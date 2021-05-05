Откуда берутся “женские” стереотипы на рынке труда

Эта статья не о том, что женщинам вредно ходить в декрет и надо быть карьеристками до мозга костей, и не способ обидеть женщин, ударив по больному и важному, а попытка объяснить откуда отчасти растут ноги у дискриминации и стереотипов на рынке труда. Иногда, к сожалению, женщины их сами провоцируют. Практически всегда неудобный и несвоевременный уход сотрудника (или невыход) — это разной силы удар по бизнесу, в зависимости от уровня ответственности позиции. Начать хотя бы с того, что замена сотрудника стоит бизнесу до 4-6 окладов человека, который ушел. С увольнением могут ухудшиться бизнес-процессы или эффективность департамента, упасть продажи или затормозится реализация проекта. “Сами виноваты! Это ответственность бизнеса настроить систему!”, — возразит читатель, и будет прав. Но, увы, далеко не во всех украинских бизнесах система идеально настроена, и большая часть ее процессов, как ни крути, все равно держится на людях, поэтому их несвоевременный уход может привести к ущербу. Уйти, безусловно, может и мужчина, но ввиду традиционных социальных ролей, по личным и семейным обстоятельствам прерывают работу чаще всего женщины. Хотя меняющиеся в обществе тренды и вновь принятые законы о декрете для мужчин, возможно, повлияют на статистику.

Что стоит делать компаниям, чтобы минимизировать силу ущерба, мы поразмышляем в другой статье, но давайте рассмотрим, на что могут обратить внимание дамы, чтобы уменьшить количество реальных поводов упрекнуть женщин в “карьерной нестабильности”:

Продвигайте свои знания и навыки, а не личное

Удивительно много кандидаток на вакансии в первых же строках резюме указывают свой возраст, количество детей, мужей и другие подробности личной жизни. При этом профессиональный опыт идет уже следом. Это вроде бы и мелочь, но потом некоторые кандидатки приходят на собеседование и чуть ли не с порога делятся сложностями графика, особенностями отношений в семье, планами на свадьбу и т.д. Не то чтобы работодателю не были важны эти детали, ведь они красноречиво демонстрируют на какое сотрудничество можно в будущем рассчитывать (как и создают предубеждения, которые могут никогда не сбыться). Однако выглядит это не профессионально. Для всего есть уместный момент. Собеседования на работу — это, в первую очередь, презентация ваших знаний и навыков, а также переговоры по поводу вакантной должности. На личные моменты можно и нужно обратить внимание, но когда приоритетные вещи уже проговорены.

Договаривайтесь о сроках и условиях сотрудничества

Период адаптации нового сотрудника может длиться от 2 до 6 месяцев, т.е. примерно после этого периода человек показывает видимый и стабильный результат своей деятельности. В зависимости от отрасли, эффективности онбординга и самого сотрудника, этот срок может варьироваться, но до недели вряд ли сократиться. Поэтому минимальный достаточный срок сотрудничества может занять от года до двух, о чем вы честно можете договориться с работодателем. Да, не всякому это подойдет, ведь кто не мечтает о лояльном сотруднике на ближайшие лет пять, но сегодня мы живем не в том мире, и прогнозируемость в нем хотя бы на 1-2 года станет неплохим преимуществом. Установите конкретные индикаторы и сроки, или работайте подпроект, когда четко ясно, что вы достигли своих договоренностей и можете идти дальше заниматься своими делами: строить семью, получать новую профессию или уехать на полгода в путешествие. Мы все понимаем, что жизненные обстоятельства могут сложиться по-разному, и мы не можем контролировать все. Однако наличие четкого плана снимает неопределенность с вашей стороны и тревогу со стороны работодателя, как и страх в самый неожиданный момент остаться без ценного сотрудника.

Готовьте себе замену

Любой сотрудник рано или поздно уйдет из компании. Лучшее, что он(а) может сделать — это не только блестяще выполнить свою работу, но и подготовить себе преемника. Особенно, если речь идет о руководящей должности. Такая подготовка не проходит быстро, помните об этом, если через какое-то время вы планируете отойти от дел. Корпоративный рынок богат историями про супер-женщин, рвущих на 9-ом месяце на груди тельняшку с обещаниями продолжить работу сразу после родов, и куда-то резко пропавших… Даже если вы честно представляете, что сможете совмещать несколько ролей сразу, подумайте еще раз, и все равно подготовьте человека, который вас заменит на какое-то время, либо на совсем, если ваши приоритеты поменяются. Этот жест поможет сохранить массу нервов работодателю и не даст выгореть или скатиться в чувство вины вам.

Мыслите в формате win-win

Героиня нашей первой истории так не мыслит, пользуясь своим выигрышным положением, и имеет на это право. Однако так она может закрыть для себя будущие возможности, оставляя в душе коллег в лучшем случае равнодушие к своей персоне. Земля круглая, все наши работодателя и коллеги — социальный капитал, который мы копим всю жизнь. Это организации и люди, к которым вы можете вернуться на вновь открывшуюся более интересную позицию или которые порекомендуют вас новым компаниям и проектам. Сделают они это только если будут уверены в вашем профессионализме и ценности, и доказать им эту ценность можете только вы сами. Своим пониманием их потребностей, ответственным отношением к делу, честностью и желанием не навредить, а помочь, даже если пути ваши расходятся.

Это очевидные, но важные векторы, которые универсальны для любого пола, и смысл их в одном — поставить на первый план ваш профессионализм и компетентность, которые не делятся на мужские и женские, и актуальны всегда. На женщин, как и на мужчин, давят общественные стереотипы, родные, общая экономическая ситуация и отношения в семье, — многое, на что мы очень слабо можем влиять. Все что остается нам подконтрольно — то, как мы себя ведем в конкретных ситуациях, какие решения принимаем, учитываем ли интересы других, какую ответственность несем и стремимся ли договориться. Такой подход определяет вашу профессиональную репутацию, а в глобальном эффекте плодотворно влияет не только на отношения между конкретным работодателем и сотрудником, но и формирует успешный опыт, снижая давление стереотипов на других участниц рынка труда.

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