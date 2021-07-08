Чому багато успішних людей щоденно практикують тишу. Уривок з книжки

Тім Кук, Говард Шульц, Опра Вінфрі, Річард Бренсон прокидаються на світанку, поки інші ще сплять, переглядають плани, візуалізують успіх, займаються спортом, читають. Словом, інвестують у найдорожче — власну енергію і розвиток. Та чи справді зв’язок між графіком і статками такий вагомий? Які звички й риси роблять людей багатіями? Як ставити цілі по-мільйонерськи? Автори книжки «Чудовий ранок мільйонерів. Як не проспати своє багатство» Гела Елрода, Девіда Озборна, Онорі Кордера показали неочевидну залежність між ранковими пробудженнями й доходами. Публікуємо уривок.

Тиша

У більшості людей день починається так само, як колись у мене — із сигналу будильника. Найперший звук, який вони (а, можливо, і ви теж) чують уранці,— це пронизливий лемент телефона чи годинника.

А потім «шум» лише посилюється: ми тягнемося до найближчого екрана, де на нас уже чекає шквал електронних листів, дзвінків, дописів у соцмережах, текстових повідомлень та новин.

Якщо зробити крок назад і подивитися на все це з віддалі, то хіба дивно, що ми цілими днями кудись біжимо, намагаючись усе контролювати? Чи варто дивуватися, що в таких умовах ми почуваємося приголомшеними?

Першим «рятувальним кругом» є тиша. Завдяки йому ви зможете зрозуміти, наскільки потужним буває тихий, зосереджений початок дня. У вас одразу знизиться рівень стресу й з’явиться ясність, необхідна, щоб сконцентруватися на найважливішому.

Звісно ж, тиша не означає ніщо. Абсолютно. Тиша «Чудового ранку» — усвідомлена, і є безліч варіантів, як її заповнити. Ось кілька прикладів (у довільному порядку):

медитація,

молитва,

роздуми,

глибоке дихання,

подяки.

Багато успішних людей щоденно практикують тишу. Недивно, що цим методом (власне, як і всіма «рятувальними кругами») користується Опра Вінфрі. Співачка Кеті Перрі практикує трансцендентальну медитацію, як і Шеріл Кроу та сер Пол Маккартні. Зірки кіно й телебачення Дженніфер Енністон, Еллен Дедженерес, Джеррі Сінфілд Говард Стерн, Кемерон Діаз, Клінт Іствуд і Г’ю Джекман розповідають, що медитують щодня. Навіть відомі мільярдери, як-от Рей Даліо й Руперт Мердок стверджують, що своїм фінансовим успіхом зобов’язані щоденній практиці тиші. Тож, ви в хорошій (і тихій) компанії.

В інтерв’ю журналу Shape акторка й співачка Крістен Белл радить: «Щоранку займайтеся медитативною йогою по десять хвилин. Коли у вас щось негаразд — сталася сутичка на дорозі, сварка з хлопцем чи конфлікт на роботі — медитація спрямовує все в правильному напрямку».

І не бійтеся розширювати обрії. Медитація може бути різною. Анджеліна Джолі якось сказала в інтерв’ю журналу Stylist: «Для мене медитація — це сидіти на підлозі поруч із дітьми, поки вони цілу годину граються з розмальовками чи стрибають на батуті. Ти робиш те, що любиш, це ощасливлює тебе — усе це разом і є медитація».

Медитація з інструктором і спеціальні додатки

Медитація схожа на будь-яке інше заняття: якщо ви ніколи нею не займалися, то спочатку може бути складно або незвично. Якщо ви медитуєте вперше, рекомендую попрактикуватися з інструктором.

Ось кілька моїх улюблених додатків для медитації, доступних як для iPhone/iPad, так і для Android:

Headspace;

Calm;

Omvana;

Simply Being;

Insight Timer;

Oak.

Між ними є як незначні, так і суттєві відмінності, одна з яких — голос інструктора.

Якщо вам нікуди завантажити додаток, пошукайте в ютубі чи ґуґлі за запитом «медитація з інструктором». Можна шукати за тривалістю (наприклад, «п’ятихвилинна медитація з інструктором») чи темою («медитація з інструктором для підвищення впевненості в собі»).

