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Чем занять детей на карантине? Подборка лучших книг для малышей от украинских издательств Чем занять детей на карантине? Подборка лучших книг для малышей от украинских издательств
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Чем занять детей на карантине? Подборка лучших книг для малышей от украинских издательств

Изучаем цвета и слова, развиваем внимание и воображение ребенка с помощью книг

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Дети

Работа дома – полбеды. А вот работа дома, когда на карантине дети – это действительно сложно. Редакция WoMo подобрала для вас 7 лучших книг, которые станут палочками-выручалочками для работающих родителей на время карантина.

«500 первых слов. Изучаем цвета. Развиваем внимание» Мария Жученко

Бестселлер издательства Vivat познакомит малыша не только с миром красок, но и с предметами окружающего мира, растениями и животными. Развороты содержат увлекательные задания, благодаря которым ребенок выучит новые слова и легко обучится счету. Красочные иллюстрации помогут удержать внимания ребенка и сделают процесс обучения простым и нескучным.

«80 хитроумных вопросов» Павла Ганачкова, Тереза Маковская

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Каким бы разумным, образованным человеком вы ни были, детское «почему» однажды поставит вас в тупик. Почему небо голубое? Почему людям нужно спать? Почему пчелы жужжат? Павла Ганачкова и Тереза Маковская вместо вас ответят на все вопросы в простой и доступной форме.

«Тайная жизнь единорогов» Серафини Темиса

Серафини Темиса — исследовательница, посвятившая многие годы изучению единорогов. В своей книге она делится результатами изысканий: рассказывает о 6 видах этих удивительных созданий, обитающих в разных уголках планеты, об их анатомии, привычках и поведении. Эта фантастическая энциклопедия создана, чтобы доказать: сказочный мир куда ближе, чем может показаться на первый взгляд.

«Большой город, маленький зайчик или мед для мамы» Иван Малкович, София Ус

Трогательная история о маленьком зайчике, отправившемся в большой город, чтобы раздобыть мед для заболевшей мамы. Оказавшись в шумном, суетливом и незнакомом месте, малыш теряется, и ему придется проявить всю свою храбрость, чтобы вернуться домой и помочь маме.

Помимо увлекательного сюжета малышей заинтересуют и красочные иллюстрации, которыми так славится издательство А-ба-ба-га-ла-ма-га.

«Женщины из легенд и мифов. 50 богинь, которые вдохновляют» Энн Шэнн

Адити и Афина, женщина-паук и Исида, Геката и Тара, — эта книга познакомит маленьких читателей со знаменитыми героинями легенд и мифов. Вместе с ними ребенок отправится в сказочное путешествие по Древней Греции и Риму, по Индии и Китаю, узнает о культуре разных стран и о традициях народов мира. Эта книга в особенности понравится девочкам, подарит им интересные и вдохновляющие примеры для подражания.

Серия «Шерлок младший» Николай Ренгер

Инновационная серия из трех книг от Vivat, рассчитанная на детей от 9 лет, – это не только развлечение, но и обучение. Особенность изданий – «гибридный язык»: часть текста написана на украинском, часть – на английском языке. Формат подачи информации и иллюстративный материал позволяют малышам с легкостью усваивать новые слова и целые фразы. Отличное решение для интересного и полезного детского досуга.

 

«Волшебные сказки» Стефания Леонарди Хартли

В сборник вошли сказки, известные каждому с детства: «Красавица и чудовище», «Белоснежка и 7 гномов», «Питер Пен», «Алиса в стране чудес» и другие. Всего 11 популярных сказок, качественно переведенных и красочно проиллюстрированных. Универсальное издание для ребенка любого пола и возраста.

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