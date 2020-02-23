10 шагов к счастливой жизни. Советы японских мыслителей

Эктор Гарсия и Франсеск Миральес — всемирно известные писатели. Путешествуя по далекой Японии, они сумели не только погрузиться в местную культуру, но и познакомиться с японскими мудрецами-долгожителями. От них они узнали секрет долгой и, главное, счастливой жизни — он называется «ичиго-ичие». И этим секретом авторы с радостью делятся со всеми желающими на страницах одноименной книги, которая недавно вышла в украинском переводе в издательстве Vivat.

«Здесь и сейчас», — примерно так переводится «ичиго-ичие» с японского. И именно в этом словосочетании кроется секрет счастья японских мыслителей — в умении наслаждаться моментом. Не так это просто в наших реалиях, скажете вы, и, безусловно, будете правы. Но авторы, годами жившие в европейских мегаполисах, уверяют: совместить бешеный ритм жизни в большом городе с японской философией счастья вполне возможно. И они рассказывают, как это сделать.

«Враги» ичиго-ичие — это «мусор», который переполняет наше сознание и мешает сконцентрироваться на важном и приятном. Японцы рекомендуют избавиться от …

Проецирования. Ментальные путешествия в прошлое, со всей его болью и всеми обидами, или в будущее, в котором живут тревоги, отбрасывают нас от настоящего момента.

Отвлекание. Жить настоящим можно в полной мере, если не пытаться делать несколько вещей одновременно. Парень, гуляющий по лесу и одновременно просматривающий социальные сети в мобильном телефоне, не присутствует в моменте. Фактически он даже не в лесу.

Усталость. Плохой отдых или чрезмерная работа могут препятствовать нашему желанию наслаждаться текущим моментом. Классическим примером является ситуация, когда мы выбегаем из офиса, чтобы пойти в кино, потому что действительно хотим посмотреть фильм. Но оказавшись в кинозале, не можем сосредоточиться на происходящем на экране из-за мыслей о работе.

Нетерпеливость. Правило ичиго-ичие требует от нас не жить ожиданиями. То, что происходит, является лучшим в жизни, потому что мы переживаем это сейчас.

Анализ. Когда мы пытаемся анализировать текущий момент, мы его убиваем. Зачем искать смысл? Желание понять, почему мы счастливы, немедленно разрушает счастье.

10 уроков ичиго-ичие для жизни

Ичиго-ичие — это призыв прекратить самокопания и оглядеться по сторонам: обратить внимание на друзей, родных, любимых, на весь удивительный окружающий мир. Для этого…

Просто сидите и наблюдайте за тем, что происходит. Если мы проводим время с другими людьми, следует воспринимать компанию как подарок. Если читаем, смотрим фильм, стоит относиться к этому как к уникальной возможности получить эстетическое удовольствие.

Избегайте отвлекающих факторов. Старая пословица гласит, что охотник, погнавшийся за двумя зайцами, не поймает ни одного. То же происходит, когда мы пытаемся разговаривать или читать книгу, искоса поглядывая на телефон. Делайте только одно дело за один раз. И так, будто оно самое важное в мире.

Избавьтесь от ожиданий. Прогнозирование, ожидания того, что произойдут определенные вещи, — надежный способ убить момент, горько разочароваться или потерять внутреннюю гармонию. Забудьте о завтрашнем дне, наслаждайтесь настоящим.

Избавьтесь от второстепенного. Опытный путешественник различает то, чем пользуется дома и то, что кладет в чемодан. Учитывая, что жизнь — увлекательное путешествие, в котором намного удобнее с легким багажом, спрашивайте себя, когда чувствуете перенапряжение: без чего я могу обойтись?

Подружитесь с самим собой. Вместо того, чтобы сравнивать себя с другими и беспокоиться о том, что думают другие, осознайте, что вы — вполне уникальное существо. Виолончелист Пабло Касальс написал в стихотворении, посвященном детям: ты чудо, и никогда раньше не было и больше не будет такого, как ты.

Приветствуйте несовершенство. Если даже природа с ее складками и изгибами, с рождением и смертью не является совершенной, почему вы должны быть такими? Каждая ошибка является признаком того, что ее можно исправить. Каждый дефект бриллианта является поводом для его шлифовки. Желание совершенствовать себя идеально подходит для тех, кто имеет недостатки.

Сочувствуйте. Не испытывайте жалости к другим людям, но пытайтесь понять их, проникнуться их состоянием. Это поможет понять мотивацию тех или иных действий окружающих, а в некоторых случаях поможет увидеть собственные ошибки.

Прислушивайтесь к окружающим. Разговаривая с родителями, с любимым человеком, с друзьями или просто коллегами, смотрите собеседникам в глаза. Спрашивайте, не перебивая. Не давайте советов, о которых вас не просили.

Ведите дневник. Запись повседневных переживаний помогает переосмыслить обретенный опыт, лучше понять себя и жизнь.

Медитируйте. Используйте для этого ароматические палочки или свечи, успокаивающие мелодии. Медитация как ничто иное учит ощущать текущий момент и наслаждаться им.