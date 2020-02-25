Прорыв года: 5 перспективных предпринимательниц

В США доля бизнесов, которыми владеют женщины, впечатляюще возросла за последние 50 лет и сейчас приближается к рекордным 50%. Мы расскажем вам о пяти американках, компании которых готовятся к большому прорыву в 2020 году. У них есть, чему поучиться!

В 1972 году только 4,6% американских компаний были основаны женщинами, в 2019 этот показатель вырос до 42%, а это, без малого, 13 миллионов фирм, которые дают работу 9,4 миллионам человек и производят $1.9 триллионов прибыли. Также с 2014 по 2019 годы число чернокожих собственниц компаний увеличилось на 50%.

Анджелика Нуанду

основательница The Shade Room

The Shade Room — сайт новостей из мира шоу-бизнеса. В мае 2020 года сайту исполнится 6 лет, а его основательнице, Анджелике Нуанду — 30 лет. Под ее руководством сайт превратился в настоящую медиа-империю: в Instagram у него 17 миллионов подписчиков. В 2020 году каждый день его читают 35 миллионов человек. Каждый год прибыль сайта росла на 50%, в 2020 году темп этого роста останется прежним. Однако, путь к успеху у Анджелики был далеко не легким. В 1996 году ее дали под опеку приемной семьи после трагедии, в которой отец девочки убил ее мать. Надо сказать, что только 3% приемных детей в Америке получают высшее образование, но Анджелика, которую называют «современной Опрой Уинфри» поучила степень бакалавра в управлении бизнесом. За инвестиции ей пришлось сражаться, как и многим темнокожим женщинам в бизнесе.

Кэти Ечеварриа-Розен-Китченс

со-основательница FabFitFun

Кэти является со-основательницей и главным редактором компании FabFitFun, которая присылает подписчикам наборы качественных и полезных товаров с приятными скидками. Компания, основанная в 2010 году стала лидером поставщиков «коробочек по подписке». У компании более миллиона подписчиков, их добавляется еще больше благодаря собственному стриминговому сервису FabFitFun TV, который транслирует видео о здоровом образе жизни, лайфстайле, шопинге. О Кэти Китченс писали Forbes и HuffPost. Она говорит: «Мы сами тестируем очень много продуктов. Да, не все работает, но и мы стараемся не придираться по мелочам». В 2019 году компания зашла и на рынок Великобритании и стала партнером одной из крупнейших телекомпаний QVC.

Наоми Хирабаяши и Мара Лидли

со-основательницы Shine

Вэлнесс-индустрия продолжает расти, растет и попуярность приложения Shine, которое помогает ухаживать за собой. Приложение родилось из идеи Наоми и Мары, которые в 2016 году работали вместе в неправительсвенной организации и осознали необходимость в поддержке друг друга. Так они придумали ежедневную рассылку для друзей и колег с вдохновляющими и поддерживающими небольшими текстами. Потом рассылки стала популярным приложением, помогающим заботиться о себе двум милионам подписчиков. Shineнедавно добавил раздел «Истории», которые помогают заснуть, а также возможность дя подписчиков общаться в коммьюнити.

Эмили Бернард

со-основательница PlacePass

Все знают, что в Париже нужно идти и смотреть на Эйфелеву башню, а в Нью-Йорке — на статую Свободы. А еще вы можете поучаствовать в фото-сафари на воздушном шаре, если будете в Южной Африке. А в Токио — посетить чемпионат по сумо. Эмили Бернард — путешественница со стажем, поэтому как никто другой знает, как нелегко найти советы для приобретения незабываемых впечатлений. В 2016 году она с другом основала PlacePass, сайт, который предлагает каждому путешественнику уникаьный набор впечатений. Сейчас на сайте таких впечатлений около 200 тысяч в 180 странах. Недавно компания стала партнером отельного гиганта Marriott International и авиакомпании Southwest Airlines. PlacePass также разрабатывает программное обеспечение для трэвел-брендов.

Источник: growwire.com