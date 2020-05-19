Домашнє насильство в Україні: Цифри та заходи за період пандемії

Рівень домашнього насильства зріс у період пандемії у багатьох країнах світу. Україна — не виключення. В період пандемії коронавірусу UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення, продовжує надавати підтримку уряду України у рамках програми із запобігання та протидії домашньому насильству.

Сервіси, створені за підтримки UNFPA Україна та міжнародних партнерів, зокрема уряду Великої Британії, продовжують свою роботу з постраждалими від насильства, додавши можливість отримання допомоги онлайн. Це стосується таких сервісів як Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги та денні кризові центри.

Заходи підтримки й допомоги

Зокрема, шість мобільних бригад соціально-психологічної допомоги учасникам бойових дій в АТО/ООС та членам їх родин працюють у Київській та Миколаївській області. Команди перейшли у дистанційний режим — надають підтримку онлайн (Skype, Viber, телефонний зв’язок). Під час карантину в допомозі не відмовляють нікому. Кількість звернень від нових клієнтів/-ок під час карантину збільшилася майже втричі. За період з 1 квітня по 12 травня спеціалістами мобільних бригад було надано 4077 консультацій, при чому більшість консультацій була проведена з чоловіками — 63% від загальної кількості.

«З клієнтами, які вчиняли домашнє насильство, ми розробляли індивідуальні стратегії, план безпеки, вони розуміли, як дати собі раду. Але коли змінюється уклад життя, тому ці стратегії, навички, техніки також потребують змін. Ми фіксуємо хвилю повторних звернень», — розповідає психологиня мобільної бригади Тетяна.

Денні центри та притулки

Денні центри та притулки для постраждалих, відкриті за підтримки UNFPA Україна, продовжують надавати свої послуги. П’ять денних центрів, перейшли у формат надання консультаційних послуг клієнтам за телефоном. Такі центри працюють у Харкові, Слов’янську, Бердянську, Одесі та Херсоні. Вісім із дев’яти притулків працюють у звичайному режимі: надають послуги клієнткам, які перебувають у закладі та приймають нових. Механізм направлення залишився незмінним, особлива увага звертається на медичні довідки та висновки лікаря про відсутність симптомів ГРЗ. З клієнтками, які перебувають у притулку, фахівці проводять роботу очно. Йдеться про такі заклади у Кривому Розі, Бердянську, Харкові і Харківській області, Слов’янську, Одесі, Херсоні та Вінницькій області.

Національна гаряча лінія

Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства продовжує роботу у цідобовому режимі, що забезпечується UNFPA за фінансової підтримки уряду Великої Британії. За другий місяць після введення обмежувальних заходів у зв’язку з епідемією коронавірусу гаряча лінія зареєструвала збільшення дзвінків на 72% порівняно з періодом до початку карантину. Окрім традиційного телефонного дзвінка отримати допомогу є можливим через онлайн-консультування — Skype, електронну пошту, Messenger та сервіс онлайн-звернень на сайті організації. Протягом квітня, 16 % звернень про допомогу надійшли саме через онлайн-платформи. Найчастіше контактують через Messenger Facebook. За словами директорки департаменту гарячих ліній ГО «Ла Страда Україна» Альони Кривуляк, за півтора місяці карантину надійшло 3671 звернень, із них 4 % звернень — від кривдників, що вдвічі більше, ніж в докарантинний період.

Кампанія «Розірви коло»

Спільно з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення у рамках кампанії «Розірви коло» було розповсюджено 100000 планів безпеки в усіх областях України. План безпеки містить інформацію, як убезпечити себе від проявів насильства на різних етапах: якщо є ризик проявів насильства, коли ситуація вже загострилася та як діяти на посткритичному етапі.

«Фонд ООН у галузі народонаселення — один з наших постійних партнерів. Ми завжди завдячуємо їм у допомозі та підтримці. Нині ми в процесі створення анімованих відеороликів, які також спрямовані на інформування населення. Як бачите, підвищення обізнаності є нашою метою, адже свідоме ставлення суспільства до гендерних стереотипів і домашнього насильства може врятувати чиєсь життя. Формування нульової толерантності до домашнього насильства — наша ціль. Ми маємо не допускати вчинення домашнього насильства в такий складний для країни і взагалі всього світу час», — говорить Катерина Павліченко, заступниця міністра внутрішніх справ.

У рамках інформаційної кампанії “Розірви коло” UNFPA Україна інформує про доступні послуги допомоги для постраждалих в період підвищеної ізоляції, включаючи важливі “тихі” формати звернень.