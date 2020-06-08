Феміністична майстриня: Нова ідея сервісу для жінок

Дар`я Наумук працює начальником цеху на столярному виробництві. Жартує, що, на щастя, її начальник не страждає стереотипом про те, що жінка не може керувати чоловіками-столярами. Нещодавно Дар`я запустила новий сервіс — «Феміністична майстриня». Багато хто з жінок стикався з майстрами-чоловіками, яких викликають, аби полагодити щось удома, а приходять вони і дозволяють собі недоречності тільки тому, що ви — жінка, а вони — мужчини. Так от, жінки-майстрині теж є: компетентні, ввічливі і ніяких недоречностей.

Про народження ідеї

Спочатку ця ініціатива з’явилась як просто ідея допомогти знайомим, подругам. Такий собі підробіток у період карантину. Проте за дуже короткий час вона виросла в щось більше: у можливість допомогти тим, хто цього потребує.

Почалось все з того, що подруга, знаючи мою любов до різного роду ремонту і майстрування, звернулась з питанням, чи можу я відремонтувати продавлене підвіконня. Відверто кажучи, раніше саме підвіконнями я не займалась, про що її тактовно попередила. Однак, все вдалось навіть ліпше ніж ми очікували. Тоді і з’явилась ідея цього сервісу. Моя партнерка запропонувала створити групу в фейсбуці і подивитись що буде.

Що пропонує сервіс

«Феміністична майстриня» — це сервіс від жінок для жінок. Ідея була в тому, щоб жінки могли почуватись в безпеці, викликаючи додому незнайому людину для побутового ремонту.

Послухавши подруг про їх досвід з майстрами, я зрозуміла що такий сервіс потрібен. Власне, для мене це було відкриттям, адже завжди всі побутові ремонти робила сама і зі сторонніми майстрами не мала досвіду спілкування. Як виявилось, пропозиції «масажу» і всілякі питання типу «а чого твій мужик сам не зробив» зустрічаються частіше ніж дійсно гарна робота тих самих майстрів.

Головна ідея полягає в тому, що жінка має почуватись в безпеці у власному домі. Без зайвих запитань чи зауважень, а тим більше так званих «загравань» від майстра. Крім того є ціль побороти стереотипи про «не жіночу» роботу або що чоловік має ремонтувати вдома все сам.

Трудове навчання без «М/Ж»

Цікавитись як влаштоване технічне начиння наших осель я почала ще з років 5. В дитинстві моїм улюбленим місцем була дідова майстерня. Він був столяром і хоч трохи бурчав, що я йому стамески туплю,але, все ж, розповідав, для чого потрібен кожен інструмент. Батьки спочатку сварились і намагалися мене не пускати до майстерні саму, але потім просто змирились. Батько розповів про техніку безпеки і все частіше залучав до робіт по будинку.

Мені завжди цікаво було що і як працює. До всього мала діло і «лізла під руку». В школі коли почались уроки з трудового навчання завдяки мамі-директорці школи відвідувала їх з хлопцями (не знаю як зараз, але тоді вони були розділені, окремо дівчата й окремо хлопці). Коли перейшла в іншу школу, то з боєм, але теж дозволили відвідувати уроки «для хлопців» як називала їх тодішня завуч. В атестаті , до речі, в мене оцінка стоїть за ОЗВ (основи захисту вітчизни) а не за медпідготовку.

Взагалі в наш час ділити якусь роботу по принципу М/Ж не актуально. Якось мені приводили такий собі аргумент, що жінок-майстринь по спеціальностях сантехніки, столярки чи електриків дуже мало або ж взагалі нема, отже жінки до цієї роботи не пристосовані. Ок, не пристосовані, але чому? Якраз тому що в період навчання в школі є ці розділення. Тобто починати потрібно якраз з системи освіти.

Плани й перспективи проекту

Зараз я обдумую можливість курсів побутових робіт в «Феміністичній майстрині» або в співпраці з іншими організаціями. Наш досвід визначає нашу впевненість в собі в різних ситуаціях. Це не означає, що жінкам обов’язково потрібно вміти ремонтувати розетки. І чоловікам не обов’язково. До прикладу, хтось бухгалтерією займається, хтось лікує людей. Це абсолютно різні спеціальності і часто не поєднувані. Але базові знання все одно варто мати, як по фінансовій грамотності, так і по першій медичній допомозі.

Як такого доходу від «Феміністичної майстрині» поки що немає, всі кошти йдуть на інструменти. Звичайно, базовий набір інструментів я маю. Але досі під кожне замовлення докуповую різні допоміжні прилади. В майбутньому, коли все необхідне буде куплено, планую запрошувати до співпраці інших жінок. Наразі кількість замовлень росте, я завжди відкрита до пропозицій росту і розвитку цього корисного сервісу.

Фото з особистого архіву героїні.

Матеріал підготуваа Тетяна Гордієнко.