3 основные правила при любой инфекции

Эти правила знают все, но мало кто догадывается, что данные меры предосторожности соблюдаются при любом вирусе или инфекции. Однако именно из-за появления коронавируса о них заговорили во всем мире.

Мы решили подробно рассказать о каждом правиле: почему их соблюдение так важно, что мы иногда упускаем, на чем фокусируем вниманием и вредим себе.

Первое правило

Не нужно объяснять, что распространителем вируса является человек, поэтому врачи постоянно напоминают: «Оставайтесь дома. Пересидите это время».

Недавно медики по всему миру запустили флешмоб: «Мы работаем для вас, вы сидите дома для нас».

Однако в семье все равно кто-то выходит на работу, отправляется за покупками, выводит на прогулку собаку и т.п. То есть ситуация, что вы закрылись и находитесь в безопасности, – это идеальное представление о соблюдении необходимых мер предосторожности на сегодня, но в реальности все иначе.

По возможности не берите с собой детей в магазин или в места, где может быть скопление большого количества людей. Дети – самая уязвимая часть населения.

Носить маску должны только больные люди – это правило сегодня не работает. О том, что заболели вы или нет после контакта с другими людьми, можно понять только через 7 дней.

В соцсетях, в СМИ и по ТВ показывают, что нужно прикасаться к дверной ручке в помещении или к перекладине в транспорте только одной рукой, чтобы вторая оставалась чистой. Это хорошее правило, но в любую секунду вы можете на автомате сделать так, как привыкли, и все – ваша «система» выработанных из-за коронавируса движений мгновенно рухнет. Не перегружайте свою психику, действуйте спокойно и последовательно.

Второе правило

Почему везде и всюду говорят и пишут о том, что необходимо мыть руки? Спросите любого врача, и он вам ответит, что это одно из самых важных требований при распространении вируса или инфекции. Его не придумали из-за коронавируса.

Мойте руки (минимум 15-20 сек) и обрабатывайте их как можно чаще, даже если вы находитесь дома.

Если у вас маленькие дети, то постарайтесь с помощью игры отучить прикасаться к лицу. Например, пусть они следят за вами: если мама или папа прикоснутся к лицу, значит, должны приготовить вкусный чай, разрешить посидеть в компьютере, включить любимый мультфильм и т.д. Если проштрафятся дети, тогда им придется, например, убрать со стола, помыть посуду и т.д.

Простая игра поможет разрядить обстановку в это непростое время и при этом соблюдать необходимое правило. Естественно, что у вас не получится отучить ребенка от прикосновений к носу, глазам или ко рту, но можно хотя бы свести это к минимуму.

Третье правило

Воздух в квартире обычно сухой и теплый. Это отличная среда для распространения инфекции. Почему важно проветривать помещение, а также проводить в течение дня влажную уборку? Вирус разрушается в среде, где прохладный воздух. Поэтому старайтесь каждый час на несколько минут оставлять открытым окно и протирать поверхности, к которым вы часто прикасаетесь: перекладины, дверные ручки, поверхность мебели, холодильник и т.д.

Если в квартире установлен кондиционер, обязательно прочистите фильтр, иначе воздух попросту гоняет микробы, микроскопических пылевых клещей и инфекцию по помещению. Тогда вероятность заболеть увеличивается в разы.

Поддерживайте в помещении температуру 19-21 °C и влажность воздуха (примерно 40-60%).

И еще одно правило

Тема статьи заявлена как 3 правила, но важно сказать еще об одном. Новости, которые вы читаете или смотрите, невольно вызывают панику. То, что трудно понять и объяснить, всегда приводит к беспокойству и тревоге. И эти чувства в данной ситуации понятны. Но мы хотим привести простой пример.

Вы замечали, как действуют врачи в критической ситуации? Если, например, кто-то находится в состоянии истерии, кричит, не может успокоиться. Доктор, который оказался рядом, начинает мгновенно действовать. Окружающим кажется, что он ведет себя хладнокровно и цинично. Но пострадавший вскоре успокаивается и делает то, что говорит врач.

Так вот когда мы паникуем, представляем самые ужасные варианты, то не способны трезво мыслить. К сожалению, рядом с нами может не оказаться тот, кто быстро приведет нас в чувства. Поэтому от нас зависит, как станут разворачиваться события: или мы будем управлять ситуацией или окажемся в состоянии «мне страшно, мы все умрем».

Вспомните, с какой фразы начался флешмоб врачей. Они ради нас каждый день выходят на работу и общаются с огромным количеством людей. У них слишком большие шансы заболеть, но медработники продолжают жить и помогать другим.

Вам известно, какие правила следует соблюдать. Средств от вируса нет. Эмоционально большая часть населения находится в состоянии истерии. Вы себя к какой группе относите? К тем, кто будет спокойно соблюдать меры предосторожности или создавать панику? Выбирать вам.

Лично мы поддерживаем флешмоб врачей. Сидим дома. Делимся новостями. И уверены, что все будет хорошо.