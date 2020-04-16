Гід по фестивалю Docudays UA

Docudays UA — це важлива культурна подія і для тих, хто любить документальне кіно, і для тих, хто цікавиться темою прав людини. На жаль, пандемія коронавірусу, через яку скасовано чи перенесено на невизначений термін багато мистецьких заходів, змінила й плани організаторів Docudays UA. Проте, глядачі не залишаться без довгоочікуваних стрічок та дискусій: 17 Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA відбудеться онлайн.

Добре це чи погано? Звісно, атмосфера кінотеатру та живого спілкування — це окреме задоволення, натомість у форматі онлайн подивитися фільми та взяти участь у обговореннях зможуть не тільки кияни, а й вся Україна. Фестиваль пройде в мережі з 24 квітня до 3 травня. При цьому усі фестивальні кінопокази та онлайн-трансляції будуть безкоштовними. Цьогорічний Docudays UA присвячений темі дорослішання: митці та експерти пропонують нам розібратись у правах дітей і послухати голос молодi в обговоренні суспільних питань.

Що дивитись

На фестивалі буде презентовано 70 документальних стрічок з різних куточків світу, дивитися їх можна буде на платформі docuspace.org, потрібно лише зареєструватися на сайті. Більшість фільмів будуть доступні на DOCUSPACE з 24 квітня по 10 травня.

Національний конкурс

Винятком є стрічки національного конкурсу, які будуть доступні лише протягом доби з моменту їхньої прем’єри. У міжнародному конкурсі DOCU/СВІТ представлено 12 повнометражних фільмів, зокрема дві українські стрічки, які одночасно змагаються й у національному конкурсі. Це повнометражні дебюти Ірини Цілик «Земля блакитна, ніби апельсин» та Оксани Карпович «Не хвилюйся, двері відчиняться». З них і почнемо.

«Земля блакитна, ніби апельсин»

Режисер Ірина Цілик, виробництво «Albatros Communicos», «Moonmakers»

Фільм «Земля блакитна, ніби апельсин» оповідає про життя родини з містечка Красногорівки у «червоній зоні» Донбасу, яке чи не найбільше постраждало від обстрілів. 2014–2015 роки були дуже складними для цієї родини. Щоночі вони спали у підвалі. Будинок їхніх сусідів зруйнувало снарядом. Зруйнована і школа, де навчалися діти. Попри всі обставини, головні герої не втрачають надії і навіть пробують самі знімати фільми про війну. Війна в Україні триває, але триває і життя.

Дивіться фільм 25 квітня о 18:00.

«Не хвилюйся, двері відчиняться»

Режисер Оксана Карпович, виробництво «Intuitive Pictures»

Фільм «Не хвилюйся, двері відчиняться» знято влітку та взимку в електричках, що курсують між Києвом та кількома провінційними містечками. Стрічка запрошує нас проїхатися з робітничим класом, серед якого переважно маргіналізовані пасажири та торговці. Слідуючи за кількома людьми та сім’ями з одного засмальцьованого вагона до іншого, зі станції на станцію, ми заглиблюємося в їхні повсякденні турботи й дізнаємося про дилеми будівництва нової постреволюційної ідентичності. Це атмосферний та вкрай людяний портрет українського суспільства у русі.

Дивіться фільм 1 травня о 18:00.

Зарваниця

Режиснерська робота — Ярема Малащук, Роман Хімей, виробництво «Contemporary Ukrainian Cinema / СУК»

«Зарваниця» – фільм про паломницький центр, розташований на роздоріжжі католицького та православного світу, який поєднує в собі традиції західного і східного пілігримства. Тисячі християн щороку долають важкий шлях крізь міста і села, аби віддати шану Зарваниці – місцю, де в XIII столітті з’явилася Діва Марія.

Дивіться фільм 26 квітня о 18:00

«War Note»

Режисер Роман Любий, виробництво «Babylon’13»

Особисті відеозаписи з телефонів, камкодерів, фотоаппаратів та гоупро українських солдатів сплітаються в сюрреалістичну подорож на фронт війни з РФ.

Химерне потойбіччя у якому панують закони відмінні від звичайного світу.

Інша поведінка, інші стосунки, інший гумор.

Герої прокидаються та засинають, радіють та плачуть завжди відчуваючи, що запис може закінчитись у будь-яку мить.

Дивіться фільм 27 квітня о 18:00

«Будинок»

Режисерська робота: Тетяна Кононенко, Матільда Местер, виробництво «German Film and Television Academy», «InspirationFilms»

На сході України стоїть Держпром – Будинок державної промисловості. Ця споруда, збудована у 1925–1928 роках, була покликана втілювати ідею комунізму. Колись вона була взірцем авангардистського руху, а нині здається майже забутою. Держпром – така собі машина часу. Простір і час тут нероздільні. Фільм «Будинок» балансує між класичною документалістикою спостереження та експериментальним кіно. У ньому майже немає діалогів – це радше поема з рухомих зображень. Використовуючи різні матеріали, в тому числі архівні кадри 1920-х років, фільм рефлексує над тим, як минуле й сучасність, рух і час пов’язані зі статичністю архітектури.

