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Детям – о деньгах. О чем комикс Бодо Шефера

Как с помощью комиксов обучить ребенка финансовой грамотности

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Воспитание

Понимание мирового экономического порядка становится жизненно необходимым в эпоху гиперинформированности. Поэтому детей уже сейчас необходимо учить рационализму, критическому восприятию, расставлять приоритеты и оценивать выгоды. Чем раньше у ребенка появится базис финансовых знаний, тем эффективнее он выстроит свой собственный путь к успеху, избегая повышенных финансовых рисков и максимально используя свои возможности. 

10+ — отличный возраст для старта  финансового образования   

Наглядно и увлекательно о финансовой грамотности расскажут юным читателям 12-летняя девочка Кира и ее верный пес Мани, который умеет говорить. Это герои серии чрезвычайно познавательных комиксов «Пес Мани о Money», автором которых является Бодо Шефер, всемирно известный финансовый консультант, писатель и миллионер.

Следуя наставлениям мудрого пса Мани, дети вместе с Кирой смогут:

  • достичь успеха;
  • обрести уверенность в себе;
  • заложить основы будущего состояния;
  • преодолеть все препятствия на пути к мечте;
  • научиться распределять доходы и планировать расходы.

Публикуем два отрывка из книги «В мире денег: первые открытия»

ГЕРОИ КНИГИ

Кира

12-летняя девочка. Обожает щенков. Иногда балуется и капризничает, однако всегда прислушивается к советам, если они полезны. Познакомившись с Мани, поняла, что деньги — важная штука.

Мани

Разговорчивый пес, которого Кира случайно нашла на улице. Девочка дважды спасла ему жизнь, и пес решил ей за это помогать — делая разнообразные подсказки человеческим языком.

К примеру, Мани рассказал Кире, как приобретать состояния, а кроме того, поделился множеством  других практических советов.

Марсель

Двоюродный брат Киры. Хотя он и не взрослый, но уже понимает, насколько важны в этом мире деньги. Целенаправленный Марсель с детства идет к успеху и зажиточности. Кажется, Марсель знает ответы абсолютно на все вопросы, поэтому относится к своим сверстникам несколько свысока. Впрочем, это только маска. На самом деле он очень хороший и отзывчивый мальчик»

«НУЖНЫ ДЕНЬГИ? 

— Ох, не нравится мне этот Марсель! Вечно чем-то недоволен, да еще и делает из себя невесть что! 

— Ты серьезно так думаешь? А мне кажется, что у него есть чему поучиться! Знаешь, чем вы с ним отличаетесь? Смотри. 

О чем рассказал Мани

Обстоятельства                   Что делает Кира                                 Что делает Марсель
Очень нужны деньги! Жалуется и сокрушается, какая же она несчастная.
  1. Рассуждает, как можно заработать, и избирает самое выгодное дело. 
  2. Неутомимо работает.
  3. Радуется заработанными деньгами.

Так что, малышка, разве Марсель не ведет себя мудрее тебя? Ведь ты только сетуешь на свою печальную судьбу. 

Говорит Марсель

Конечно! Еще ты, Мани, кое-что забыл рассказать. Нечто очень важное. Когда мне понадобились деньги на угощения для больной Киры, я принялся искать источники заработка и, в конечном итоге, устроился подсобным рабочим в магазин «Овощи, фрукты». Много ли я заработал? Да-а! Целых 20 баксов! Поэтому мне удалось купить целую корзину сладостей, а 5 долларов у меня еще и осталось. Думаете, я потратил их на что-то для себя? А, дудки! Я пошел в банк и положил эти деньги на свой счет!»

Десятки увлекательных диалогов, примеров и жизненных историй о важности финансовой грамотности, рассказанных с помощью красивых и ярких комиксов, совсем скоро смогут пополнить Вашу домашнюю библиотеку. 

Книги  Бордо Шефер «Пес Мани о Money» «В мире денег: первые открытия», «Гусь, который приносит богатство», «Безграничные возможности денег» от издательства Vivat сейчас готовится к печати и увидит свет в июле 2020.

 

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