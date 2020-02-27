ТОП 13 бизнес-кейсов от  успешных предпринимателей  Get Business Fest

Где искать поддержку для своего бизнеса, какие PR-стратегии сегодня самые успешные и какие инновации используют ведущие игроки рынков — эти и другие важные для бизнеса темы рассматривали 28 февраля 2020 года, на одном из крупнейших деловых мероприятий в Украине GET Business Festival, которое провело медиа-бюро Ekonomika+.

С самого утра в конференц-центре Pochayna Event Hall в Киеве, где проходил форум, собрались около 3000 предпринимателей и 70 ведущих экспертов, чтобы поделиться друг с другом практическими кейсами и обсудить будущее украинского бизнеса. WoMo.ua побывало на мероприятии и собрало самые важные месседжи спикеров с Главной сцены и одного из потоков, Точки Роста.

1.Екатерина Рожкова, первый заместитель председателя НБУ

При низкой инфляции снижаются процентные ставки, по которым банки привлекают депозиты. Все говорят: «Посмотрите на Албанию, там ипотека 2,5% годовых. Мы тоже так хотим!». Да, но если кредиты выдаются под 2,5%, то депозиты должны быть под 1%, а инфляция должна быть еще ниже. Мы можем стремиться к такому уровню. На последнем заседании монетарного комитета мы снизили учетную ставку с 18 до 11%, опубликовали прогноз о том, что уже в этом году она достигнет 7,5%. Это значит, что совсем скоро кредиты будут значительно дешевле.

2.Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации

У нашей организации был момент, когда мы не могли нанять дорогих специалистов. Тогда мы стали максимально мотивировать сотрудников нашей идеей, ценностями, собственным отношением к труду. И наша команда стала такой, какую мы хотели. И к нам присоединились те, кого мы искали.

3.Василий Хмельницкий, основатель холдинга UFuture

На пути к успеху вам никто помогать не будет. Но обижаться ни на кого не стоит, потому что они находятся в совершенно других обстоятельствах. А вот искать партнерство с формулой win-win – это всегда об увеличении возможностей, о поддержке при возникновении трудностей и большей эффективности. Именно в таких партнерствах сложились удачные наши кейсы «Запорожсталь», ТРЦ Ocean Plaza, аэропорт «Киев», завод BioPharma.

Репутация – это новая валюта. Если у тебя крутая репутация, то банки бегают за тобой, чтобы дать кредит. Выбирая партнера, я всегда ищу информацию о том, какая у него репутация. Однажды я прозевал этот аспект при выборе партнера. К счастью, я не потерял денег в проекте с ним, но потерял много времени, а они и есть деньги.

4.Евгений Булах, директор по продажам и абонентскому обслуживанию «Vodafone Украина»

Цифровой бизнес быстро переходит от идеи к реализации. Сейчас мы видим, как рушатся компании, построенные на века. За последние 60 лет средний цикл жизни крупной компании сократился с 61 года до 12 лет. Если этот тренд продолжится, то через 75 лет лидеры индустрий полностью уступят место новым. Так происходит из-за того, что старые компании не умеют меняться. Помочь может бизнес-модель экосистем, в центре которой платформа, а вокруг нее находятся все участники экосистемы – от производителей до конечных потребителей. По такой модели работают Amazon, Netflix, Alibaba, AirBnB.

5.Николай Скавронский, коммерческий директор сети лабораторий «Синэво Украина»

Пациент – это homo sapiens, добровольно принявший верховенство и неограниченную власть врача над собой. Клиент – это пациент, осознавший, что он заказчик с личным мнением и правом выбора, а врач – исполнитель, оказывающий ему медицинские услуги. Лабораторный бизнес как он есть исчезнет, поэтому необходимо уже сейчас ориентироваться на новые тенденции. Вот как это будет выглядеть: данные от пациента будут собираться через цифровые сервисы machine learning, big data, AI, боты, наборы для самозабора, логирование параметров жизни, портативные приборы, мобильные устройства, таким образом мы перейдем от модели лечения болезни к модели охраны здоровья.

6.Виктория Зоря-Яценко, генеральный директор «Mary Kay Украина»

Компания Mary Kay взаимодействует с десятками тысяч консультантов по красоте, которые развивают свой небольшой бизнес, работая напрямую с клиентами бренда. И у нас есть неимоверная возможность наблюдать, как на наших глазах раскрывается потенциал тысяч женщин в предпринимательстве. Мы поддерживаем каждого такого предпринимателя, обеспечивая логистику, рекламу, предоставляя обучение, мотивацию и признание.

Но для того, чтобы добиться успеха в бизнесе, на мой взгляд, важно также учитывать 5 ключевых акцентов, а именно: сохранять энтузиазм, придерживаться принципа системных действий и работать над самодисциплиной, знать, любить, удивлять и быть честными со своими клиентами, четко распределять роли и зоны ответственности каждого члена команды, а также постоянно развивать личные лидерские качества.

