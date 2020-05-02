WoMo-знахідка: Дитяча книжка про коронавірус

Сьогодні вчені всього світу шукають відповіді на запитання, як стримати й подолати вірус Covid-19. Як розказати про пандемію дітям? Цікава книжка може допомогти! Книжка «Історія про коронавірус» вийшла у видавництві «Ранок» і є абсоютно безкоштовною.

Для кого книжка

Зміна звичного способу життя, нерозуміння того, що відбувається навколо, тривога, що відчувається з боку дорослих – усе це може стати причиною дезорієнтації, навіть викликати паніку, особливо в малюків. Ще складнішою ця ситуація є для дітей із вразливою психікою: їм ще важче керувати емоціями, сприймати несподівані зміни в побуті та звичному способі життя. Над цією проблемою задумалась відома італійська дитяча психологиня Франческа Далл’Ара та у відповідь на запит створила «Історію про коронавірус» для наймолодших читачів.

Про що книжка

«Історія про коронавірус» одночасно вийшла у світ італійською та українською мовами. В Україні, за сприяння італійського видавництва «Ericson», книгу представляє видавництво дитячої літератури «Ранок». У найкоротші строки твір, розрахований на аудиторію дітлахів від 5 до 9 років з перспективою самостійного та спільного з батьками читання, був перекладений українською.

В ілюстрованому виданні Франческа Далл’Ара на прикладі персонажів, мами та доньки, доводить, як важливо надавати дитині максимум інформації, пояснювати їй усе в урівноваженій та доступній для дитячого сприйняття формі, використовуючи при цьому зрозумілі терміни.

Слід знаходити потрібні слова, акцентуючи увагу на поясненні причин теперішніх змін життя, важливості їх прийняття та на вивченні базових правил поведінки задля збереження здоров’я. Насамперед необхідно підбадьорити дитину та переконати її в тому, що дорослі роблять усе можливе, щоб подолати небезпеку, – вважають у «Ранку» та сподіваються, що «Історія про коронавірус» допоможе українським дітлахам знайти в собі сили не впадати у відчай, жити з надією та вірою, бути щасливими попри все!

Де знайти книжку

Цю книжку можна завантажити абсолютно безкоштовно на сайті видавництва «Ранок»!