Исследование: чем красятся и сколько тратят на косметику в Украине и мире

Украинки расходуют на косметику чуть больше денег, чем немки и почти в два раза больше, чем турецкие женщины. Но зато существенно уступают по тратам британским леди.

Сколько потребители тратят на косметику в год? Чем руководствуются при выборе косметики для ухода и макияжа? Как женщины и мужчины относятся к экологичной косметике? Команда аналитиков Picodi.com ответили на эти и другие вопросы о рынке косметики.

Исследование проводили в июне 2020 года. В нем приняли участие 9300 человек из 44 стран мира в июне 2020 года.

Скромные, но красивые

В косметичке украинок в среднем находится 29 продуктов. При этом среднестатистическая жительница Украины тратит на косметику примерно 7200 гривен в год, а из 29 средств регулярно использует только 11.

44% опрошенных украинок покупают свою любимую косметику, когда есть скидки, то есть про запас. Покупают нужные косметические средства, когда те заканчиваются, 33% женщин, а 23% — когда хотят.

Какие факторы влияют на совершение покупки?

65% опрошенных руководствуются ценой. Следом идёт в расчёт состав — 50% украинок отметили этот фактор. Также важными оказались личные предпочтения (43%) и бренд (36%).

Учитывая, что главным критерием при покупке косметических средств является цена, не удивительно, что только 19% украинок предпочитают покупать косметику класса люкс. Почти половина опрошенных женщин покупают косметику высшей ценовой категории время от времени, а 25% не покупают никогда. Цена также является решающим фактором при покупке экокосметики, которая стала весьма популярной в последние годы. Большинство респонденток отметили, что покупают «зелёную» косметику, если считают цену приемлемой, 24% покупают вне зависимости от стоимости и 12% не обращают внимания на экологический аспект косметической продукции.

Краситься или не краситься?

Для многих женщин макияж является неотъемлемой частью утренних ритуалов. Одна десятая опрошенных украинок вообще не красится. Из тех женщин, которые любят использовать декоративную косметику, чуть меньше половины (44%) красятся каждый день. Лишь иногда делают макияж 51% опрошенных, а 5% — только по особым случаям.

Сколько времени украинки в среднем проводят перед зеркалом?

Среди женщин от 18 до 50 лет, 13% тратят на макияж менее 5 минут в день, 53% — от 5 до 15 минут. 34% анкетированных украинок готовы посвятить мейкапу около получаса в день. Среднестатистическая женская косметичка включает в себя множество предметов, в том числе одного и того же вида. Например, женщины в Украине имеют в среднем 6 палеток теней для век, 7 лаков для ногтей, 6 помад, 3 карандаша для губ, 3 туши для ресниц и 2 вида румян.

В Украине самой популярной декоративной косметикой оказались: тушь для ресниц, основа под макияж, карандаш для бровей, тональное средство и хайлайтер. В среднем украинки тратят на косметику 270 $ в год.

Где дороже дамский набор?

Меньше украинок на косметику тратят немки — 222 $/год. Топ-5 любимых ими средств это: тушь для ресниц, основа под макияж, помада/блеск для губ, тональное средство и карандаш для бровей. Также меньше тратят денег на косметику женщины в Чехии (261 $).

Гораздо больше средств тратят британки (505 $ в год), отдавая предпочтение помадам и блескам для губ. Также больше, чем украинки, на косметику отдают американки (396 $), польки (323 $) и белоруски (306 $).

Мужчины тоже делают это…

Прежде всего, они тратят на средства для ухода гораздо меньше женщин — 3800 гривен в год. Впрочем, и имеющихся средств у них более чем в два раза меньше — 12 продуктов, 6 из которых они используют постоянно. Что интересно, только 56% анкетированных мужчин покупают косметические средства самостоятельно, остальные 44% признались, что такие покупки совершает за них вторая половинка или мама.

В отличие от украинок, мужчины обычно покупают косметику после того, как она закончится (67%). Только 24% покупают косметические средства по акции, а 9% — когда хотят. Совершая покупки, прежде всего мужчины обращают внимание на бренд и стоимость (44% и 43% соответственно). Треть респондентов руководствуются составом и только 4% обращаются за советом к знакомым.

Украинские мужчины не слишком заинтересованы средствами для ухода класса люкс — чуть меньше половины опрошенных не покупают их, иногда решаются на такое приобретение 26%, и только 25% выбирают всегда. Меньше интереса проявляется к экологическому аспекту — 10% респондентов выбирают эко косметику независимо от цены. 43% покупают ее по приемлемой для себя стоимости и 47% не интересуются «зеленой» косметикой.

Инфографика https://www.picodi.com

Читайте также: «Спортивное питание для женщин: с чего начать, для чего нужно«