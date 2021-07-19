Сама себе Boss: как украинка управляет сетью кофеен в Грузии

Редакция WoMo продолжает серию публикаций о бизнес-вумен за рубежом и о том, какая она — жизнь украинок, которые владеют бизнесом в других странах. Поговорим с женщинами о поддержке государства и других женщин, о гендерном равенстве и возможностях, о правилах ведения бизнеса и расписании дня, экономике и карантине, а также о многом другом.

Нашей первой героиней была Марина Овчаренко, владелица клининговых компаний Clean2Clean Incorporation и MaryPiven в Нью-Йорке. Также мы рассказали историю Елены Алексеевой, основательницы школы билингвов в Варшаве, и Анастасии Билоус, партнёр и СОО компании New Media Services в Цюрихе. Сегодня наша героиня — Таня Мерзлая, основательница сети specialty кофеен ERTI KAVA в Грузии.

Как бизнес рождается из своей потребности

Идея для бизнеса мне пришла благодаря моей собственной потребности пить вкусный кофе в красивых горах в окружении свободных людей со схожими ценностями. Я не выбирала специально Грузию. Я приехала перезимовать в Сванетию не потому, что это Грузия, а потому что я хотела провести зиму в горах со снегом. А оказалась я в достаточно закрытом регионе, высокогорном, отдаленном от столицы и благ цивилизации. Мне там понравилось, и я захотела побыть еще немного. И так как я человек деятельный, просто сидеть в горах долго я не могу, мы с моим партнером Ксенией, на тот момент она уже 8 лет жила в Сванетии, решили открыть небольшую кофейню.

Я не относилась тогда к этой идее как к бизнесу. Все происходило на кураже и внутреннем чутье. Прибыль, успех и т.д. были чуть дальше. Объективно то, что мы тогда делали в горах, это ровно что на Марсе открыть кофейню. В поселке Местиа 2 000 человек. О specialty вообще не слышал никто — место, где есть только кофе, не воспринималось. Цены у нас были сильно выше, чем в других заведениях. А делали мы все это в достаточно бедной Грузии. Исходные данные только для сильно верящих в себя и свою идею и готовых потерять вложения.

Предприниматель должен быть готов все потерять и при этом ХОТЕТЬ делать. Риск не может влиять на мотивацию, но риск оказался оправданным, и мы стали не просто бизнесом, а брендом, который любят и знают во всей стране и частично за ее пределами.

Вторую кофейню в Тбилиси мы открыли в самом непроходимом месте в городе и нам все говорили — это провал, вы закроетесь через 2 месяца. Мы не закрылись даже во время локдауна, который у нас длился год, а заведениям нельзя было работать 8 месяцев.

Кофейню в Батуми мы открыли во время полного локдауна в стране, когда даже не было транспорта между городами. Это было сумасшествие. И да, осенью мы уже приняли решение закрыть ее, но… передумали.

Нужно понимать, что в Грузии практически не пьют дорогой кофе, не принято ходить в кофейни и в целом у людей нет денег пить чашку кофе каждый день. Для большинства — это половина их зарплаты. Поэтому работа и эффективность моего бизнеса очень сильно зависит от потока туристов.

В каждом регионе свои особенности и правила. Южный Батуми слишком расслаблен для эффективной работы. Горцы имеют свои особенности и гордый характер, а вот в Тбилиси самая благоприятная среда для наемных сотрудников.

Какой стиль менеджмента работает в Грузии

Я стараюсь выдерживать горизонтальный стиль управления, но в Грузии в ресторанной сфере привыкли работать когда есть начальник, а над ним еще один и еще один. У нас все чуть расслабленнее. Я стараюсь каждому привить персональную ответственность и не стоять над головой. Показываю на своем примере, что работу можно любить. Такой тренд, как «делай то, что любишь» тут в нашей сфере практически отсутствует.

Как менять стереотипы через подход

В Грузии, безусловно, мужчина не любит работать под руководством женщины. Но, тем не менее, и здесь можно найти подход — хвалить, замечать достоинства и сильные стороны, помогать развиваться. Если говорить об отношении к женщинам в бизнесе, оно положительное. Абсолютное большинство моего окружения считают, что я молодец. В том смысле, что они поддерживают меня и мое дело.

