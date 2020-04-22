Традиційна фінська дистанція: Як Фінляндія живе на карантині

Статистика захворювань у Фінляндії залишається однією з найнижчих серед країн північної Європи: станом на 27 квітня у Фінляндії зареєстровано 4 576 випадків коронавірусної інфекції, 190 осіб померли. Фінам не треба призвичаюватися до ізоляції — вони її практикували століттями, жартує наша інсайдерка у Гельсінкі Дарина Барсукова.

Важливість особистого простору

Дійсно, персональний простір тут, у Фінляндії, дуже важливий і зараз фінам не треба докладати особливих зусиль, щоб тримати дистанцію.

Обмеження, пов’язані з коронавірусом, в країні досить м’які. Наприклад, міський та міжміський транспорт працює, маски носять за бажанням, ресторани та кав’ярні готують їжу на виніс та доставляють через кур’єрські служби.

Гуляти на вулицях не тільки дозволено, але й рекомендовано, звичайно, зберігаючи необхідну дистанцію і не збираючись у великі компанії.

Поміркованість карантину

Цікаво, що дитячі садочки та початкова школа повноцінно не зачиняли своїх дверей. Спочатку вони працювали для дітей працівників критичних з точки зору функціонування суспільства професій, як то лікарів чи працівників супермаркетів. Потім обмеження на професії зовсім зняли. Водночас, уряд наполегливо закликає батьків залишати дітей вдома, якщо це можливо, так що де-факто більшість школярів сидять вдома, а школи майже порожні. Старші класи вчаться виключно дистанційно.

Кордони регіону Уусімаа, до якого входить Гельсінкі, були закриті три тижні, зокрема під час Великодніх свят. Довгий час саме цей регіон був епіцентром короновірусу, тому ввели обмеження для запобігання його поширенню до решти країни. Мета обмеження полягала в тому, щоб, наприклад, регіональні лікарні краще підготували реанімаційні відділення.

Рішенню заблокувати регіон передували довгі дебати у парламенті, адже це означає обмеження конституційного права на свободу пересування всередині країни. Хоча наразі законодавчих обмежень немає, уряд наголошує, що варто утриматися від зайвих поїздок країною.

Жіночий уряд і підтримка бізнесу

Уряд взагалі багато чого наголошує та багато до чого заохочує без особливих санкцій, систем покарання чи штрафів. Довіра до влади і всередині суспільства висока, люди здебільшого розуміють серйозність ситуації та слідують рекомендаціям влади.

На чолі фінського уряду прем’єр-міністерка Санна Марін та ще 4 жінки-лідерки партій коаліції, зокрема на позиціях міністерки внутрішніх справ, юстиції та фінансів.

Вони швидко розгорнули програми з підтримки бізнесу та соло підприємців, розширили доступ до допомоги по безробіттю. Питання виробництва власних тестів та засобів індивідуального захисту ще залишаються відкритими.

Цікаво, що нещодавно вони вперше провели прес-конференцію про коронавірус для дітей. Питання були такі як «Коли ми можемо повернутися до школи?» і «Чи зможемо ми цього літа поїхати до парку розваг?», «Коли ми можемо відвідати наших бабусь і дідусів?» і «Що ми можемо зробити, якщо через ситуацію відчуваємо стрес чи страх?»

Економічні наслідки карантину

Як і багато компаній, мій роботодавець теж постраждав від епідемії. Керівництву було потрібно дуже швидко змінювати стратегію і скорочувати витрати. Розпочалися перемовини між керівництвом компанії та представниками працівників щодо тимчасового скорочення робочого дня.

Керівництво запропонувало більшості компанії перейти на 4-денний робочий тиждень, незамінним працівникам продовжувати працювати без змін, а невеликій групі людей скоритити робочий тиждень на 40%-60%. Остання група була досить нечисельною і складалася з одних з найменш оплачуваних робітників, тобто вплив такого скорочення на них був би дуже тяжкий.

Представники працівників взяли собі за мету зробити скорочення більш рівними та скоротити вплив на найменш оплачуваних співробітників.

В результаті перемовин було вирішено скоротити витрати так, щоб всі працівники, окрім незамінних, скоротили робочий день на 20%, а незамінні в знак солідарності скоротили робочий день на 3%. Решту витрат покрив так званий soda strike: офіс відмовився від газованих напоїв, що були доступні в офісі, до кінця року. І грощі зекономили, і для здоров’я корисно.

Для мене цей процес був черговим культурним шоком, адже не кожного дня побачиш такий рівень солідарності і готовність прийти на допомогу колезі, навіть несучи персональні фінансові втрати.

Фото: особистий архів Дарини Барсукової, Unsplash, imgflip.

Матеріал підготувала Тетяна Гордієнко.

Серия репортажей от первого лица «Мир на карантине» регулярно выходит на WoMo.ua с целью познакомить наших читателей с личным измерением эпидемии коронавируса, с реальным положением вещей в отдельно взятых странах и городах через свидетельства непосредственных участников событий и с историями всех тех, кто делит с нами глобальный опыт нелегкого испытания.