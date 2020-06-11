7 книг, после которых вы начнете рисовать

Дельнара Эль — автор проектов Артбукмания и Город художников, путешественница и организатор арт-путешествий по всему миру. Обучает рисованию взрослых с нуля, сейчас ведет онлайн-курс “Большое путешествие с блокнотом”.

Эта подборка книг о рисовании — не совсем обычная. В ней нет волшебных книг, прочитав которые вы тут же научитесь рисовать. Если честно, таких книг вообще не существует, ведь рисование, как любой навык, должен вырабатываться, тоько читать о нем — недостаточно. Да и понятие “научиться” у каждого будет свое, не говоря о том, что учеба — процесс, а не результат. И если вас интересуют основы, то, конечно, стоит начать с чего-то вроде Николая Ли и “Основ учебного академического рисунка”. Но если вы уснули еще на предисловии или не понимаете как рисование кубов и шаров приблизит вас к пейзажам и картинам, о которых вы мечтаете, — то эта подборка как раз для вас. Эти книги — верные спутники на творческом пути.

Учись видеть

Марина Москвина, «МИФ»

Первая книга в этой подборке вообще не про рисование. Она скорее о писательстве, но в ней затронута основополагающая для творчества вещь — умение видеть. Как в обыденности разглядеть сюжет, на чем строится эта “простая магия момента” и как обычные вещи могут стать волшебными в наших руках? Если для вас рисование — не просто механическое отображение реальности (сейчас ведь для этого есть фотокамеры), то именно развитие этих способностей сделает вас художником. А навыки придут с опытом. Для развития художественных навыков — следующая книга.

Уроки классической живописи. Техники и приемы из художественной мастерской

Джульетта Аристид, «МИФ»

В книге — атмосферные фотографии, интересные задания-уроки и объяснения ключевых моментов обучения в мастерской на примерах работ мастеров XIX-XXI веков. В ней разбираются основные принципы тона, композиции и цвета, которые применимы в живописи любыми материалами. Всего от двух цветов (чёрный и белый), через гризайль и ограниченную палитру к полному спектру цветового круга, с объяснением зачем он вообще нужен. Кроме полезной практической информации, в книге есть и немного лирики, напоминающей, что искусство — это нечто большее, чем просто «правильно» нарисованные картинки.

Нет безупречной пошаговой инструкции для получения идеального результата. Его дают внутренняя борьба, талант, вдохновение и страсть вкупе с тяжелой работой. Как бы целеустремлённы и подготовлены вы не были, создавая произведение искусства, вы ступаете на неизведанные земли. Отсюда радость и чудо искусства. Оно человечно, неидеально и исполнено тайны.

И еще:

Искусство — способ переживания возвышенного опыта, путь к постижению глубокой общечеловеческой сущности. Это абсолютный способ коммуникации, выходящий за пределы жизни и охватывающий целые цивилизации. Он может проявиться в форме личного обращения, как голос, нашептывающий на ухо, или как возможность видеть мир чужими глазами. Замедляясь и учась воспринимать окружающее как художник, получаешь огромное удовольствие от самых простых вещей. Умение видеть то, что находится перед глазами, — золотая нить, из которой художники, из поколения в поколение, прядут великолепные королевские одеяния.

Артбук. Ваша жизнь в словах и картинках

Кэти Джонсон, «МИФ»

Самый действенный способ научиться рисовать — делать это ежедневно или хотя бы регулярно. С учебными работами делать это довольно сложно (в какой-то момент даже скучно), но есть более интересный путь. Это вести свой рисованный дневник, книгу с картинками и записями о вашей жизни. Приемы, техники, вдохновение и опыт ведения артбука можно почерпнуть из этой книги.

Акварельный скетчинг. Как рисовать и рассказывать истории в цвете

Феликс Шайнбергер, «МИФ»

Если вам не хватает воздуха и свободы в ваших работах — рекомендую почитать «Акварельный скетчинг» Феликса Шайнбергера. Предупреждаю — это заразно! Считаю, что нужно учиться у «заразных» людей. Тех, которые горят своим делом, не обращая внимания на правила. Вот Феликс — такой. В книге много информации о материалах («Пигменты из вещества того же, что наши сны» — как вам название одной из глав?) и технике, полезной новичкам. Весь визуальный материал — живые зарисовки, в книге нет ни единой фотографии и этим она покоряет с первых страниц! Текст написан в такой художественно-революционной манере, что хочется сразу идти рисовать, не важно что. И это главное: ты видишь как круто могут выглядеть «каляки-маляки» и это дарит облегчение. Можно рисовать как угодно, можно вообще все!