Несмотря на все стереотипы, которые есть в нашем украинском обществе, я не знаю ни одного грузина, который хотел бы женщину, которая сидит дома и печет хачапури. Им важно, чтобы женщина была успешна, увлечена делом, зарабатывала деньги.

Для мужчин и женщин женский бизнес — это пример силы и смелости. Я всегда слышу в свой адрес слова поддержки и восхищения. Но я могу быть необъективной, так как это восприятие тех, с кем я тут общаюсь.

Из отличий — и то, что чувствую я, в Грузии очень большая ценность семьи. Если у женщины полноценная семья, есть муж, к ней все же другое, более уважительное отношение. А если ты одна, еще и с ребенком, многим кажется, что бизнес — это твое бремя, а не кайф, что как будто ты делаешь это из нужды, а не из удовольствия.

Я не сильно включена в грузинское общество. Здесь рулят мужчины, вся сила и власть в их руках. Кто уже этими руками управляет — другой вопрос.

С гендерным равенством дела обстоят пока сложно. Если посмотреть официальную статистику, то зарплата у женщин меньше. Также здесь большинство политиков мужчин, люди бизнеса чаще мужчины, семейный бизнес чаще достается мужчинам.

Что делает государство для предпринимателей

Грузия — достаточно бедная страна. Никаких льгот в связи с карантином не было. Страна не может себе позволить финансово поддерживать предпринимателей. Мы платим все налоги, НДС, подоходный налог, налог на аренду, налог на импорт. Единоразово выплатили только нашему персоналу по 70 долларов и на какое-то время освобождали от подоходного налога.

Если человек хочет открыть бизнес в другой стране, я бы советовала не смотреть по сторонам: актуально ли, нужно ли, а кто что делает, а что не делают? И главное — не искать недостатки других и на этих недостатках строить свое. Так закрылись десятки бизнесов, которые здесь открывали иностранцы. Важно — смотреть во внутрь себя, слушать себя:

Я открою эту кофейню не потому, что нет кофе, а потому, что я хочу, у меня есть сила и знание задавать тренды, я верю в себя, я развиваю рынок, привношу новое.

Также важно думать о том, что привнести в страну, а не взять из нее. Нужно быть созидателем, а не руководствоваться потребительским отношением к месту и пытаться выжать выгоды для себя.

За 4 года, пока я здесь работаю, открылось и закрылось огромное количество мест. По двум причинам: у них была иллюзия того, что их идея обязательно должна быть реализована. К примеру, в конкретном городе не хватает именно этих эклеров. Вторая — неспособность работать с грузинами, с их менталитетом. В целом, да, сложно найти персонал и выстроить грамотно коммуникацию и сотрудничество. Мне это тоже не всегда дается легко, но это самый сильный мой скил, я обожаю людей и их разность, их рост, их потенциал и его раскрытие. Также важно смотреть на свое дело как на возможность создавать места рабочие, улучшать дороги, платить налоги и тд.

Почему самое главное — вдохновляться собой, а не людьми с картинок

Чаще всего днем я нахожусь в кофейне — в работе и общении с гостями, что тоже важная часть моего кофейного дела. Утро я провожу дома в тишине, вечер с дочерью или друзьями. Я обязательно каждый день себе что-то готовлю, это важная часть моего дня. Я люблю выбирать продукты, готовить и благодарна за возможность это делать.

Для меня важно вдохновляться собой, а не людьми из интернета. Мне более ценно найти то, чему я могу научиться у того, кто рядом, кто меня задел или поступил со мной как-то не хорошо, нежели сидеть и вдохновляться теми, кто далеко от меня и искусственно припудрены. Мы часто идеализируем других людей. Важно концентрироваться на своем опыте, своих достижениях, своей энергии. Безусловно, есть те, кого я читаю, у кого я учусь — это, например, Далай Лама, Эдхарт Толле, но основная школа роста и жизни с теми, кто близко.

Я черпаю ресурс и вдохновение внутри себя в тишине, когда я в полном контакте с душой и своим телом. Все, что я делаю, рождается внутри меня и после уже проявляется во внешнем мире, как проект, как отдача. Я ведь женщина, и моя сила внутри меня.