7.Дмитрий Корчевский, основатель Компьютерной Академии «ШАГ»

Масштабирование бизнеса возможно только при разработке и четком видении 12 систем. Одна из них система удержания и контроля, ведь у любого филиала может возникнуть желание соскочить в самостоятельный полет. Чаще всего это случается во франшизах, поэтому я открываю филиалы самостоятельно, но и это не гарантия того, что такого не произойдет. У нас все налажено так, что ни один филиал не может работать без наших систем, в частности, система юридической поддержки.

8.Андрей Федоров, Head of B2B «Vodafone Украина»

Что такое платформа и что она дает бизнесу? Платформа – это бизнес-модель, это модель коммуникации, которая предоставляет прямую связь между производителем и потребителем. Бизнесу платформа дает экономию ресурсов, легкость масштабирования, сокращение Time2Market, расширяет рынок сбыта. Например, наша платформа IoT Monitor будет полезна тем организациям, которые управляют массой удаленных устройств. Платформа «Vodafone Маркетолог», над которой мы работаем сегодня, подойдет любому бизнесу в поиске клиентов. Эта платформа работает на основе анализа big data. Платформа Vodafone OBM (omni bulk messaging) помогает делать рекламную рассылку адресно для целевой территории по тем каналам, которые для клиента приоритетны.

9.Инна Печерица, директор по управлению персоналом Линии магазинов EVA

Для меня как для НR самый примечательный проект – это проект клиентоцентричности. Начинался он через аналитику по программе лояльности, из чего состоит его покупательская корзина и т.д. На втором этапе мы провели глобальное исследование: в течение месяца наши покупательницы заполняли «дневники настроения», а затем участвовали в глубинных интервью. Это дало нам понять, что за чеком и количеством товара стоят люди со своими интересами и эмоциями. Мы решили подключить розницу: предложили нашим управляющим проводить интервью, беседовать с нашими постоянными покупательницами. Мы обучили 700 управляющих, но оказалось, что они боятся говорить с клиентами. Тогда мы позаимствовали у фасилитаторов такой поощряющий инструмент: провел первую фасилитацию – съел конфетку и сфотографировался с фантиком. Вот так и у нас было. Это очень подняло настроение управляющим, и, конечно, как и планировали, мы получили позитивный фидбэк от клиентов, которые дали нам массу идей для улучшения собственной торговой марки и магазинов.

10.Юлия Павленко, директор департамента международных операций «Укрпошта», инициатор проекта E-Export School

Через E-Export можно продавать все, главное, найти свою нишу. В Украине уже сегодня много Е-экспортеров. В 2019 году в этом секторе прошло 9-10 млн транзакций, а это около $350 млн при среднем чеке $35 без учета доставки. Сегодня, например, на Etsy выставлен 1 млн товаров из украинских магазинов.

11.Сергей Денисенко, CEO MGID

Выходить на другие рынки однозначно необходимо, ведь в 2025 году прогнозируется рост ВВП за счет домохозяйств, живущих в регионах развивающихся рынков. Как выбрать приоритетные рынки? Не стоит брать в расчет страны с низким доходом на душу населения, скорее всего, покупательная способность там невысокая. Не нужно тратить время на малонаселенные и небогатые страны. Обратите внимание на позицию страны в рейтинге легкости ведения бизнеса, ориентируйтесь на первые 100. Не подходят и страны с низкой эффективностью логистики, а также нестабильные страны, в которых постоянные беспорядки и со дня на день меняются законы.

12.Катерина Бобошко, эксперт по международной логистике ZAMMLER GROUP

Именно логистика составляет 80% успеха экспортной деятельности. Важно определиться с надёжным логистическим провайдером. Когда контракт с клиентом/покупателем подписан, а логистический провайдер найден – делайте тестовую поставку. Помните, что в экспортной деятельности нельзя экономить, ведь это риск потерять очень много. Обратите внимание на важность подписания контракта с учётом правил Incoterms. Самый выгодный вариант для экспортера – EXW, когда вся ответственность за груз лежит на покупателе.

13.Марианна Самсонова, co-founder USUPSO Ukraine

Рынок импорта претерпел большие изменения за последние 10 лет. Мы провели исследования клиентского опыта и пришли к выводу, что нам нужно заняться собственной розницей в Украине. Мы привезли в Украину бренд USUPSO, развитием сети которого мы занимаемся. В данном случае нас занимал больше не выбор продукта, а выбор формата: мы решили провести готовый азиатский франчайзинг с 9 категориями товаров в магазинах, а нашей задачей было адаптировать его к украинскому рынку.

Оранизатор медиа-бюро Ekonomika+ благодарит партнеров за их вклад и поддержку GET business fest:

Генеральный партнёр компания «Mary Kay Украина», инновационный партнёр компания «Vodafone Украина», а также «Watson’s Украина», Райффайзен Банк Аваль, EnglishDom, Пиреус Банк, продуктовый партнёр Pepsico, Акционерное Общество АКБ Конкорд, Группа компаний «Принтстор Груп», Укргазбанк.

Также благодарим партнера живую воду «Крайна», каталог здоровых решений Relax office system и генерального медиапартнера телеканал Украина 24.

Фото: Константин Мельницкий и Иван Черничкин









