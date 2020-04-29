Эффект Моцарта: Как музыка способствует академическим успехам

Существует ли на самом деле «эффект Моцарта», который повышает IQ и способствует скорейшему развитию нейронных связей у маленьких детей? Американская Ассоциация Музыкотерапии утверждает, что не все так однозначно, но совершенно точно классическая музыка успокаивает детей, повышает настроение, улучшает концентрацию и социальные навыки, способствует развитию речи. В рамках проекта Smart Learning, который мы запустили совместно с Креативной международной детской школой (КМДШ), рассказываем о новейших тенденциях и методиках образования.

Группа исследователей и педагогов из Apollo Music Projects провела масштабный эксперимент с участием нескольких тысяч школьников, начиная с первоклашек. Детям на занятиях предлагали слушать Моцарта, Бетховена, Равеля, Шостаковича и Мендельсона. После чего на шести практических уроках ребята овладевали базовыми понятиями музыки и даже учились играть на музыкальных инструментах. Дети, говоря о результатах эксперимента, сошлись на том, что это было весело. А вот учителя заметили, что у участников проекта улучшилась способность к слушанию, концентрации внимания и даже дисциплина. В музыкальном же плане слушание музыки сказалось на расширении спектра музыкальных предпочтений: то есть чем больше разной и хорошей музыки дети слушают, тем больше им этого хочется.

А что же у нас, в Украине? Как школы используют возможности музыки для улучшения псиологического состояния детей и повышения успеваемости?

Катерина Шарабар, преподаватель ArtSong в Креативной международной детской школе (КМДШ) рассказывает о том, как музыка может стать вдохновителем и помощником для школьников.

Уроки ArtSong – это увлекательное путешествие в историю мирового музыкального искусства в теории и на практике. В рамках курса дети изучают музыку в контексте истории, фиософии, театра, кино, моды и узнают о синтезе музыки с другими видами искусства: живописью, архитектурой, скуьптурой. Такой подход позволяет сформировать целостное представление и понимание музыкальной жизни. Программа младшей школы предвидит 1 урок музыки в недею. Для средней школы внедрен курс «Искусство, музыка и философия», разработанный для КМДШ образовательной организацией «Культурный Проект», уроки которого тоже проходят раз в неделю.

Как сделать урок музыки интересным

Никто не может заставить детей любить кого-то или что-то. Точно так же мы не можем заставить их любить петь или играть на музыкальных инструментах. Тем не менее, любовь учителя к своему предмету, тщательная подготовка и четко распланированный урок, готовность изменить ход урока, налаживание дружелюбного общения с детьми — все это приносит качественные плоды. Нарушения дисциплины случаются, но наше правило Взаимоуважения быстро напоминает нам о границах, за которые выходить не стоит. А если появляется желание устроить хаос, то мы себе это позволяем. Как? Одновременно всем классом громко играем на музыкальных инструментах при условии, что ровно через 5 секунд этот музыкальный хаос сменится тишиной.

Проводя онлайн-уроки музыки на карантине, мы с учениками используем интерактивные Google Doodles, посвященные музыкальным персоналиям, стилям. Например, из последних был дудл, в котором надо было сложить пазлы из нотных отрывков известных произведений Бетховена. Кроме того, мы слушаем и смотрим некоторые мультфильмы Disney по произведениям классической музыки. Не менее прекрасным аналогом является сборник мультфильмов «Волшебная флейта». Я также делаю для учеников видеоподборку, используя YouTube.

Музыка, математика и Ко

Кроме волнового погружения, когда все учебные предметы объединены одной темой, урок музыки может быть интегрирован с любой учебной дисциплиной. Например, с моей коллегой мы провели интегрированный урок по математике и музыке для 3-го класса. В контексте волнового погружения на тему первобытного общества, моя коллега объяснила детям математические дроби на примере того, как наши пращуры делили добычу. Я же провела аналогию дробей с длительностью нот: 1 – целая нота, ½ — половинная, ¼ — четвертная, 1/8 – восьмая, 1/16 – шестнадцатая нота. Как результат, мы закрепили тему, решая музыкально-математические примеры: прибавляли и отнимали дроби, переводили их в длительность нот и наоборот.

Мы в школе не проводили специальных исследований на предмет того, как музыка влияет на успеваемость по другим предметам, но и резуьтаты, полученные учеными во всем мире, и мои собственные наблюдения явно говорят о том, что музыка тренирует мозг. «Музыкальным» детям лучше удается говорить, писать, легче усваивать грамматику. Почему? Потому что музыкальный язык тоже наполнен фразами, предложениями, запятыми, точками, восклицательными и вопросительными знаками. Дети-музыканты легче учат иностранные языки, что связано с умением улавливать мелодику языка и правильное произношение. Кстати, это еще и отличный способ решения логопедических проблем. Дети, которые занимаются музыкой, лучше концентрируются, сосредотачиваются на конкретной мысли, абстрагируются от всего лишнего, у них лучше развита креативность.

Не только слушать

На уроках мы погружаемся в разные эпохи, знакомимся со стилями, композиторами и их произведениями. Учимся анализировать и интерпретировать музыкальные произведения. Дискутируем об усышанном и увиденном, проявляем себя в командных и индивидуальных творческих заданиях. Изучаем элементарную теорию музыки: написание нот и пауз, их длительность, ритм, метр, размер, динамические оттенки, штрихи. Через пение и дыхательные упражнения мы развиваем наш природный музыкальный инструмент — голос. Ученики КМДШ знают, что человеческий организм — это настоящий музыкальный оркестр, а наше задание — познать его совершенство. Именно поэтому достаточно места в учебном курсе отводится Body percussion – музыке тела, которая прекрасно развивает чувство ритма. А самое главное — на тематических уроках ребята выражают личностное «я» через игру на музыкальных инструментах (звуковысотных и шумовых) и создают аранжировки известных произведений прошлого и наших дней, например, музыки из фильмов «Пираты Карибского моря» или «Гарри Поттер».

У каждого ли есть музыкальный талант?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно представлять, что мы понимаем под словом «талант». Как сказала современная исследовательница в сфере нейронауки Татьяна Черниговская: «Можно родиться Моцартом, но никогда им не стать».

Талант — это интегративное и многокомпонентное психическое свойство, которое включает в себя операционную часть (способности), креативную часть (одаренность) и эмоциональную часть (мотивацию и другие сопутствующие компоненты). Структура таланта мультипликативна: это означает, что отсутствие (или сведение к нулю) хотя бы одного из компонентов невозможно компенсировать ничем. Отсюда и невероятная редкость таланта, его наивысшая исключительность. С помощью таланта рождаются высочайшие достижения человечества. Однако, если говорить о музыкальных способностях, являющихся психическим свойством, которое способствует освоению и обучению, а не открытию и изобретению, то таких детей в сотни и даже тысячи раз больше, чем уникальных гениев. И каждому такому ребенку можно и нужно помочь развить и выразить свои способности.