Детям – о деньгах. О чем комикс Бодо Шефера

Понимание мирового экономического порядка становится жизненно необходимым в эпоху гиперинформированности. Поэтому детей уже сейчас необходимо учить рационализму, критическому восприятию, расставлять приоритеты и оценивать выгоды. Чем раньше у ребенка появится базис финансовых знаний, тем эффективнее он выстроит свой собственный путь к успеху, избегая повышенных финансовых рисков и максимально используя свои возможности.

10+ — отличный возраст для старта финансового образования

Наглядно и увлекательно о финансовой грамотности расскажут юным читателям 12-летняя девочка Кира и ее верный пес Мани, который умеет говорить. Это герои серии чрезвычайно познавательных комиксов «Пес Мани о Money», автором которых является Бодо Шефер, всемирно известный финансовый консультант, писатель и миллионер.

Следуя наставлениям мудрого пса Мани, дети вместе с Кирой смогут:

достичь успеха;

обрести уверенность в себе;

заложить основы будущего состояния;

преодолеть все препятствия на пути к мечте;

научиться распределять доходы и планировать расходы.

Публикуем два отрывка из книги «В мире денег: первые открытия»

ГЕРОИ КНИГИ

Кира

12-летняя девочка. Обожает щенков. Иногда балуется и капризничает, однако всегда прислушивается к советам, если они полезны. Познакомившись с Мани, поняла, что деньги — важная штука.

Мани

Разговорчивый пес, которого Кира случайно нашла на улице. Девочка дважды спасла ему жизнь, и пес решил ей за это помогать — делая разнообразные подсказки человеческим языком.

К примеру, Мани рассказал Кире, как приобретать состояния, а кроме того, поделился множеством других практических советов.

Марсель

Двоюродный брат Киры. Хотя он и не взрослый, но уже понимает, насколько важны в этом мире деньги. Целенаправленный Марсель с детства идет к успеху и зажиточности. Кажется, Марсель знает ответы абсолютно на все вопросы, поэтому относится к своим сверстникам несколько свысока. Впрочем, это только маска. На самом деле он очень хороший и отзывчивый мальчик»

«НУЖНЫ ДЕНЬГИ?

— Ох, не нравится мне этот Марсель! Вечно чем-то недоволен, да еще и делает из себя невесть что!

— Ты серьезно так думаешь? А мне кажется, что у него есть чему поучиться! Знаешь, чем вы с ним отличаетесь? Смотри.

О чем рассказал Мани

Обстоятельства Что делает Кира Что делает Марсель Очень нужны деньги! Жалуется и сокрушается, какая же она несчастная. Рассуждает, как можно заработать, и избирает самое выгодное дело. Неутомимо работает. Радуется заработанными деньгами.

— Так что, малышка, разве Марсель не ведет себя мудрее тебя? Ведь ты только сетуешь на свою печальную судьбу.

Говорит Марсель

Конечно! Еще ты, Мани, кое-что забыл рассказать. Нечто очень важное. Когда мне понадобились деньги на угощения для больной Киры, я принялся искать источники заработка и, в конечном итоге, устроился подсобным рабочим в магазин «Овощи, фрукты». Много ли я заработал? Да-а! Целых 20 баксов! Поэтому мне удалось купить целую корзину сладостей, а 5 долларов у меня еще и осталось. Думаете, я потратил их на что-то для себя? А, дудки! Я пошел в банк и положил эти деньги на свой счет!»

Десятки увлекательных диалогов, примеров и жизненных историй о важности финансовой грамотности, рассказанных с помощью красивых и ярких комиксов, совсем скоро смогут пополнить Вашу домашнюю библиотеку.

Книги Бордо Шефер «Пес Мани о Money» «В мире денег: первые открытия», «Гусь, который приносит богатство», «Безграничные возможности денег» от издательства Vivat сейчас готовится к печати и увидит свет в июле 2020.