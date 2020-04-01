Глаза в глаза: как синхронизироваться с мозгом собеседника

Зрительный контакт между двумя людьми в режиме реального времени активирует одни и те же участки в мозге, и настраивает его на общение. Исследование ученых из Национального института физиологических наук Японии было опубликовано в журнале eNeuro.

Профессор Норихиро Садато относит зрительный контакт между собеседниками к автоматической мимикрии — бессознательной имитации выражения лица, позы, смеха собеседника. Такая синхронизация способствует более эффективному социальному взаимодействию.

Это исследование нейровизуализации показало, что зрительный контакт активирует области мозга, связанные с социальным взаимодействием, включая определенные области в полушариях головного мозга и мозжечка. Все эти работы посвящены мозгу лишь одного участника взаимодействия. Как связаны особенности мозга обоих участников пока было неизвестным.

Ученые с помощью функциональной МРТ наблюдали за активностью в мозге разбитых на пары 34 людей, когда те смотрели друг другу в глаза. Участники находились в томографах, а лица их партнёров отображались на экранах. Часть из них наблюдали друг за другом в режиме реального времени, часть — с задержкой в 20 секунд. О задержке вторая группа не знала, но одна из пар догадалась об этом в ходе испытаний.

Во время эксперимента участникам предлагалось подумать о своём партнёре, представить, что он за человек, что он чувствует.

Оказалось, что у пар синхронизировалась скорость моргания глазами, а также усиливалась активность мозжечка и лимбической системы зеркальных нейронов (передняя поясная и островковая доля). Когда видео транслировалось на экраны без задержек, это происходило быстрее.

«Наши результаты показывают, что перцептивно-моторное взаимодействие происходит во время зрительного контакта без осознания», — заключают исследователи.

По мнению авторов работы, зрительный контакт в реальном времени позволяет мозгам собеседников «синхронизироваться» и настроиться на социальное взаимодействие.

Источник https://www.psychologytoday.com

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