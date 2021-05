Из медицины в виноделие: Аксана Круглова о развитии клиники и винного бутика

Говорят, что противоположности притягиваются. Как успешно развивать два разных бизнес-направления и при этом не выгорать, знает Аксана Круглова. Сегодня в рубрике She is doing business мы расскажем о женщине, которая умеет создавать бизнес и управлять им, искать новые ниши и новые решения. Она всегда открыта к новым идеям, ведь жизнь нельзя спланировать. Как пройти путь от собственницы клиники «Институт проблем терапии» до винного бутика-ресторана «Вино и Здоровье», быть не только управленцем, но и вести медицинскую практику, воспитывать сына, путешествовать, знает героиня нашего материала.

Медицинское призвание

Я по профессии кардиолог, хотя имею специализацию и врача функциональной диагностики, реабилитолога, пульмонолога. На вопрос, почему выбрала медицину, ответить просто: у меня отец хирург. Я с детства о другой специальности вообще не слышала. Если бы мне не платили зарплату, то я бы, наверное, доплачивала за возможность быть доктором. Я действительно получаю удовольствие от этой профессии. По-другому в медицине нельзя. Чтобы быть врачом, надо не только быть образованным, но и иметь интуицию. Нужно любить людей, не ожидая взамен благодарности. Я всегда была лидером. Меня выбирали старостой в школе, университете, потом стала заведующей отделением, руководителем Крымского НИИ физических методов лечения и медицинской климатологии им. И.М. Сеченова.

Когда меня спрашивают, как я пришла в бизнес, то всегда отвечаю: это не я пришла в бизнес, это бизнес меня к себе забрал. Одному из моих пациентов более 30 лет назад захотелось открыть частную клинику, в которой он увидел меня руководителем. С тех пор я руковожу каждый день, создаю новые проекты, ставлю задачи и отвечаю за своих сотрудников, которых я очень тщательно собирала. На первом месте у нас всегда пациенты. Благодаря этому мой Институт проблем терапии не стоит рекламировать, у хороших врачей всегда будут пациенты. С 2007 года мы предоставляем консультативную и стационарную медицинскую помощь, используя мировые стандарты лечения и мультидисциплинарный подход. В клинике создана система оказания медицинской помощи с учетом потребностей пациента от момента обращения за помощью до полного выздоровления или максимального восстановления с акцентом на профилактику, раннюю и точную диагностику, эффективное лечение и реабилитацию.

Обучиться мастерству управленца помог собственный опыт и обучение в Национальной академии и государственного управления при президенте Украины. Я до сих пор помню свое чувство страха и ответственности, когда открывала собственную клинку. Можете себе представить, что в кризисные времена я говорю своим колегам —врачам, медсестрам, санитаркам — забрать свои трудовые книжки из государственной клиники и прийти работать ко мне? Они поверили в меня. Я работала круглосуточно— так, что иногда просыпалась и не понимала, где нахожусь — в больничной палате или дома. Те люди, с которыми я запускала бизнес, работают со мной до сих пор. Наша профессия уникальна, Ни в какой другой профессии ты не увидишь таких благодарных глаз, как в медицине. Но это очень трудная работа. Ты должен полностью отдавать себя.

«Винный» поворот судьбы

Знаковым событием в моей жизни стала встреча с Героем Украины Николаем Константиновичем Бойко — Генеральным директором завода «Массандра», который возглавлял его 30 лет включая весь период независимости Украины. После аннексии Крыма мы переехали в Киев, ав марте 2020 года я решила открыть винный бутик-ресторан «Вино и Здоровье», чтобы дело мужа заиграло новыми гранями.

Он отдал виноделию всю жизнь, и мне очень хотелось, чтобы было продолжение для его знаний и опыта. Только благодаря ему «Массандра» вышла на мировой рынок. Бренд был закреплен за Украиной, а вина продавались в 27 странах мира. Международные конкурсы, аукционы Sotheby’s, дегустации в Париже, Нью-Йорке, Милане, Будапеште, Гонконге, где побеждали вина «Массандры» — в этом заслуга, в том числе моего мужа. Его на полуострове считали Голицыном нашего времени.

