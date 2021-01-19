3 навыка, чтобы достичь успеха в 2021 году от Гарвардской школы бизнеса

Какие навыки нужны для того, чтобы достичь успеха в этот неопределенный период пандемии и карантина? Что нужно делать?

Исследователи из Harvard Business School Online назвали ТОП-3 «дополнительных навыков», которыми необходимо овладеть, чтобы достичь успеха в 2021 году.

Понимать науку о данных

Современный человек сталкивается с данными, анализом и статистикой, а также визуализацией данных, независимо от профессии и работы.

Поэтому в 2021 году важно если не полностью овладеть наукой о данных, то хотя бы освоить ее базовое понимание. Зачем?

Понимая науку о данных, можно провести анализ и проверить свою гипотезу, делать выводы и лучше понимать этот мир. К тому же, онлайн доступно очень много различных курсов и книг, которые помогут освоить эту науку без глубоких познаний в математике и кодинге.

Лидерские качества

Особенно важно освоить лидерство во время кризиса. Об этом говорит историк Нэнси Коэн из Гарвардской школы бизнеса. Она рассказала о том, какие качества стоит освоить в 2021 году:

признавать свои ошибки;

контролировать моральный дух команды и уметь его укреплять;

следить за работой и сосредоточенностью команды на занятиях;

честно сообщать о рисках и последствиях.

Исследовательница рассказала о том, какими знаниями стоит овладеть, чтобы вывести команду из кризиса. Также Нэнси советует изучать опыт исторических деятелей, которые решали серьезные кризисы (Уинстона Черчилля, Рузвельта и других).

Понимать мировую экономику

Также Гарвардская школа бизнеса советует погрузиться в науку про мировую экономику и понять, как она работает. Так, если понимать, как пандемия, налоги, политика и другие мировые ситуации влияют на экономику, то можно достичь успеха и руководить как своими финансами, так и финансами компании.

Эксперты школы советуют прочитать книги, которые помогут погрузиться в мировую экономку и лучше ее понимать. А именно: