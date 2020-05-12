Галина Шабшай: В мире существует уникальная методика, которая усиливает потенциал личности

Галина Шабшай — член международной ассоциации эннеаграммы IEA. Училась в консерватории, окончила школу медитации и школу бизнеса, более 20 лет изучает древние науки. Она является экспертом номер один в мире по уникальной методике — диагностике «Исходного кода Шабшай». А также занимает первое место по эннеатехнологиям и эннеатипологии. Методики Галины Шабшай успешно используются для гармонизации личности и повышения личной и деловой эффективности. Галина Шабшай написала около 30 книг, посвященных эмоциональному интеллекту и типам мышления у взрослых и детей. В интервью WoMo Галина Шабшай раскрыла секреты “Исходного кода Шабшай” и потенциала человека.

Галина, расскажите, пожалуйста, какой психологический подход лежит в основе вашей работы с людьми?

Галина Шабшай: Есть два основных психологических подхода. Первый подход консервативный. Он рассматривает человека таким, какой он есть: ты таким родился, будешь жить и таким же в конце жизни и уйдешь из тела. То есть, “принимай себя как есть”. Этот подход говорит нам, что ничего другого из тебя не выйдет, и принципиально измениться ты не можешь.

Другой подход — более прогрессивный. Он видит человека как мост. Мост между пропастью бессознательного и вечностью сознательного. Я — сторонница второго подхода и считаю, что человек может буквально все. Что жить надо на “полную катушку”. Здорово, что мы имеем такую возможность, иначе зачем нам дана эта жизнь?

Метафорически, “человек — это мост между Раем и Адом”. Вопрос в том, как использует человек этот мост? В каком направлении движется, вверх или вниз, готов ли человек меняться?

Ведь кардинально люди меняются не часто. Хороший пример здесь — супружеские пары. Отношения начинаются с того, что женщина, часто не совсем осознанно, планирует изменить мужчину. А мужчина зачастую думает “Какая женщина! Она мне идеально подходит и навсегда такой останется”.

И оба партнера ошибаются. Женщина в отношениях радикально меняется, особенно после того, как становится матерью. Меняется все в ее теле. Мужчина, в свою очередь, не понимает, что именно ему нужно изменить в себе и каким образом.

Объясните, пожалуйста, что такое — “Исходный код Шабшай”?

Галина Шабшай: Каждый человек рождается с великим потенциалом. Мы с мужем назвали его “Исходный код Шабшай”. Опираясь на “Исходный код Шабшай”, любой из нас движется к своим заветным желаниям, мечтам и целям.

“Исходный код Шабшай” и желания находятся на разных уровнях. Когда желания или цели выше “Исходного кода”, нужно подтянуть потенциал. Если же “Исходный код” выше, а цели ниже, нужно работать с целями. Конечно, результат зависит от самого человека, сможет он реализовать свой потенциал, или нет.

“Исходный код Шабшай” — это ответ на извечный вопрос ”Кто я?”

Мой муж поэтично называет его “печать Бога” или “гравировка Судьбы”. Это система данных о человеке, которая может обновляться, пополняться, или истощаться. Состоит она из трех блоков: IQ, EQ, VQ.

IQ — это все то, что связано с нашими навыками мышления. Личностные качества. Наша осознанность. Умение оценивать ситуацию, предусматривать и просчитывать ходы, умение вести Игру. IQ это наше видение. Умение оперировать предлагаемыми обстоятельствами. Наша храбрость мыслить Новыми Смыслами. Смелость отбросить Прошлые Смыслы. Как мы это определяем с мужем, “Оцифровывать Новую Реальность”.

За 20 лет работы с людьми мы совершили много открытий и создали несколько сотен методов для саморазвития. Одно из таких открытий мы описали в книге «Типы тел — типы мышления». Суть в том, что на планете существует 10 типов людей, каждому из них присущ свой уникальный тип мышления: креативное, критическое, образное, системное, стратегическое и т.д. Это открытие дает возможность переосмыслить эннеатипологию и дополнить науку новыми аспектами, которые являются фундаментальными.

