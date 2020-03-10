Коронавирус: действенные правила профилактики

Педиатр клиники «Френдлик» Наталья Ляш – о том, как защитить себя и близких от коронавируса, что делать, если появляются характерные симптомы и почему стоит соблюдать информационную гигиену.

Есть ли повод паниковать?

После объявления карантина из-за опасности распространения коронавируса Киев охватила новая волна паники. А между тем, в любой чрезвычайной ситуации важно действовать взвешенно, сохранять спокойствие и выполнять рекомендации экспертов.

Если говорить о каждом из нас, простых людей, то очень четко нужно разделить вещи, которые нас пугают, на две категории. Первая – факторы, на которые мы можем влиять и вторая – факторы, на которые мы влиять не можем.

Рядовой гражданин точно не может влиять на вопрос закупки тестов, скорости подготовки реанимационных боксов, контроля состояния здоровья людей, прибывающих в страну и тому подобное. Эти задачи стоят перед компетентными людьми и организациями. Этими вопросами можно и нужно интересоваться, но беспокоиться и паниковать не стоит – бессмысленно.

Делать то, что нужно делать

Важно сфокусировать свои мысли и активно действовать там, где мы действительно можем влиять на ситуацию:

• Изучить правила профилактики заражения и придерживаться их

• Знать симптомы заболевания и порядок действий

• Знать «красные» флаги, когда требуется неотложная помощь медиков

• Организовать жизнь своей семьи так, чтобы снизить риски заражения

Придерживайтесь информационной гигиены! Читайте только экспертные и официальные источники о коронавирусе. Помните, паника всегда вредит.

Простые меры профилактики

На самом деле, ничего нового. Возможно, кто-то будет разочарован, прочтя, что не существует волшебной профилактической таблетки. Но простые советы зачастую являются самыми действенными.

Обратимся к рекомендациям от Всемирной Организации Здравоохранения:

1. Часто и тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать их спиртосодержащими средствами (санитайзер), когда вода и мыло недоступны.

В интернете есть много видеоинструкций, как правильно мыть руки. Пересмотрите их вместе с детьми. Если коротко, то руки важно тщательно тереть с обильной мыльной пеной около 20 секунд, вымывая все поверхности: ладони, внешнюю поверхность кистей, пальцы, ногти. Затем вытереть насухо, желательно одноразовым бумажным полотенцем.

2. Соблюдать дистанцию 1 метр (3 шага) между собой и тем, кто кашляет или чихает.

3. Не касаться глаз, носа и рта. Вирус попадает в организм через слизистые оболочки.

4. При чихании прикрывать рот и нос согнутой в локте рукой или салфеткой. Если используете салфетку, сразу выбросьте ее в закрытую мусорную урну. Учите детей кашлять правильно!

5. Оставаться дома, если заболели. Если у вас лихорадка, кашель и затрудненное дыхание, сразу позвоните к врачу.

Симптомы COVID-19 (научное название вируса с короной)

● Лихорадка

● Кашель

● Насморк

● Диарея

● Рвота

Если все это есть, и вы недавно прибыли из страны с подтвержденными случаями COVID-19, или общались с теми, кто заболел коронавирусом – вы в группе риска. При появлении перечисленных симптомов, сразу звоните врачу.

Допустим, симптомы есть, что дальше?

А дальше врач будет действовать так, как предусматривает приказ МОЗ 25.02.20 №552 «Коронавірусна хвороба 2019. Стандарти меддопомоги». А именно, соберет анамнез, опросит больного, при необходимости проведет экспресс-диагностику гриппа, определит необходимость в госпитализации, выявит лица, которые были в контакте с заболевшим, даст им рекомендации и определит, как он будет поддерживать связь с семьей пациента.

А в больницу обязательно? Или можно лечиться дома?

Дома лечиться можно при соблюдении следующих условий:

● Есть возможность изолировать больного в отдельном помещении.

● Течение болезни легкое: температура до 38, легкие катаральные явления, нет одышки и зависимости от дополнительного кислорода, нет кровохаркания, рвоты и диареи, психическое состояние человека в норме.

● Доступен постоянный мониторинг состояния медиками.

Все, кто находился в контакте с заболевшим коронавирусом, должны быть изолированы на 14 дней. А сам заболевший остается в изоляции до двух негативных результатов анализа на коронавирус методом ПЦР, с промежутком между анализами не менее 24 часов.

Правила жизни, если дома больной COVID-19

● Желательно не входить в комнату, где находится больной.

● Сохранять дистанцию 1-2 метра от больного, исключение кормящая мама.

● Лицо, которое осуществляет уход, и сам больной носят маску и каждые 2 часа ее меняют. После снятия маски моют руки и только тогда надевают новую маску.

● Тщательно мыть руки, желательно использовать одноразовые полотенца.

● Гигиена кашля (кашлять в локоть или в одноразовую салфетку).

● Избегать прямого контакта с биологическими жидкостями заболевшего.

● Обрабатывать поверхности дезинфицирующими средствами (обычные бытовые средства для дезинфекции).

● Стирать вещи и постель в стиральной машине при температуре 60 – 90 градусов.

Как лечат от коронавируса?

Как от любой другой ОРВИ: создавая благоприятные условия (температура воздуха 18 – 21, проветривание, увлажненный воздух), обеспечивая обильное питье, легкую еду по аппетиту и облегчая симптомы (прием жаропонижающих средств, обработка слизистых солевым раствором).

«Красные флаги»: когда вызывать скорую

● Температура выше 38, 5 и не снижается жаропонижающими средствами

● Тяжелое дыхание, одышка

● Цианоз (посинение) губ, пальцев рук и ног

● Судороги

● Нарушения сознания

● Многократная рвота и диарея

● Темная моча

● Острая боль любой локализации

Но самое главное ее поддавайтесь панике, доверяйте проверенной информации из официальных источников. Соблюдайте простые правила профилактики и научите следовать им детей. Изучите симптомы и «красные флаги». Сохраняйте позитивный настрой. Желаю всем здоровья!