После аннексии Крыма моя жизнь кардинально изменилась. Днем я работаю в клинике, а вечером в бутике-ресторане. Мой муж часто проводит дегустации авторских и коллекционных вин, в бутике можно приобрести уникальные вина с разных континентов. Его в Крыму называли красным директором, потому что это была полная самоотдача. Он просыпался в 4 утра, а в 5 уезжал на работу. Так было каждый день без выходных. Сейчас мы вместе продолжаем развивать культуру вина в Украине и уже выпустили авторскую линейку вин N.Boyko.

Здоровье и вино

На вопрос о том, как совмещать медицину и виноделие, здоровье и вино,я рекомендую искать ответ в энологии — науке о вине. Во многих медицинских университетах мира есть кафедра энологии, а в Сан-Франциско даже кафедра винотерапии, где изучают лечение вином.

Луи Пастер говорил, что «самый гигиенический напиток, который существует в мире, — это вино». Речь не идет о потреблении большого количества вина регулярно. Вино является витаминным напитком, в котором содержится абсолютно вся таблица Менделеева. В вине содержатся мощные антиоксиданты, известные как полифенолы, которые способствуют профилактике развития онкологических заболеваний, различных локализаций. Ресвератрол, содержащийся в вине, известен своим положительным влиянием на сердечно-сосудистую систему. Флавоноиды обладают противовоспалительным действием и так же снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кверцетин облегчает симптомы аллергии, насморка. В последнее время доказан положительный эффект вина и при диабете, болезни Альцгеймера, ухудшении зрения, ожирении. Винотерапия — это совмещение медицины и вина, а посетители ресторана после лекций и дегустаций начинают больше разбираться в вине, его пользе, отличают хорошее вино от плохого. Стоимость дегустации с закусками в нашем ресторане составляет 700 грн с человека.

Для дегустаций мы с мужем лично отбираем вина. Для нас репутация и качество продукта очень важны. Репутацию можно зарабатывать всю жизнь, а потерять за один день. Все наши вина для продажи Николай Константинович отбирает сам, поскольку он всю жизнь посвятил виноделию и знает многих производителей в Европе.

В свое время мы с мужем посетили много виноделен в ЕС. Сейчас, на карантине, я с улыбкой вспоминаю те времена, когда со слезами на глазах от усталости ходила с мужем по виноградникам во Франции, вместо того чтобы пить шампанское с устрицами в Париже. Тогда меня утомляло рассматривание виноградных листьев, лекции о бочках для хранения вина, но сейчас я понимаю, какое это было на самом деле счастье. Благодаря этим поездкам я могу отличить вина Château Pavie от Château Pétrus.

О вдохновении, мотивации и ответственности

Меня мотивируют моя семья и люди, которые в меня верят. Сейчас мне немного проще, сын пошел в школу. Я родила в 50 лет. Когда моя няня гуляла в парке возле института с ребенком, я между совещаниями его кормила, успевала организовывать международные конференции и принимать пациентов.

Последний год каждый день приходится жить в режиме взлетов и падений, поскольку прогнозировать работу как медицинского, так и ресторанного направления в условиях пандемии практически нереально. Я не жду от государства помощи, но хочу, чтобы госструктуры перестали вставлять палки в колеса и сделали политику в отношении бизнеса более прогнозируемой.

Мой главный KPI в собственном деле: чтобы мои сотрудники не искали другую работу. Мне очень хочется сделать так, чтобы у них были достойные зарплаты, комфортная работа. Мы проводим большую часть жизни на работе, и мне хотелось бы, чтобы людям здесь нравилось. Счастливый человек тот, который идет с удовольствием на работу и с еще большим удовольствием после работы идет домой.

Я верю, что если это еще не получилось сегодня, то обязательно получится завтра, просто для этого нужно работать, читать, образовываться, видеть, слышать, общаться.

Я считаю, что у меня лучшая клиника и лучшие доктора, они к больным относятся честно. В клинике у меня стоит задача вылечить пациента, а не заработать деньги. Точно такой же подход у меня и в ресторанном бизнесе. Мы продаем только качественные вина. Убедиться в этом приглашаю лично за бокалом вина в нашем винном бутике.

Материал подготовила Оксана Бублик