EQ — эмоциональный интеллект, это часть нашей сущности которая отвечает за то, насколько ты можешь любить, насколько ты стрессоустойчив и насколько ты можешь противостоять лжи и нападкам мира. EQ — это насколько ты осознаешь свои эмоции, их спектр, насколько осознанно ты их проявляешь. Этот объем эмоций и чувств можно постоянно пополнять новыми прекрасными оттенками и наслаждаться прекрасными высокими чувствами, подобно гурману. Чем более аристократичен наш EQ, чем более восприимчиво наше сердце и тем лучше развит вкус к жизни. Тем более “вкусную” гамму чувств можно испытать самому и дать своему партнеру. Творческим, проактивным людям особенно важно развивать эмоциональный интеллект, потому что им можно быстро пополнять эмоциональный ресурс и противодействовать эмоциональному выгоранию. В любом случае, любви нужна высокая осознанность.

VQ — это коэффициент жизненной и сексуальной энергии, который необходим для того, чтобы действовать, быть лидером и добиваться Целей. VQ — это наша Воля. Наше “несгибаемое Намерение”, как говорят толтеки. Смелость действовать вопреки и храбрость быть самой собой.

Вы упомянули разные типы мышления, разъясните подробнее?

Галина Шабшай: Тип мышления — это как тип тела. Кто-то получает тело, с которым можно стать фотомоделью. Не надо быть ни бизнес-леди, ни ученой, ведь у тебя есть тело, которое и является ценным активом. Кто-то получает выносливое, сильное тело, которое он развивает, и зарабатывает деньги как спортсмен. Кто-то получает тело, которое он никак не использует, а просто “в него ест” и в нем живет. То же самое и с типом мышления: один тип годится для одного способа жизни и заработка, другой — для другого. Мощность же интеллектуальная — это вопрос уровня, ее можно увеличить. Кроме того, тип мышления может меняться. Первый вариант — вынужденная перемена: например, из-за проблем со здоровьем вам приходится перевоспитывать себя в отношении к своему телу. Второй вариант — счастливая случайность: встреча с хорошим, трансформирующим партнером или пребывание в другой, например, более интеллигентной, среде. Третий вариант — сознательными усилиями.

Как начать работать с собственным потенциалом?

Галина Шабшай: Сначала нужно понять, в каком состоянии находятся все три блока. Каждый из них имеет три уровня развития. Когда мы с мужем определяем “Исходный код Шабшай”, то смотрим, на каком уровне находится каждый из коэффициентов личной эффективности. Долгие годы опыта позволяют определять потенциал, даже просто посмотрев на человека. Методика настолько отработана, что мы обучаем ей свою команду и наших клиентов-бизнесменов, чтобы они могли определить исходный код своей команды и своего бизнеса. Понимая IQ, EQ, VQ своего бизнеса, человек может определить его инвестиционную привлекательность сейчас и в будущем. Исходный код компании не тождественен потенциалу СЕО. Бывает так, что потенциал команды собственником переоценен или недооценен.

Это оборачивается для собственника потерей времени, денег и нервов. Правильная оценка потенциала бизнеса дает владельцу бизнеса запас времени на действия, а в условиях конкуренции это фундаментально. Предлагаемые обстоятельства бывают разные, иногда мы не можем влиять на них, например, как в случае с карантином. А вот “Исходный код Шабшай” определяет, как в видеоиграх, параметры и характер героя истории, его действия в любых предлагаемых обстоятельствах. IQ в исходном коде определяет успех тогда, когда ваше мышление является эффективным. Это не о баллах, не об академических знаниях. Есть множество эрудитов, которые не умеют эффективно мыслить для достижения собственных целей.

Мы с мужем создали систему упражнений и лайфхаков, с помощью которых можно легко изменить свой исходный код в зависимости от целей.

Как происходят трансформации?

Галина Шабшай: Чаще всего к нам обращаются владельцы бизнеса. Многие из них хотят преодолеть некое внутреннее сопротивление, некий “стеклянный потолок”и расширить свои возможности в бизнесе и отношениях. Мы начинаем с расшифровки “Исходного кода Шабшай”. И помогаем собственнику обрести знания которые помогают на новом этапе жизни. Ведь знание самого себя уже является показателем качественных изменений.

