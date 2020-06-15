«92 % батьків дають дитині користуватись одним і більше гаджетів»: результати онлайн-опитування 

Гаджети у руках дітей. Ця тема вже стала класикою. Про це багато говорять, сперечаються, проводять досліди та експерименти. Напередодні виходу нової книги для батьків, присвяченої саме новітнім технічним засобам, команда Видавництва «4Mamas» провела масштабне онлайн-опитування. У ньому взяли участь 717 батьків дітей різного віку. Про які факти свідчать результати опитування? Розповідаємо далі.

У анкетуванні взяли участь 717 батьків (99% — жінки) із різних куточків України. Вік респондентів — від 21 до 50 років. Більшість (599 осіб) — це батьки віком від 26 до 40 років. 38 % опитуваних мають дітей віком 0–3 років, 30 % — 4–6 років, 20 % — 7–10 років, 12 % — 11–18 років.

54 % опитаних батьків приділяє спілкуванню з дитиною більше 4-х годин на тиждень. Здебільшого це батьки маленьких дітей віком до 3-х років. 20 % проводять до 2 годин на тиждень, спілкуючись з дитиною. І це переважно батьки дітей підлітків, від 11 до 18 років. Який висновок можемо зробити на цьому етапі опитування? Чим старше стає дитина — тим менше якісного часу з нею проводять батьки. І саме у підлітковому віці, діти починають проводити забагато часу у гаджетах та соцмережах.

92 % опитаних батьків дають користуватись дитині одним і більше гаджетів. І лише 8 % забороняє користуватися взагалі. Здебільшого це батьки ще маленьких дітей, які не проявляють зацікавленості до пристроїв.

40 % опитаних батьків дають користуватись дитині телефоном з Інтернетом. На другому місці за популярністю серед дітей — комп’ютер. Ним дозволяють користуватися 25 % батьків. І на третьому місці, не значно відставши, планшет, — 21 % батьків дозволяє дітям користуватися цим гаджетом.

64 % опитаних батьків дозволяють дитині користуватися гаджетом від 1 до 3 годин на день.

Такі результати, це швидше «ідеальне» бачення. Бо як демонструють попередні питання, 40 % батьків дітей від 0 до 6 років дозволяють користуватися дитині телефоном із доступом до Інтернету. Тож як би цього не хотілося, гаджет потрапляє до рук дитини значно раніше.

50 % опитаних батьків уважають, що дозволити дитині користуватись комп’ютером можна з 7–10 років. Проте, беручі до уваги попередні відповіді, стає зрозуміло, що батьки дозволяють дітям користуватися комп’ютером значно раніше — до того, як їм виповниться 6 років.

48 % опитаних батьків уважають, що дозволити користуватися дитині Інтернетом можна з 5–8 років. При цьому 94 % контролює дії дитини в мережі та контент, що вона переглядає.



У 66 % опитаних батьків є необхідність забороняти користування гаджетами та Інтернетом.

Гаджети настільки міцно засіли у наше життя, що ми не можемо тримати їх подалі від наших дітей. Гаджетоманія збільшується. Залежність від електронних пристроїв та соцмереж — справжня хвороба 21 сторіччя.

Опинившись в умовах самоізоляції 24/7 проблема лише загострилася. Чи рахували ви, скільки часу за період карантину дитина провела в онлайні, не рахуючи дистанційне навчання?

Психолог Анна Гресь, авторка книги «Діти і гаджети», стверджує: «Дитина, яка проводить за комп’ютером (або за телефоном) понад 20 хвилин щодня, найімовірніше має проблеми з нервовою системою. Вона може страждати на розлад сну, мати високий рівень агресії, пригнічений емоційний стан». А згідно результатів опитування, 64 % батьків дозволяють дітям користуватися гаджетом від 1 до 3 годин на день.

Тому так важливо, аби батьки свідомо підходили до питання «давати чи не давати» до рук дитини смартфон, а також розуміли, чим це загрожує та у що може перерости. Адже більшість визнають, що не розуміють як правильно встановлювати межі користування гаджетом, і тим більше, як вирішувати питання залежності.

А у той час, поки дорослі сперечаються та шукають відповіді, дослідження дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) вже має свої, невтішні результати, — кожен восьмий підліток в Україні залежний від соцмереж.

Про те, як допомогти нашим дітям побороти залежність, використовувати гаджети лише на користь собі та своєму здоров’ю, про правила безпеки в інтернеті та багато іншого читайте у новій книзі психолога Анни Гресь «Діти та гаджети».

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