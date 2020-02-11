Как демотивировать команду и потопить компанию в кризис

Когда у нас кризисные моменты, вместо того, чтобы успокоиться, мы в стрессе часто принимаем неправильные решения. Мы все знаем, как надо, но в сложной ситуации поступаем ровно наоборот. Такие «обратные» советы описала предприниматель Наталия Шмигельская с 16-летним стажем развития бизнеса (основательница холдинга «Асторг», компании «Укрптахосервис, ТМ «Готово»).

Как демотивировать команду

Применять принцип «инициатива наказуема». Если у активных сотрудников есть идеи и они действуют с опережением, делая лучше, быстрее и эффективнее, чем другие, но не согласовав, например, какие-то моменты. Фраза «кто тебя просил» – то, что нужно, чтобы желания «активничать» больше не появилось.

При положительном результате сотрудника не хвалить, а объяснять, что полученный результат ещё не показатель. Делать это для того, чтобы подчиненный не зазнался и не попросил вдруг премию или повышение зарплаты.

Урезать обещанную мотивацию, которая неожиданно большая из-за проявленной инициативы сотрудника, полагая, что для него это будет слишком большим вознаграждением.

Всегда говорить, где сотрудник был не прав, напоминая про одну и ту же ошибку по несколько раз в течении долгого времени.

Не в коем случае не делегировать, потому что есть негласное правило: «Они не смогут, лучше сделаю всё сам». Это нужно для того, чтобы компания развивалась тогда, когда есть у вас настроение и время, и всё зависело только от вас, т. к. они все «идиоты».

Прыгать через голову руководителя – ставить задачи напрямую их сотрудникам. Зачем устраивать «испорченный телефон»? Они все равно неправильно поставят задачи.

Всегда всё со всеми согласовывать в чатах, по телефону: не дай Бог примут решение без вас или вашей подписи. Вы должны контролировать всё, чтобы ни одна бумажка без вашей подписи не прошла.

Орать на сотрудников, потому что по-другому не понимают.

Унижать начальников перед подчиненными, чтобы показать, кто тут главный. И «подрезать» периодически «крылья», чтобы не зазнавались.

Проверять работу сотрудников на каждом шагу, контролировать не доверяя. Замыкать всю важную работу на себе.

Создавать конкуренцию внутри и недружественный коллектив, чтобы не сговаривались против вас.

Всегда по несколько раз менять своё решение и утверждать, что «такого я не говорил/ла».

Как потопить компанию в кризисный период

Сократить бюджет на инструменты, дающие развитие: маркетинг, выставки, оборудование для новых продуктов, сокращение дебиторской задолженности ведущих клиентов.

Концентрировать внимание всех не на развитии, а на сокращении расходов, не анализируя при этом какие есть возможности и трансформацию компании в целом.

Эмоционально реагировать и усугублять сложные ситуации. Паниковать и видеть только проблемы, рассказывать почему скорее всего не получиться выйти из них.

Не позволять коллективу работать в команде и не слушать их мнение. Не совещаться и не делать мозговых штурмов для поиска новых решений.

Вынимать деньги с оборота: «зачем вкладывать, все равно скоро закроемся».

Сократить зарплату управленцам до уровня ниже рыночной, чтобы сократить постоянные расходы.

Найти повод для того, чтобы не выплачивать обещанные и заработанные премии.

В заключение хочу уже серьезно и без обид в сторону тех, кто узнал себя, отметить, что в любых компаниях бывают кризисы. Когда их проходят вместе с лояльной командой во главе с лидером, всегда находятся решения для их преодоления. Когда компания проходит эти кризисные периоды, то это говорит о ее взрослении, накоплении опыта и о уникальности услуги или продукта, которую предоставляет эта компания.

Ошибки нам всегда даются для обучения, чтобы мы накапливали опыт и становились сильнее. Не забывайте, что кризис – это всегда возможности: когда слабые бегут, сильные всегда захватывают новые территории.

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