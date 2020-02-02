Дерзкие, яркие, невероятные: 7 книжных новинок для женщин

Женщины читают больше мужчин. Это факт. В 2007 году исследование Associated Press выяснило, что в среднем женщина читает девять книг в год, а мужчина — четыре. В 2019 году в Великобритании, США и Канаде 80% покупателей художественной литературы были женщинами. Что ж, женщины читают и им интересно то, что им близко. Поэтому предлагаем новинки украинских издательств, которые являются маст-ридами для читающих женщин.

Жіноча компанія. Поради й натхнення від 100 мисткинь і підприємниць

Грейс Бонни, “ArtHuss”

Все больше женщин начинают развиваться как предпринимательницы именно в креативных индустриях. Быть художником — не значит быть голодным. В этой роскошно изданной книге перед нами предстают предпринимательницы, преуспевшие благодаря собственному таланту. Сто интервью с интересными, небанальными вопросами и очень яркими, искренними ответами, в которых видны опыт и желание им поделиться, а не самолюбование и самолюбие. Бестселлер New York Times для вдохновения.

5 секретів щасливого життя

Маргарита Сичкарь, «IPIO»

Маргарита Сичкарь — известный специалист по счастью. Наконец, она выпустила книгу, в которой раскрывает секреты счастливой жизни. Эти секреты достаточно очевидны, но почему-то мы не спешим последовать им. Потому что в этом и состоит главная сложность. Автор помогает преодолеть блоки, по-настоящему захотеть быть счастливыми. Найти время, возможности и силы на счастье.

Підкори свій Еверест. Як поразку перетворити на перемогу

Татьяна Яловчак, “Наш Формат”

Тетяна Яловчак — рекордсменка Украины, которая покорила семь самых высоких вершин мира и перепыла Босфор. О чем пишет эта удивительная женщина? О том, как карабкаться по горам и не тонуть море? Нет. О том, как достигать целей. Конечно, она рассказывает и о себе. Как ковался этот ее стальной характер: детство в шахтерском городке, спорт и желание все новых побед. Вы узнаете из этой книги и настоящую цену этих побед, ведь экспедиции в горы — это очень непростое испытание для организма. А знаете, какое самое главное в покорении вершины? Остаться в живых.

Планета Полин

Оксана Забужко, “Комора”

Оксана Забужко — наш современный классик. Поэтесса, прозаик, литературовед, общественный деятель. В этой новой книге собраны самые важные ее эссе за последние два десятилетия. Каждое из них посвящено знаковым личностям или событиям. Наступившую эпоху Забужко характеризует как эпоху кризиса гуманизма. И тем не менее, через ощущение катастрофы явно и ярко проступает жизнеутверждающая интерпретация истории, в которой автор отводит место своим героям.

Ніч на Венері: 113 письменниць, які сяють у темряві

Анна Улюра, “ArtHuss”

Это своеобразная антология женской литературы: эпохи, континенты, жанры. Все то, что мы, как культурные люди, должны знать о женской половине литературного мира. Если подумать, насколько сильны и живучи тысячелетние гендерные стереотипы, то становится понятно, почему все то, что писалось женщинами, считалось второстепенным. И нам очень повезло, что Женский канон все-таки сохранился и изучается, хоть и так, словно это какое-то новое явление. Итак, мы должны знать наших героинь, их жизнь, жертвы, взаимосвязь. Добро пожаловать в долгую ночь на Венере.

Заповіти

Маргарет Этвуд, “Клуб сімейного дозвілля”

Продолжение антиутопии «Рассказ служанки». Букеровская премия 2019 года. Что стало с женщинами в Республике Гилеад через 15 ет? Что стало с жестоким и лживым режимом? Что вообще может случиться с угнетением и дискриминацией? Ничего не случится, пока система не прогниет, а слабые не объединятся и не восстанут. Три смелые женщины против несправедливости и машины репрессий. Три — это мало. Но этого окажется достаточно!

Захисники галактики: влада і криза в чоловічому світі

Тамара Марценюк, “Комора”

Маскулинность переживает кризис. Кто такой настоящий мужчина? Он никогда не плачет, не танцует, у него крепкая мужская рука, скупая мужская слеза, он любой ценой сдерживает эмоции и никогда не «опускается» до женской работы? Это уже не актуально. И самим мужчинам в этих рамках теперь неудобно. А как теперь надо и можно? Тамара Марценюк провела исследование и делится его результатами в этой книге.