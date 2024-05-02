Жінки про збори на ППО — «Збір любові» від БФ «Повернись живим» та Ribas Hotels Group

Керівна компанія Ribas Hotels Group та БФ “Повернись живим” запустили тематичний “Збір любові” під гаслом “Любиш? Донать”. Це збір на комплексні апаратні зв’язку «(КАЗи)» для ППО, які пришвидшують реагування підрозділів ППО від моменту виявлення загрози до команди на її знищення з хвилин до декількох секунд. Ціль збору – придбати (в перший етап збору) дві таких установки загальною вартістю 15 мільйонів гривень.

Інна Калініна, Head of PR Ribas Hotels Group:

“Коли ми з командами піару, маркетингу та SMM почали брейнштормити про наш благодійний збір, то майже кожна (так, у нас в команді майже всі жінки, окрім одного маркетолога) сказала, що хочеться щось про добро, мир, спокій. І про любов. Але як тут збирати на ППО з любовʼю?! Навколо багато зборів з акцентами на помсту, лють, ненависть — і це зрозумілі тригери для українців у воєнний час. Але ми віднайшли нашу любов в діалогах про рідні місця. Тільки після проговорення особистих мотивів за що ми любимо Україну, я змогла написати маніфест цього “збору любові”, як ми його називаємо.”

Маніфест “збору любові”:

Жити сьогодні в Україні — це обирати свободу і боротись за наше мирне небо! Сьогодні ми стоїмо разом, горді та вірні, готові показати свою непохитну відданість Україні! Коли воїни ЗСУ захищають нас на фронті, ми з повагою допомагаємо їм, чекаємо їх, бо кожен з нас хоче жити в любові та мирі

Мир в Україні пахне теплом рук, які випікають хліб та роблять неймовірний шоколад, збирають урожай стиглих помідорів та соняхів, від яких літо наче розливається між пальців, продовжуючи його на сотні кілометрів з широких ланів і аж до смерекових гір, де вода шумить так, що хочеться співати на повні груди.

Ми любимо кожен куточок, кожен клаптик своєї землі.

Ми показуємо свою шану до нашої неньки плекаючи українські традиції і декор, українську працелюбність та безмежну гостинність.

Ми підтримуємо, працюємо і волонтеримо.

Ми забезпечуємо.

Ми донатимо, бо любимо.

Любовʼю просякнуті рожеві заходи сонця в великих містах, коли духмяне дзвінке повітря, тепле від гулу автівок і трамваїв, немов переходить в слоу-мо, коли хочеш зупинити мить і загадати бажання.

Ми відчуваємо любов до України в кожній веснянці, щедрівці, колядці, в кожній колисковій.

Все, що ми маємо — від любові.

Любиш? Донать! Приєднуйся до збору любові!

Захистити наше сокровенне, нашу любов, наше небо, ми можемо тільки разом.

Сьогодні твій внесок — це успіх наших ППО! Допоможи придбати КАЗ — системи зв’язку для ППО, які захищатимуть наше небо від російської загрози!

В єдності та любові сила українців.

Донатимо, бо любимо!

“Цим маніфестом ми закликаємо усіх українців та друзів за кордоном (блогерів, зірок, підприємців) долучитися до збору, щоб “закрити” небо якнайширше і якнайшвидше. Перші 2 мільйоні гривень з 15 зібрані, рухаємось далі. За 15 млн грн можна купити два КАЗи для ППО. А як ви розумієте, їх потрібно більше.

Я за себе скажу — мені найбільше болить за Київ, бо я киянка. Але маю багато друзів з інших регіонів, тому запросила їх взяти участь в кампанії “збору любові”. Ні в кого не було питань — ППО? Ок. До проєкту в період зйомок ролику долучилось багато знайомих дівчат — продюсерка, акторка, танцівниця. Звісно всі на благодійній основі. Ось що вони розповідали на зйомках промо ролику.”

Сандра Самбо, танцівниця, ведуча, художниця (Вінниця):

“Вінниця — місто фонтанів і шоколаду. Мамині вареники з домашніми вишнями — це кайф! Тут не потрібно нічого доводити, бо це і є любов. Донатити з любовʼю на любов — легко і важливо. Для того, щоб продовжувати жити і творити в Україні (вільній!) потрібно допомогти військовим — це якраз зрозуміло. Переживаєш за “прильоти” — донать! Любиш своє місто — донать більше!”.

Марія Кулікова, продюсерка та директорка Pianoбой (Харків):

“Харків люблю понад усе за його людей. Вони неймовірні — веселі, щирі, відкриті, галасливі і вперті. Але завжди готові прийти на допомогу в складну хвилину в будь-який час. В Харкові дуже класний Поділ. Якщо ви думали, що тільки в Києві, то ні. Але, мабуть, мої найкрутіші спогади про Харків — це мої 13-17 років, період свободи і тепла серед друзів і близьких.”

Не розповідаючи про збір — не збереш його. Тут все дійсно логічно. Ми з командою Ribas Hotels Group та благодійним фондом “Повернись живим” хочемо перш за все донести, що тільки через єднання та любов до України можна виграти цю війну. А найкращий вияв любові до рідного міста, села – це донат, який трансформується в захист нашого неба.

Донати тут.