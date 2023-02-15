WoMo та Yakaboo Publishing презентували книжку «Незламні»

9 лютого у «Пінчук Арт Центрі» відбулася презентація книги «Незламні. 30 історій про спротив жінок у війні з російськими загарбниками».

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«Ми почали писати цю книжку на другий тиждень війни. Майже половина історій написана у березні, квітні та травні 2022 року. Героїні, можливо, вже забули свої переживання, а ми змогли це закарбувати у тексті. Саме тому ця книжка є артефактом історії», — зазначила на презентації авторка проєкту Вікторія Покатіс.

На зустрічі були присутні героїні книги. «Незламні» складаються з історій видатних жінок сучасної України, серед яких: Марта Левченко, Ольга Руднєва, Лейла Туваклієва, Вікторія Тігіпко, Юлія Микитенко, Інна Поперешнюк, Аліса Коваленко, Наталія Ємеліна, Регіна Кошова, Ольга Кудіненко, Ірина Сампан, Анастасія Леонова, Оксана Місюра, Інга Кординовська, Олена Шевченко, Надія Омельченко, Ірина Іванчик, Юлія Панкова, Ірина Іванчик, Інна Скаржинська, Віталія Панкул, Олена Стрижак, Наталія Мосейчук, Ксенія Драганюк, Ольга Белицька, Альона Шевцова, Катерина Зірка, Настя Тиха, Оля Рондяк.

Модераторка заходу — телеведуча та журналістка Тетяна Гончарова — провела панельну дискусію «Жіноче лідерство у війну». Спікерками виступили урядова уповноважена з гендерної політики України Катерина Левченко, радниця командувача сухопутних військ ВЗУ з гендерних питань Оксана Григор’єва, віцепрезидентка компанії «ІТ-Інтегратор», засновниця БО «Фонд освітніх ініціатив» Надія Омельченко та докторка філософських наук, професорка КНУ імені Тараса Шевченка, директорка магістерських програм Единбурзької бізнес-школи Наталія Кривда. Висновок, до якого дійшли під час дискусії, досить несподіваний — у лідерства немає гендера. Людина — або лідер/ка, або ні.

На презентації книжки була представлена благодійна складова проєкту. СЕО компанії «Датагруп-Volia» Михайло Шелемба розповів про проєкт «Наші діти», на який перераховується частина коштів від кожного примірника «Незламних». Проєкт стартував у липні 2022 року за особистої ініціативи Михайла, а також підтримки благодійного фонду «Я — майбутнє України» та Ювенальної поліції України. У межах цього проєкту компанія «Датагруп-Volia» зобов’язалася забезпечувати 52 дитити-сироти війни до їхнього повноліття. Компанія щомісячно перераховує фонду 10 тисяч гривень на кожну дитину. До проєкту долучаються інші компанії та благодійники. Натепер у проєкті 87 дітей.

Видавничий партнер проєкту «Незламні» — Yakaboo Publishing. Особливий партнер — платіжна система LEO. Офіційний партнер заходу — компанія «БКК», виробник солодкого щастя, та український косметичний бренд Joko Blend компанії ProCare. Компанія ProCare є виробником і дистриб’ютором брендів Joko Blend, Barbers, Shelly, Tink та Touch Protect. Вся продукція створена з натуральних компонентів, а рецепти засновані на прогресивних технологіях та інноваційних інгредієнтах високої якості. Procare продовжує інвестувати в український ринок, під час війни компанія добудувала нові потужності, отримала міжнародну сертифікацію, сформувала нову команду.

Книжку можна замовити на сайті Yakaboo та за посиланням.