Медитація «Чудового ранку» (індивідуальна)

Для самостійної медитації спробуйте просту покрокову інструкцію, яку можна застосовувати під час свого «Чудового ранку», навіть якщо робите це вперше.

Спочатку потрібно налаштуватися й окреслити очікування. Це можливість заспокоїти розум і позбутися хворобливого потягу постійно думати про щось, прокручувати в голові минуле чи перейматися майбутнім. Це нагода жити теперішнім моментом. Саме час вивільнитися від стресу, відволіктися від проблем і цілковито поринути в момент «тут і зараз». Так ви зможете заглибитися в себе, осмислити себе поза власними статками, діями чи навішаними ярликами, які ви сприйняли як визначення власної сутності.

Якщо це все звучить для вас дивно чи занадто езотерично, все нормально. Я почувався так само. Лише відкрийтеся новому. Все дуже просто:

Знайдіть тихе і зручне місце. Це може бути диван, стілець, підлога (для більшого комфорту можете підкласти подушку).

Сядьте прямо, схрестивши ноги по-турецьки. Можете заплющити очі або ж дивитися у точку на підлозі приблизно за пів метра від вас.

Зосередьтеся на диханні. Дихайте повільно і глибоко. Вдихайте через ніс і видихайте через рот. Найбільший ефект буде тоді, коли розширюватиметься живіт, а не грудна клітка.

Тепер починайте рахувати: повільно вдихайте, відлічуючи до трьох секунд (раз і… два і… три і…), затримуйте дихання ще на три секунди й нарешті видихайте ще за три. Відчуйте, як заспокоюються ваші думки й емоції.

Ви маєте розуміти, що, коли намагатиметеся стишити розум, думки все одно лізтимуть у голову. Приймайте це як факт, а тоді відпускайте їх і знову зосереджуйтеся на диханні.

Дозвольте собі повністю зануритися в момент. Це часто називають буттям. Не думання, не роблення, а просто буття. Продовжуйте стежити за диханням. Уявляйте, ніби вдихаєте позитивну, сповнену любові й умиротворення енергію, а свої тривоги й стрес — видихаєте. Насолоджуйтеся тишею. Насолоджуйтеся моментом. Просто дихайте. Просто будьте.

Якщо відчуваєте безперервний потік думок, спробуйте зосередитися на одному слові (фразі, мантрі) й повторюйте його знову і знову, продовжуючи глибоко дихати. Наприклад, можете промовляти: (на вдиху) «Я вдихаю упевненість», (на видиху) «Я видихаю страх». Можете замінити слово «впевненість» на будь-яке інше, залежно від того, чого бракує (любові, віри, активності тощо), а слово «страх» — на те, чого вам потрібно позбутися (стресу, тривоги, образи тощо).

Медитація — це подарунок, який ви можете робити собі щодня. Для багатьох, хто практикує «Чудовий ранок» вона стала улюбленою частиною ритуалу. Це час, коли ви можете побути в злагоді із собою, відчути вдячність та вивільнитися від щоденних стресів і тривог.

Погляньте на щоденну медитацію як на тимчасовий перепочинок від проблем. Хоча вони нікуди не подінуться й після її завершення, все ж ви станете більш зібраними й краще підготовленими до їх вирішення.

Багато хто з легкістю пропускає цей крок і одразу переходить до більш активних, «відчутніших» «рятівних кругів». Опирайтеся цій спокусі: хай яку оберете практику тиші, не пропускайте медитацію.

Пам’ятайте: форму тиші ви обираєте самі. Наприклад, я практикую її в ліжку, щоб не турбувати дружину, яка часто прокидається під час моїх занять. (Мушу попередити: це рівень не для новачків, особливо коли в темряві вас тягне задрімати) Щоранку я, лежачи в ліжку, намагаюся висловити вдячність за все, що маю. Щиро вірю, що вдячність — важлива складова дивовижного життя. Вона відкриває стільки можливостей для більших досягнень і лишає так мало простору для менш продуктивних емоцій.

Лежачи так у перші ранкові миті, я заплющую очі й дякую долі за дітей, за здоров’я — моє і моєї родини, за чудових бізнес-партнерів і друзів. Усі ці люди дуже важливі в побудові заможного й сповненого сенсу життя, і я вдячний життю за них усіх.