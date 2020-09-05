5 бізнес-порад підліткам, які розпочинають свій кар’єрний шлях

На моєму кар’єрному шляху не було настільки явних та серйозних помилок, які б корінним чином змінили б моє життя, мої бізнес-досягнення, мій робочий шлях. А якби вони й були, не думаю, що мій досвід помилок був би занадто корисним нинішній молоді, яка перебуває у пошуках себе та починає розбудову кар’єри в докорінно іншому бізнес-середовищі. Водночас є кілька ключових порад, які я б могла дати в першу чергу собі 16-річній, якби, звісно, в мене була б така можливість.

Як топменеджерка, яка займається зокрема й питанням кадрової політики, я доволі часто проводжу співбесіди. В тому числі і з молодими спеціалістами, які шукають першу-другу роботу. Тому я чітко бачу типові помилки молоді при спробі працевлаштуватися. Про ці поширені помилки та лайфхаки побудови кар’єри й хотілося б розповісти в цьому матеріалі.

Отже, 5 ключових, з моєї точки зору, речей:

Оберіть одну-дві ключових компетенції та сфокусуйтеся на ній/них

Під компетенціями я маю на увазі вміння виконувати конкретне коло робочих завдань. Ви маєте чітко розуміти що і як робити, бажано мати хоча б певний досвід (навіть волонтерський буде плюсом), та обов’язково здатність та мотивацію розвиватися. Наприклад, якщо ви вирішили працювати в ІТ- секторі, вашими компетенціями може бути програмування та/або проєктний менеджмент. Ви можете одночасно прокачувати свою англійську або вивчати фінансовий облік, але фокус має бути на основних компетенціях. В умовах гострої конкуренції на ринку праці ви просто не можете собі дозволити бути всім і ніким одночасно.

Постійно розвивайтеся, але обов’язково використовуйте чіткі та вимірювальні критерії розвитку

Наші чудові та креативні представники покоління Z дуже люблять говорити про те, що постійний розвиток — це неодмінна ознака нашого часу. Але далеко не всі можуть пояснити, про які саме напрямки та конкретні результати розвитку йдеться. Звісно, рівень вашої компетентності у вашій сфері діяльності має невпинно зростати. Але я б радила вам завжди чітко усвідомлювати, що при виборі шляхів та інструментів розвитку дуже важливо мислити не процесом, а результатом. Іншими словам, не просто абстрактно розвивайтеся, а ставте собі чіткі цілі розвитку. Не просто вчіть англійську, як це сьогодні роблять всі, а намагайтеся прокачати її до конкретного рівня — наприклад, результату тестів TOEFL чи IELTS.

Завжди будьте відкритими й чесними стосовно ваших потенційних роботодавців

Я дуже часто стикалася з молодими кандидатами, які чомусь вважають нормальним перебільшувати свої навички, знання, досвід при перших спробах працевлаштування. Але це абсолютно некоректна та програшна тактика. Ніколи не бійтеся визнати, що ви чогось не знаєте. Адекватний роботодавець цілком нормально це сприйме, якщо, звісно, ви готові вчитися та розвиватися. Не приписуйте собі навичок та досягнень, яких не маєте. Одна кандидатка під час співбесіди стверджувала, що досконало знає всі тонкощі бізнес-етикету, а при прощанні перша подала мені руку для рукостискання. Інший кандидат написав, що вільно володіє англійською, але не зміг не перейти на неї при спілкуванні. Ще одна непогана кандидатка на вакансію не змогла дати визначення розділу психології, на якому вона спеціалізувалася, судячи з резюме. Не складайте резюме так, щоби воно “мало гарний вигляд”. Не вводить в оману людей, які можуть дати вам шанс розпочати кар’єру.

Ніколи не відмовляйтеся від челенджів — викликів, які ставлять перед вами ваші роботодавці.

Класний керівник дуже часто буде пропонувати вам взяти в роботу завданні, які здаватимуться вам не посильними. Якщо ви не впевнені, що виконаєте задачу чи реалізуєте проєкт, який пропонує вам керівництво, обговорюйте це з роботодавцем, чітко фіксуйте його очікування, умови, результати, варіанти розвитку подій у разі невдачі. Але в жодному разі не треба категорично відмовлятися від чогось нового та невідомого під впливом емоцій або невпевненості у власних силах та рівні кваліфікації. Треба вміти довіряти керівництву. 50-60% співробітників бояться втратити свою актуальну позицію, вважаючи, що нові виклики скоріше за все нашкодять їх кар’єрі, не хочуть розвиватися, йти далі. Це завжди програшний варіант у перспективі.

Роблячи кар’єру, в жодному разі не відмовляйтеся від особистого життя

Якщо під час свого кар’єрного просування ви будете сконцентровані виключно на роботі, це може негативно на неї вплинути. Завжди пам’ятайте про необхідність тримати баланс, в тому числі між кар’єрою та особистим життям. Наприклад, особисто я дуже рано одружилася і народила двох дітей. Але мої доньки завжди були для мене стимулом і ресурсом подальшого розвитку і просування, а не перешкодою, бар’єром для побудови кар’єри. Ця порада має цілком практичні значення та пояснення. Річ у тому, що починаючи з 30 років у вас буде золотий час для того, щоби максимально присвятити себе професійному розвитку та добитися якомога більшого у вашій сфері. В цей час якщо ви зможете дістатися до топових позицій, які потребуватимуть від вас тотальної концентрації та прикладання максимуму ваших зусиль, присвячувати себе родині та дітям вам буде набагато складніше, ніж на початку вашого кар’єрного шляху.

Нехай вам щастить та вдалої вам кар’єри!)