Дивіться фільм 29 квітня о 18:00.

Міжнародний конкурс

«Заморожена надія»

Режисер Пайлін Ведель, виробництво «2050 Productions»

Дворічна дівчинка з Бангкока на прізвисько Айнц стала наймолодшою людиною у світі, що пройшла процедуру кріоконсервації. Після її смерті від раку мозку сім’я зберігає її тіло в американській лабораторії. Батько дівчинки, дослідник лазерних технологій, прагне дати Айнц можливість відродитися в регенерованому тілі. Він навіює цю мрію своєму синові, 15-річному вундеркіндові на ім’я Матрікс, який хоче допомогти повернути сестру до життя. Але згодом хлопчик відкриє дещо, що похитне радикальну віру сім’ї в науку.

Нагороди: 2019 – Hot Docs, найкращий міжнародний документальний фільм.

Причина

Режисер Андрес Фіґередо, виробництво «Capitōlio»

Повсякденним життям у переповненій Генеральній в’язниці Венесуели керують самі ув’язнені. Фільм «Причина» показує зсередини цей небезпечний заклад і корумповану пенітенціарну систему довкола нього. Нинішні і колишні в’язні приголомшують історіями про життя у цьому паралельному суспільстві та пошук звільнення від нього.

«Чорна діра»

Режисери Емманюель Ґрімо, Арно Дее, виробництво «La Bête»

Трупті Джаїн – відома гіпнотерапевтка у Калькутті, що спеціалізується на проведенні людей у їхні попередні інкарнації. Шляхом таких занурень у найвіддаленіші складки минулого вона лікує травми, що проявляються в нинішньому житті пацієнтів. Тим часом мисливці на привидів відстежують за допомогою спеціального обладнання духів, які блукають у темних провулках і покинутих будинках міста. Попередні інкарнації пацієнтів і привиди Калькутти зустрічаються на кількох кармічних перехрестях.

Віч-на-віч

Режисер Джон Вебстер, виробництво «JW Documentaries Oy»

Зазнавши болючої втрати, ми горюємо. Це природний процес зцілення. Однак він може так і не початися для родичів людей, які стали жертвами вбивства. Аби відкрити душевну рану і розпочати процес скорботи, використовується метод під назвою «діалог відтворення»: двоє батьків (і глядачі) залишаються віч-на-віч із убивцями.

Межа

Режисер Елісон Клеймен, виробництво «AliKlay Productions», «Claverie Films», «RYOT Films»

Стів Беннон був скандальною постаттю з близького оточення Трампа і просував ультраправу ідеологію у найвищих ешелонах американської політики. Та він залишив посаду головного стратега Білого дому менше ніж за тиждень після мітингу «Об’єднаних правих» у серпні 2017 року. Звільнившись від офіційних повноважень, він міг необмежено користуватися своїм впливом, перетворивши власну версію націоналізму на глобальний рух. Фільм стежить за шляхом Беннона, проливаючи світло на його роль у мобілізації й об’єднанні крайніх правих партій задля перемоги на виборах до Європарламенту 2019 року. Завдяки маніпуляціям із пресою і вправному самопросуванню Беннон залишається на передовій протестів і заголовків, які підживлюють потужний міф, необхідний для його виживання.

ПРОГРАМА TEEN SPIRIT

«Аврора»

Режисери Стіан Сервосс, Беньямін Ланґелен, «Flimmer Film»

Аврора – попсенсація з маленького містечка в Норвегії. Вона розпочала кар’єру у 16 років, кинула школу і наступні роки гастролювала світом. У 20 років Аврора переживає переломний момент. Чи справді вона хоче займатися саме цим, і якщо ні, чи є в неї інший вибір?

«Підборіддя»

Режисер Лайза Менделуп, виробництво «Caviar»

Приголомшливий погляд на життя підлітків-зірок соціальних мереж. Красивому 16-річному хлопцю Остіну Тестеру стає затісно у рідному містечку. Проте в інтернеті Остіна обожнюють тисячі молодих дівчат, які прагнуть його «лайків» і уваги. Фільм занурює нас у цей бурхливий онлайн-світ, де Остіна знаходить менеджер і здійснює його мрії.

Нагороди: 2019 – кінофестиваль «Санденс», найкраща нова режисерка документального кіно США; Sheffield Doc/Fest, спеціальна відзнака в категорії «Молодь».

Безсмертний

Режисер Ксенія Охапкіна, виробництво «Vesilind», «VFS»

Дія фільму відбувається в індустріальному місті на північному заході Росії та розкриває механізми добровільного перетворення людей на ресурси держави. Чи здатна людина бути вільною в імперіалістичному суспільстві, чиї заплутані і таємничі структури панують над її свідомістю змалку? Фільм надає свіжий погляд на створення російського громадянина. Тонке і проникливе бачення режисерки викриває сліди «системи» у найбезневинніших ситуаціях повсякдення. Що стається із волею і самовизначенням людини за таких обставин? Ця ніцшеанська за духом стрічка ставить ключове екзистенційне питання: чи справді людина народжується вільною?

Нагороди: 2019 – Міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах, Ґран-прі за найкращий документальний фільм.