Любимая цитата из книги:

Красиво что-то или нет — решать вам. Считается, что художники-акварелисты рисуют либо старые фермы в Провансе, либо яхты в средиземноморских портах, либо ветряные мельницы в Голландии. Да, это прекрасные сюжеты, но было бы странно всегда писать только то, чего ждут от вас другие. Безусловно, в 1960-е Прованс был более идиллическим местом: чашка капучино стоила гораздо дешевле и по свежеотреставрированным старым городам ещё не нёсся поток автомобилей. Зачем снова и снова писать то, что кто-то когда-то счел красивым? Мой вам совет — ищите свои сюжеты. Если вы решили что-то написать, сделайте это для себя, а не во имя ожиданий прошлых поколений.

Как понять акварель

Том Хоффманн, «МИФ»

Мне кажется, она должна быть на книжной полке у всех влюблённых в акварель. Основной упор в ней делается не на технику, а на осознание и понимание работы с материалом. Она даже в чем-то философская. Правда, вопреки другим рецензиям, я думаю, что книга не совсем для новичков. Потому что некоторые вещи можно понять, только если ты их однажды ощущал, то есть имел с акварелью если не отношения, то хотя бы разговор.

Любимые цитаты из книги:

Художник-акварелист похож на канатоходца: он постоянно ищет равновесие: между формой и содержанием, риском и контролем, планом и импровизацией, отстраненностью и вовлеченность. Каждым движением кисти мы проверяем состояние этого равновесия. Поиски предмета изображения — это переход от повседневной жизни, привычного мира «содержания» к более богатому миру «чистых форм». Процесс рисования — это постоянное движение между этими двумя мирами, а готовая картина, если она удалась, — соединяющий их мостик.

И еще:

Картина — диалог между художником и зрителем, причем у каждого своя роль. Если говорить будет лишь один, второму станет скучно. Беседа приносит удовольствие лишь тогда, когда участники относятся друг к другу с интересом и находят взаимопонимание. Верно подобрать слово — значит сделать отсылку к идеям и переливаниям, которые близки обоим, тогда как попытка описать все сразу подразумевает, что вашему собеседнику нечего добавить. Картины, автор которых стремился донести слишком многое, кажутся оскорбительными, словно их единственная цель — вызвать восхищение и заставить сказать: «Вот это да!»

Как стать гениальным художником не имея ни капли таланта

Леонид Тишков, «МИФ»

Прочитав название, я ждала от книги чего-то вроде художественного фастфуда в стиле «как научиться рисовать за 30 дней». Но на первом же развороте мне предстал ангел на фоне Гималаев. Смутно-знакомый, забытый старый друг. И я вспомнила книгу Марины Москвиной (ту самую, первую из списка) и рассказ о том, как делалась эта фотография на фоне Аннапурны. Пазл сложился (и не знаю, почему я ничего не знала раньше об Леониде Тишкове, муже Москвиной и известном художнике, авторе этой книги).

И все же, название, на мой взгляд не совсем соответствует содержанию. Там о процессе творчества, о мировых художниках и о том «как я стал…». Но, с другой стороны, не может же быть в искусстве универсальных рецептов. Только душевный рассказ о своем пути, пути самоучки.

Несколько полюбившихся цитат из книги:

Когда ты понял, что переносишь свою энергию, душевный порыв, переносишь что-то истинное на бумагу, — тогда ты прикасаешься к тайне творчества, к тайне изобразительного искусства и становишься художником. (…) Художник, который рисует так, как видит глаз, без участия разума, напоминает зеркало, которое отражает любой поставленный перед ним предмет, не познавая его» — Да Винчи (…) Главное — проникнуть в глубину жизни, в самую суть вещей, как говорил Уильям Блейк, поэт и художник, «растопив видимые поверхности и проявив скрытую доныне бесконечность в себе самом…

И финальная книга в этой подборке, тоже не о рисовании, а о писательстве и творчестве целом. Однако к рисованию все написанное очень применимо!

«Велика магія»

Елізабет Гілберт, «Видавництво Старого Лева»

Легкая, читается буквально за два вечера. Рекомендую всем, кто увлекается творчеством, в любом его проявлении (а это, мне кажется, о любом человеке). В своей работе я постоянно сталкиваюсь с тем, что люди слишком строги себе. Да что там, я сама такая. У любого действия должен быть результат, результат этот надо оценить и сравнить с кем-то или чем-то, а лучше вообще не начинать, чтоб не переводить материалы и ресурсы…⠀Если рисовать — то сразу шедевр, сделанное своими руками — продавать, ну или хотя бы лайки получить… Где в этом всем удовольствие от процесса? А что делать, если и до дела-то руки не доходят? Страшно, лень, перфекционизм, прокрастинация… В книжке об этом очень классно написано.⠀

Две главные мысли:⠀

творчество не обязано что-то приносить (деньги, славу, успех). Некоторые вещи можно делать просто потому, что они нравятся, ради удовольствия;⠀

любимое дело не всегда приносит даже удовольствие. Иногда чтоб дождаться вдохновения, «большого волшебства», надо просто продолжать работать, сохраняя верность любимому делу.⠀

Мне кажется, сейчас очень важно завести себе (или вспомнить) такое дело — просто для удовольствия. Ради волшебства.⠀