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До встречи: Каталония на карантине

Как испанцы находят стратегии для жизни взаперти

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City Guide

В эти дни мы читаем в сводках новостей о нарастающих масштабах эпидемии коронавируса в Испании. На сегодня эта страна на четвертом месте по заболеваемости после Китая, Италии и США: с начала вспышки коронавирусом заболели более 42 тысяч испанцев, в стране умерло почти 3 тысячи заболевших. О том, что происходит в стране, рассказывает Нику Канду, преподаватель испанского из города Таррагона в Каталонии.

 

Как мы ощутили «эффект бабочки»

Сейчас в соцсетях бродит шутка, которая может служить иллюстрацией “эффекта бабочки”. Один парень съедает летучую мышь в Китае, а два месяца спустя ты вдруг оказываешься на балконе и во все горло поешь национальный гимн или оперную арию, или играешь на гитаре каталонскую румбу, или аплодируешь самоотверженной работе медиков. Из дома выйти нельзя, потому что в стране запретили посещение общественных мест — таким образом именно балконы стали символическим местом встречи, местом надежды и праздника, солидарности и взаимной поддержки, ведь все это так нужно в эти драматические моменты.

Идет вторая неделя карантина, мы сидим в четырех стенах наших домов. В первую неделю марта в школе, где я преподаю, среди учителей ходили слухи о возможном закрытии школ из-за коронавируса. Тревожные новости доходили из Италии, а из Мадрида сообщали о растущем количестве зараженных, поэтому власти объявили тогда о решимости вводить ограничительные меры. 12 марта 2020 года власти приняли решение о немедленном закрытии школ. В тот момент я и мои ученики как раз читали последние главы “Войны миров” Герберта Уэллса. В них говорится о том, как вторгшиеся на Землю марсиане, устроив здесь хаос и разруху, погибли от вирусов и бактерий, к которым у людей был иммунитет. Когда нам объявили о карантине, большинство учеников с восторгом восприняли новость о неожиданных каникулах, которые продлятся неизвестно сколько. Учителя же выглядели растерянными и встревоженными. Мы собрали наши книги и тетради и попрощались, не зная, когда увидимся снова. Этот день также стал для меня последней возможностью совершить долгую прогулку в горах: вернувшись из школы, я мигом переоделся, захватил с собой бутерброд и бутылку воды, и бросился на улицу. В городке мужчины и женщины озабоченно катили перед собой тележки из супермаркета, полные покупок, даже у лавочек зеленщиков и пекарей стояли длинные очереди, люди в которых пытались запастись необходимым для того, чтоб пережить эти “дни Апокалипсиса”. Казалось, что мы очутились в фильме ужасов с Милой Йовович, в котором человечеству грозит полное уничтожение.

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Как мы вышли на балконы

В пятницу 13 марта по стране было объявлено чрезвычайное положение: никто не может выйти из дома кроме как для того, чтоб пойти в супермаркет, аптеку или больницу. С этого дня эти меры и правила обязательны для всех, за исполнением их следит полиция и армия, которые теперь повсюду в стране. Для того, чтобы подчеркнуть серьезность ситуации, даже король Испании выступил с обращением к нации, говоря о том, насколько важно, чтобы все выполняли требования, которые диктует сложившаяся ситуация. В Барселоне речь короля освистали в новой форме протеста — “cassolades”: жители выходят на балконы и стучат ложками и черпаками в кастрюли и сковородки, иногда просто бренчат ключами, чтобы выразить свое недовольство властями.

В последующие дни невозможность выйти из дома, пойти на работу, увидеть родственников, встретиться с друзьями и знакомыми на улицах и в барах больших и маленьких городов по всей стране, стала невыносимой. Нельзя пожать руку. Нельзя никого поцеловать или обнять. Это невыносимо! Но люди нашли способ поддерживать связи, в этом очень помогли технологии. Смартфоны, планшеты и компьютеры работают интенсивно как никогда. Никогда раньше столько гигабайтов не кружило по оптоволокну.

Как мы стали жить онлайн

В плане работы нам, учителям, предоставили разные платформы и бесчисленные блоги, с которых мы можем рассылать задания, снимать дидактические видеоролики для учеников, мы можем бесплатно записаться на онлайн-курсы, чтобы “подтянуть” уровень старых знаний и приобрести новые. В семейной жизни тоже используются технологии: люди устраивают онлайн-ивенты любого типа. В городке, где я живу, люди открыли канал на Youtube, на который выкладывают самодельные программы по музыке, кулинарии, спорту, английскому языку и даже сеансы альтернативной медицины рейки. Недавно мы с друзьями организовали “кибер-ужин” по поводу дня рождения: все сели перед мониторами с тарелками и бокалами, шутили, говорили о последних событиях и придумывали игры, в которые можно играть на расстоянии. А в соседнем городке мэр для поднятия настроения жителей, организовал танцы на балконах. На улицах расставили мегафоны, запустили музыку. Их радость была слышна на расстоянии.

В эти дни все дают обещания и клятвы, что когда карантин наконец-то закончится, когда коронавирус будет побежден, мы организуем праздники и застолья во всем городе. Мы поднимем бокалы и главная площадь, которая сейчас пуста и уныла, наполнится людьми в нарядной одежде. Мы пригласим лучших музыкантов, они будут играть самую модную песню. И мы наконец сможем пожимать друг другу руки и обниматься крепко, как в последний раз.

Материал подготовила Татьяна Гордиенко.

 

Серия репортажей от первого лица «Мир на карантине» регулярно выходит на WoMo.ua с целью познакомить наших читателей с личным измерением эпидемии коронавирусом, с реальным положением вещейв отдельно взятых странах и городах через свидетельства непосредственных участников событий и с историями всех тех, кто делит с нами глобальный опыт нелегкого испытания.

 

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