Некоторые главы семей приходят к нам инкогнито, с запросом оценить “Исходный код Шабшай” собственной семьи. Они рассматривают семью, как проект, и хотят оценить его реальную “инвестиционную привлекательность”. Потому что наше время жизни, наше внимание, наши нервы и здоровье — это также инвестиции, которые необходимо переоценивать и инвентаризировать, особенно в переломные моменты жизни.

Тогда мы скрупулезно оцениваем потенциал каждого члена семьи и семьи в целом. Привлекаем не только супругов, но и всех членов семьи, детей.

Частый заказ семей, которые обращаются к нам — “как семье стать дружной и единой командой”. Мы можем помочь каждому из членов семьи развиться: увеличить интеллектуальную мощность или расширить спектр чувств и эмоций, чтобы взаимодействовать гармоничнее.

Успешные мужчины, которые приходят к нам на консультацию, рассказывают о своем желании возвращаться с “поля боя” в бизнесе в надежный тыл и понимать, что все было не зря, что он выкладывался ради своей семьи, в которой все спокойно и радостно. Женщины, к сожалению, часто не могут быть чистым источником любви. Они беспокоятся о многих ненужных вещах, чувствуют себя недооцененными мужчиной, или испытывают обиду.

Эти тревоги замутняют источник любви и выливаются в негативную динамику взаимодействия супругов перед детьми, когда авторитет папы, как главы семьи подрывается мамой. Тогда ребенок может начать манипулировать обоими родителями. Мужчина в таком случае решает разорвать отношения. И здесь мы вступаем в игру и помогаем выстроить гармоничные взаимоотношении для всех сторон. Ведь семья, когда она живет, работает, любит и вдохновляет — намного сильнее чем один человек. Ведь это Семь «Я». Вкладывайте время, энергию и внимание в свою семью.

Расскажите пожалуйста, что такое “Осознанное детство”?

Галина Шабшай: У меня было взрослое сознание с самого раннего детства. Я помню, что еще маленькой осознавала происходящее. Всегда понимала и знала, как правильно. Я слышала подобное и от некоторых моих друзей, поэтому делаю вывод, что мы с рождения имеем определенный врожденный уровень сознательности, который, к сожалению, особенно в школе, у нас снижается. Это противоречит общепринятому мнению о том, что человек приходит в мир бессознательным и обретает сознательность, взрослея.

Примерно с 3-х до 7-ми лет, где-то со школьного возраста начинает развиваться разум тела. Древнегреческие школы, например рассматривали процесс взросления по принципу семилетних периодов: первые семь лет развивается тело ребенка, вторые семь лет — эмоции, следующие семь лет, развивается интеллект. Я имею в виду активную фазу развития телесных , эмоциональных и интеллектуальных навыков.

В указанных периодах активно развивается та часть нейронных связей, которая отвечает за перечисленные навыки. И если у вас не сформировался телесный навык дисциплины, воли, то вы не сможете воплотить желанную идею. У вас просто не будет на это сил, времени или желания. Поэтому важно все делать в положенное время. Если не сформировался с 7-14 навык EQ, в частности, стрессоустойчивость, то столкнувшись с первыми трудностями в жизни, вы упадете духом и остановитесь по пути к своей мечте.

Ну и, конечно же, крайне важно вовремя сформировать навык IQ. Думать, предусматривать и осознавать прежде, чем куда-то бежать и беспокоится, как вы понимаете крайне необходим.

Как правильное воспитание может отразиться на дальнейшей жизни человека?

Галина Шабшай: Очень малый процент людей умеет что-то создавать и творить. Производить новое, интересное, полезное для общества и человечества. Большая часть людей просто потребляет уже кем-то созданное. Очень малый процент людей действительно счастливы и смогли выстроить свою жизнь так, что она приносит им удовольствие. Это практически не зависит от финансовых возможностей. Скорее, наглядно говорит о несформированных чертах характера, которые помогли бы стать счастливыми.

Представьте себе общество людей, которые с детства волевые, спокойные, гармоничные и нестандартно мыслящие. Насколько у такого общества больше шансов стать счастливее и успешнее в целом – в жизни, любви и бизнесе.

Какие основные принципы создания такого общества? И какие основные проблемы вы видите сейчас?

