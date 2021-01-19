3 навыка, чтобы достичь успеха в 2021 году от Гарвардской школы бизнеса

Какие навыки нужны для того, чтобы достичь успеха в этот неопределенный период пандемии и карантина? Что нужно делать?
Исследователи из Harvard Business School Online назвали ТОП-3 «дополнительных навыков», которыми необходимо овладеть, чтобы достичь успеха в 2021 году.
Понимать науку о данных
Современный человек сталкивается с данными, анализом и статистикой, а также визуализацией данных, независимо от профессии и работы.
Поэтому в 2021 году важно если не полностью овладеть наукой о данных, то хотя бы освоить ее базовое понимание. Зачем?
Понимая науку о данных, можно провести анализ и проверить свою гипотезу, делать выводы и лучше понимать этот мир. К тому же, онлайн доступно очень много различных курсов и книг, которые помогут освоить эту науку без глубоких познаний в математике и кодинге.
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Лидерские качества
Особенно важно освоить лидерство во время кризиса. Об этом говорит историк Нэнси Коэн из Гарвардской школы бизнеса. Она рассказала о том, какие качества стоит освоить в 2021 году:
- признавать свои ошибки;
- контролировать моральный дух команды и уметь его укреплять;
- следить за работой и сосредоточенностью команды на занятиях;
- честно сообщать о рисках и последствиях.
Исследовательница рассказала о том, какими знаниями стоит овладеть, чтобы вывести команду из кризиса. Также Нэнси советует изучать опыт исторических деятелей, которые решали серьезные кризисы (Уинстона Черчилля, Рузвельта и других).
Понимать мировую экономику
Также Гарвардская школа бизнеса советует погрузиться в науку про мировую экономику и понять, как она работает. Так, если понимать, как пандемия, налоги, политика и другие мировые ситуации влияют на экономику, то можно достичь успеха и руководить как своими финансами, так и финансами компании.
Эксперты школы советуют прочитать книги, которые помогут погрузиться в мировую экономку и лучше ее понимать. А именно:
- «Лексус и оливковое дерево: понимание глобализации» (1999 г.);
- «Мир плоский: краткая история XXI века» (2005 г.) Томаса Л. Фридмана;
- «Фрикономика» (2005 г.)