«Будда в Африці»

Режисер Ніколь Шефер, виробництво «Thinking Strings Media» & «Momento Film»

Енок Алу – підліток із Малаві, який живе у китайському буддистському сиротинці, розриваючись між своїм африканським корінням і китайським вихованням. Колись Енок був зіркою сцени і мріяв стати героєм бойових мистецтв, як Джет Лі. Проте за останній шкільний рік він має прийняти непрості рішення щодо свого майбутнього. Повернутися до родичів у рідне село чи навчатися за кордоном, у Тайвані? Унікальний погляд на те, як «м’яка сила» культури впливає на ідентичність та уяву африканського хлопця і його друзів, що зростають між двома середовищами.

DOCU/КОРОТКО

Конкурсна програма DOCU/КОРОТКО презентує 12 короткометражних стрічок хронометражем до

30 хв з усього світу: від Куби до Бельгії, від Франції до Південної Африки. Серед них три роботи від

українських авторів та авторок: «Колообіг» (реж. Олексій Радинський), «Понеділок п’ятниці» (реж.

Іванна Прокопчук), «зонґ» (реж. Еліас Парвулеско, Тета Цибульник, Світлана Потоцька).

DOCU/ХІТИ, DOCU/АРТ, DOCU/ДІТИ

Поза конкурсом стрічки представлені у семи програмах: традиційних DOCU/ХІТИ, DOCU/АРТ,

DOCU/ДІТИ та особливих, до яких належать: ретроспектива знаної французької режисерки Клер

Сімон, програма документальних кіноесеїв «Вибачте. Зображення відсутнє», програма

шотландського кіно «Знаходження: Шотландія у фокусі», центральна програма фестивалю TEEN

SPIRIT.

Програма онлайн-трансляцій

З 24 квітня до 3 травня включно сторінки Docudays UA перетворяться на справжній документальний марафон. Для всіх охочих організатори підготували 45 онлайн-подій: «ранкові вправи» з гостями та друзями фестивалю, в обід нас запрошують смакувати суп у компанії режисерів/-ок фестивальних стрічок. Це також стріми майстерні DOCU/КЛАС, розмови тет-а-тет про кіно з режисер(к)ами та кінокритиками.

Усі зустрічі транслюватимуться на головному фестивальному сайті docudays.ua, а також на Youtube-каналі фестивалю і на сторінках відповідних Facebook-подій.

12.00 – 12.30 | Morning workouts

Що роблять наші чарівні DOCU/PEOPLE в часи карантину? Друзі, гості, члени та членкині команди розповідають про улюблені заняття.

Щодня протягом фестивалю організатори запрошують нас смакувати карантинний суп у хорошій компанії. На нас очікує дев’ять обідніх онлайн-трансляцій розмов між режисер(к)ами та фестивальними модератор(к)ами. Приєднуйтеся до обговорень й переглядайте їхні документальні фільми на DOCU/SPACE.

Цього року в межах правозахисної програми RIGHTS NOW! фестиваль прагне створити безпечний простір, де разом з батьками та дітьми обговоримо, як дорослішати без зайвих травм, давати відсіч стереотипам, як навчати(ся) без дискримінації й будувати довірливі стосунки вдома та в школі. Програма RIGHTS NOW! триватиме дев’ять днів, кожен з яких розкриває певну тему: «Права людини», «Кібербулінг» (два дні), «Сім’я», «Активізм», «Війна», «Рівність», «Можливості», «Освіта». Гід правозахисною програмою знайдете за посиланням.

У межах майстерні у нас буде можливість поговорити про цьогорічні програми, зокрема про жанр документального есею та шотландське документальне кіно. Це також розмови з фахівцями та фахівчинями про посткарантинне майбутнє кіно- та фестивальної індустрії: про українську кіноіндустрію між адаптацією і новими форматами, про те, як дистрибувати документальне кіно завтра, а також про гіпотетичні зміни фестивальних політик у зв’язку з пандемією.

TÊTE-À-TÊTE – це зустрічі в мережі українських кінокритиків, журналістів із режисер(к)ами програми DOCU/УКРАЇНА. Однак у день відкриття 24-го квітня в межах TÊTE-À-TÊTE фестиваль запрошує до особливої розмови – між видатною французькою режисеркою Клер Сімон та програмним директором ОМКФ Антельмом Відо.

Щовечора протягом фестивалю на глядачів та глядачок чекає новий епізод 10-серійного фільму «Село». Стрічка розгортається навколо команди кінофестивалю у французькому селі Люсса, де тісно переплітаються виноробство та документалістика. Серія буде доступною для перегляду на docuspace.org протягом доби після її прем’єри на основній сторінці фестивалю docudays.ua.

Спільно з баром «Хвильовий» фестиваль запрошує вас на віртуальні вечірки – вмикайте HAPPY HOURS з сучасною українською електронною музикою та піднімайте келих за улюблений документальний фільм!

Розклад онлайн-стрімів можна переглянути за посиланням. У ньому можливі незначні доповнення та зміни.

Ви також можете підтримати улюблений фестиваль благодійним внеском та отримати за це один із наших сувенірів.