Галина Шабшай: Мы с друзьями и партнерами делаем все для создания такого общества.

Для этого необходимо, в идеале, закладывать фундамент полезных, универсальных навыков с детства. И первые 7 лет жизни ребенка — это то время, которое необходимо для максимального развития телесных навыков, воли, дисциплины, свободы выражения, свободы быть собой.

Следующие 7 лет (с 7-ми до 14-ти) — это время, когда развивается эмоциональная сфера ребенка, с апогеем в пубертате развития сексуальности В это время возникают первые влюбленности, первые победы и поражения в отношениях с друзьями, близкими, родственниками. Первые конфликты, которыми ребенок пытается заявить о себе и самовыразиться. Именно в этот период необходимо быть максимально внимательным к состоянию ребенка, его чувствам и переживаниям. Потому что неправильные принципы взаимоотношений, которые он черпает из недостоверных источников могут разрушить его жизнь. И здесь мы предоставляем программу “семья под ключ”, которая исправляет упущенное время.

Третья семилетка — от 14 до 21 — когда формируется умение мыслить и предусматривать. Умение принимать решения и осознавать свои поступки.

На востоке есть древний принцип: “До 7 лет ребенок — царь. С 7-14 — раб. С 14-21 — лучший друг”.

В современном обществе мы видим следующую картину: первые семь лет ребенок является рабовладельцем своих родителей, а затем и вторые семь лет, ну и в дальнейшем он твердо закрепляется в этой роли.

Дети после семи лет не получают нужного эмоционального опыта, никакого нравственного воспитания от близких и поэтому вырабатывают некий свой алгоритм действий, который не является эффективным.

Что же касается развития интеллектуальных навыков, то этот процесс делегируется учебным заведениям. Хотя все в большей или меньшей степени осознают, что образование давно стало набором информации, нужно, чтобы мышлению обучал отец или дедушка или, как это было в Древней Греции, тьюторы.

Получение информации не связано напрямую с формированием интеллектуальных навыков. Таких, например, как критическое и системное мышление. Как вы сами понимаете, информация не может заменить мышление, и мы сталкиваемся с этим повсеместно в “Семье под ключ”.

Информация никак не может монетизировать знания, полученные даже в самых лучших учебных заведениях мира. Молодые люди, не умеющие думать, не могут применить свои знания для достижения цели. И, в конце концов, они становятся заместителями или преемниками своего богатого папы. Но как они будут управлять семейным бизнесом без умения принимать самостоятельные решения, без воли и дисциплины, можно только вообразить.

Занимаясь изучением развития ребенка, мы создали детский центр образования будущего “3/7”, взяв за основу систему семилетних циклов.

Чем чревата потеря связи между детьми и родителями?

Галина Шабшай: Отзывы наших клиентов показывают, что сейчас как никогда глубок разрыв между детьми и родителями. Подростки нередко называют своих родителей “биозомби” или “предки”. Эти понятия указывают на полное отсутствие взаимопонимания в современных семьях.

В “Семье под ключ” мы сталкиваемся с этим постоянно. Дети не видят в родителях настоящих чувств и внимания. А родители очень долго считают детей несмышленышами, которые пуд соли не съели, горя не хлебнули и ничего о жизни не знают. И контакт теряется и ослабевает уже с малых лет. Дети и родители становятся очень далекими и чужими.

Первое, что мы делаем в восстановлении отношений в семье это возобновление контакта. Восстановление контакта с ребенком требует искренности с собой и принятия чувств ребенка. Слава Богу существуют простые алгоритмы и лайфхаки, которые помогают восстановить мир, дружбу и взаимопонимание в семье. Главное захотеть.

Галина, какая у вас была семья в детстве и какую семью вы с мужем построили?

Галина Шабшай: У меня и у мужа полные родительские семьи, да и в нашей памяти рода закреплен сценарий о том, что надо выбирать раз и навсегда. Я долго и скрупулезно присматривалась к будущему мужу. Думала, училась у него, задумывалась о том, есть ли у нас общие цели на всю нашу жизнь. Мне всегда хотелось прожить свою жизнь на “полную катушку”.

Всегда хотелось сделать что-то такое, за что себя можно уважать. Думаю, каждый хочет быть полезным, и создать нечто великое и дать миру свою любовь и творчество.

