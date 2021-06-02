Как окружение влияет на ваш финансовый успех

Мне кажется, что наше «сегодня» когда-то назовут эпохой масштабирования. Я обратила внимание, как изменился запрос моих клиентов: с «хочу хорошего» на «хотеть большего». Люди стремятся к иному качеству жизни и включают новый опыт не так в бизнес-план, как в личную стратегию.

Как понять, что процесс запущен и человек движется в сторону существенных изменений в разных сферах жизни? Показателем масштаба и трансформаций считаются изменения на счету, но не только. Второй существенный критерий — изменение окружения.

Изменение окружения, появление в нем более продвинутых людей — признак того, что в нашей жизни происходит нечто важное. То, что я называю масштабированием. Мы развиваемся, когда возле нас появляются новые люди – новые люди появляются, когда мы развиваемся.

Хотите протестировать? Всего 5 шагов – и вы убедитесь, что и окружение, и ваши финансы связаны напрямую и имеют непосредственное отношение к вашим жизненным результатам.

Шаг 1



Запишите 15 человек, с которыми вы общаетесь постоянно. Это могут быть родственники, друзья, партнеры, коллеги, заказчики – с кем вы общаетесь на равных (кроме детей – они не самостоятельны). Подумайте, как каждый человек влияет на вас в деловом плане. Речь не о деньгах или клиентах. Дело в советах, инсайтах, комментариях, идеях, возможно, контактах. В умении слушать и задавать вопросы так, чтобы вы находили верные ответы.

Шаг 2



Оцените влияние каждого. Если через человека вы получаете пользу – в виде рекомендаций, вдохновения, идей, уверенности, мудрых замечаний – ставьте напротив его имени «+». Если вы примерно «в одной энергии» — решаете совместные задачи, делите функции, ваши желания и возможности сопоставимы – ставьте «=». Если же этот человек дает неуместные комментарии, обесценивает ваши достижения, ноет, или просто после общения с ним у вас «пустая голова» и «опускаются руки» — ставьте «-».

Шаг 3



Выберите из списка 7 самых значимых для вас людей. Не всегда это те, с кем вы чаще всего общаетесь – бывает, люди с кем-то взаимодействуют по необходимости. Речь о тех, кто на вас больше всех влияет, чьи слова, действия, эмоции, энергия оказывают на вас наиболее сильное впечатление, кто заставляет вас фокусировать внимание.

Шаг 4



Укажите предположительную цифру дохода каждого. Если у кого-то нет своего дохода — студент на иждивении родителей, женщина в декрете, которую обеспечивает муж – укажите предположительную сумму расходов в месяц. Важно: не сколько тратит на себя человек, а какой денежной массой оперирует, какая сумма ему доступна, образно говоря, «в тумбочке».

Шаг 5



Просуммируйте эти 7 цифр и разделите на 7. Скорее всего, цифра будет сопоставимой с вашим собственным доходом или той суммой, которой вы располагаете в месяц.

Как влиять на ситуацию

Выход на новый уровень, изменение в окружении и подвижки в финансовом плане – взаимосвязаны. Влияя на любую из составляющих этой системы, можно изменить систему как таковую.

Можно подождать, когда нужные люди возникнут на горизонте. Вариант рабочий, но медленный. Поделюсь своими любимыми эффективными вариантами обновления окружения.

Способ первый. Обучение – все, что интересно вам и что вынимает вас из вашего «информационного пузыря». На обучение приходят люди интересующиеся и готовые инвестировать в свое развитие.

Второе. Сообщества, клубы, тематические форумы – это не только знания, но и новые контакты, энергия, эмоции, некий «питательный бульон».

Третье. Коллаборации, партнерства — готовность делиться, помогать и поддерживать позволяют получить массу полезного «условно бесплатно».

Любые собственные проекты позволяют создать сообщество и собрать людей вокруг вашей идеи – даже если вам не хватает какого-то ресурса. Никогда не известно, какую пчелу привлечет аромат вашего цветка и с кем вы получите шанс на «взаимное опыление».

Мир всегда щедр к тем, кто хочет большего. Проверено.