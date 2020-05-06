5 порушень ваших цифрових прав під час пандемії COVID-19, про які ви не здогадувались

Епідемія коронавірусу та запровадження карантину в Україні повністю змінили наше уявлення про сервісні послуги. Відтепер замовлення їжі, купування одягу, робочі наради та навіть святкування для народження – все відбувається онлайн.

Ми звикли, що наші права Інтернеті практично не регулюються, але чи означає, що він для нас безпечний? Часто ми розплачуємося персональними даними, навіть не знаючи, що наші цифрові права порушуються.

Індекс порушення цифрових прав в Україні, що проводився громадською організацією «Платформа прав людини» у квітні 2020 року, зафіксував низку порушень.

Порушення цифрових прав під час пандемії COVID-19 в Україні

Мапа дотримання режиму самоізоляції від Київстар

Компанія “Київстар” створила мапу, яка показує індекс дотримання самоізоляції, розрахований компанією за відсотком населення, який обмежив свої пересування в період самоізоляції. Це свідчить про те, що персональна інформація обробляється не з тією метою, на яку абоненти надали згоду.

Прінскрін сайту «Київстар»

Публікація місцевою владою мапи з окресленням приблизної території проживання хворих на COVID-19

Фото 2. Фото «Детектор медіа»

Зокрема, на фейсбук-сторінці Житомирської ОДА можна побачити список вулиць або районів, де мешкають хворі на коронавірус. І тих, що зараз перебуває у лікарнях, і тих, що знаходяться вдома на самоізоляції. Також можна прочитати про кількість захворілих на цих вулицях або районах, їхній вік, стать, медичний стан та де само вони перебувають – у лікарні, чи вдома.

У моніторингу йдеться про те, що створення таких мап є неможливим без обробки відповідних персональних даних хворих на CIVID (як про стан їх здоров’я, так і про місце їх проживання). Втім, обробка такої інформації без згоди особи з метою її публічного поширення не дозволена, вона не переслідує також і законну мету.

“Поширення такої інформації окрім того, створює передумови для соціального напруження, підозр, цькування мешканців певної території проживання та поширення мови ворожнечі й може призвести до порушення прав людини індивідуального характеру”, — підкреслює адвокатка громадської організації “Платформа прав людини” Людмила Опришко.

Користування додатком для моніторингу дотримання режиму обсервації та самоізоляції “Дій вдома”

Фото 3. http://netfreedom.org.ua/

За даними громадської організації “Лабораторія цифрової безпеки” такий додаток може створювати загрозу порушення цифрових прав, оскільки принципи обробки персональних даних, визначені статтею 6 Закону України “Про захист персональних даних” повністю не дотримані навіть після ухвалення закону щодо дозволу обробляти інформацію без згоди особи та відповідної постанови Уряду.

Як повідомляється у моніторингу, відсутня прозорість щодо порядку передачі даних, не визначено чітко обсяг даних, а саме, що відноситься до «коротких відомостей про стан здоров’я», які передаються МВС тощо. “Останнє не дозволяє також до кінця оцінити чи дотримано вимоги про те, що склад та зміст персональних даних мають бути відповідними, адекватними та ненадмірними стосовно визначеної мети їх обробки”, — додає адвокатка Людмила Опришко.

Використання соцмереж, додатків, а також інших продуктів інтернет-гігантів, зокрема, Facebook, Apple та Google, з метою боротьби з пандемією коронавірусу

Фото 4. Прінскрін з Facebook

Моніторинг вказує на повідомлення ЗМІ, що Facebook буде відслідковувати переміщення користувачів з метою протидії поширенню COVID-19, а також йдеться про співпрацю компаній Apple та Google у розробці програмного забезпечення, спроможного сприяти скороченню можливостей для поширення хвороби. Окрім того, КМДА повідомила про можливість використання додатку Telegram для дистанційного контролю за дотриманням киянами режиму самоізоляції.

На додачу, повідомлялося про ряд серйозних вразливостей, знайдених в безпеці програми Zoom, які призводять до витоку даних користувачів, крадіжки паролів з користувацьких записів Windows тощо.

Потенційно це може призвести до порушення цифрових прав осіб, особливо в частині збирання, зберігання та використання їх персональних даних.

Продаж даних про перетин кордону українськими громадянами та іноземцями

Фото 5. СБУ, 24 канал

СБУ повідомила про те, що мешканець Івано-Франківська продавав інформацію з баз даних Державної митної та прикордонної служб України, зокрема, дані про перетин кордону українськими громадянами та іноземцями, транспортними засобами, терміни їх перебування за кордоном.

Відкрито кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України, щодо несанкціонованого збуту або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, матеріали передано до суду.

Як бачимо, деякі з обмежень знаходяться на межі отримання блага та порушення цифрових прав.

Нагадаємо, з 12 березня Кабмін запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Пізніше Уряд продовжив карантин до 22 травня, але з 11 травня частина обмежувальних заходів скасована.