В будущем муже я искала такую любовь, которая дает тебе окончательный смысл. Каким-то образом мне удавалось еще в юности отличать подлинные чувства от обычной влюбленности. Короче, я счастлива в семье. Не побоюсь сказать, более чем счастлива. Не могу сказать – это результат совместного действия или мне просто повезло. Но с мужем мне повезло точно.

Он старше меня, и когда мы встретились он уже был зрелым и осознанным мужчиной.

Когда мы только познакомились, мой муж уже был легендой. А я в то время искала ответ на вопрос “Кто я?”. И сразу получила ответ “Кто он?”. Мой муж не просто мой муж. Он мой Мастер, мой лучший друг, мой единомышленник. Это то о чем я мечтала всегда. И это как вы понимаете его собственная заслуга. Он очень образованный и разносторонний человек.

Нет тех сфер искусства или науки которые бы мы с ним не изучали за 20 прожитых совместно лет. Моя жизнь после встречи с ним великое приключение.

Мы исследовали Объективное искусство, алгоритмы достижения Цели, режиссуру настоящего момента, психодраму, искусство танца, науку медитации, дзен живопись, суфийские кружения, эннеаграмму, тантру и буддизм. Мы ныряли в родовые каналы и бессознательное Рода, вникали в психоанализ и эволюцию человека. Изучали принципы перевоплощений, прошлые жизни, и секреты четвертого измерения… У меня такое чувство, что нет того, чего мой муж не знает.

Мы терпеть не можем скучную, пресную жизнь. Жизнь дана нам раз и мы должны максимально использовать это время по полной.

Расскажите, как вы проводите время в семье?

Галина Шабшай: Каждый год мы планируем, что будем проживать, чему хотим научится сами и чему хотим научить своих детей и учеников. Мы посещаем места Силы, проводим уникальные неповторимые группы, о которых потом ходят легенды. Скажем, мы погружались и исследовали времена Крещения Руси, исследовали времена древнего Египта и Атлантиды, делали экспедиции в суфийские и дзен монастыри, вникали в природу стихий. По духу мой муж первопроходец. Сказать что он гениален — ничего не сказать.

Он может совершенно не знать какой-то предмет — раз, он уже в нем лучший. Вся моя жизнь с ним — это большое приключение. Всегда новое, всегда необычное. Я его называю ласково — “любовник моей мысли”. А дети его просто обожают.

Такая яркая и интересная жизнь. Есть ли минусы в том что вы описываете?

Галина Шабшай: Потому что слишком хорошо и это необычно? Минусов всегда поровну с плюсами. Должно ж быть равновесие. Конечно, не все в жизни победный марш…

Я всегда сталкивалась и по прежнему сталкиваюсь с сильной завистью людей. В моей жизни были моменты, когда подруги и друзья, которых знаешь вроде как всю жизнь, просто предавали из-за денег или из зависти. Такого не пожелаешь никому.

Ощущение что ты находишься “в страшном сне”. Просыпаешься и не можешь поверить, что это происходит с тобой. Разум не верит в абсурдность происходящего. Это дикая боль и нравственное страдание. Человек которому ты помогал и выручал в трудных ситуациях, которому никогда не делал зла, этот человек злонамеренно и с чувством глубокого удовлетворения вставляет нож в спину и прокручивает, разрушая тебя, твою семью и твой мир.

Для меня это странно, проще учиться жить счастливо и заниматься творчеством так как ты хочешь, чем завидовать и тратить жизнь на такую чепуху. Ну да ладно, Бог им всем судья.

Я знаю точно: мы с мужем никому в мире зла не делали. Созидали и помогали. Наш основной посыл: жить в любви и счастье.

Как это — жить в любви и счастье?

Галина Шабшай: Для себя я понимаю: счастье находится там где нахожусь я. Счастье не находится в прошлом, тогда это воспоминание, счастье не находится в будущем тогда это грезы. Счастье находится в “здесь и сейчас”. Весь мир вокруг нас пропитан счастьем. Оно нас окружает. Оно повсюду. Счастье как воздух. Мы можем им дышать и насыщаться. Главное — помнить это. Помнить и осознавать. Мы есть счастье.