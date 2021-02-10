IT-освіта‌ ‌для‌ ‌підлітків:‌ ‌як‌ ‌побудувати‌ кар’єру‌ ‌в‌ ‌найпопулярнішій‌ ‌сфері

Як допомогти дитині досягти успіху? Коли варто замислюватися про вибір майбутньої професії, з чого взагалі розпочати? Ці непрості, але важливі питання ставлять собі батьки, які переймаються майбутнім своїх дітей. Сьогодні освіта не має кордонів, тепер для школярів відкрито безліч можливостей — варто лише обрати напрям, який буде насправді цікавим і перспективним саме для вашої дитини. І одним з таких напрямів може бути IT (Інформаційні технології).
На сьогодні існує 3 причини популярності IT-галузі. Це високий дохід фахівців, швидкий старт в професії та актуальність, потреба ринку в фахівцях. Розглянемо кожен з цих пунктів.
Високий дохід фахівців
Згідно з даними компанії Daxx середня зарплата розробника в Україні складає від $2 до $5 тис. на місяць. Залежно від досвіду і рівня відповідальності на робочому місці річна зарплата українського розробника в великих містах України — Києві, Дніпрі, Харкові та Львові — від $24 до $72 тис.
Звичайно, дохід фахівців в IT-сфері зростає пропорційно знанням: що активніше ви навчаєтеся, що більше досвіду маєте, то вище ваш дохід. Про кар’єрний шлях IT-фахівців та ступені розвитку ми ще поговоримо нижче.
Швидкий старт в професії
Для того, щоб побудувати кар’єру в IT, немає потреби навчатися 4-5 років в університеті. Тому і вартість IT-навчання істотно нижча. Замість того, щоб витрачати роки на теоретичне навчання в університеті, ви можете час від часу навчатися за короткостроковими програмами, опановувати нові навички та отримувати сертифікати в окремих галузях інформаційних технологій. Все просто: студент отримує знання, застосовує їх на практиці, продовжує розвиватися.
Ви заощаджуєте величезні суми грошей, які могли б витратити на роки навчання в ВНЗ. Окрім того, здобувати досвід в IT можна ще під час навчання в школі. Замість того, щоб нескінченно скролити стрічку в Instagram, ваша дитина просто зараз може робити перші кроки в IT та бути попереду однолітків!
Потреба ринку у фахівцях
Ми протягом довгого часу жили в світі, де онлайн-сфера ніби й існувала, але якось відокремлено. Пандемія коронавірусу показала: будь-який бізнес, який можна перевести в онлайн, залишиться стійким навіть в пандемію. Але чи можлива онлайн-галузь без IT? Ні.
Останнім часом багато компаній активно наймають розробників різних рівнів, експертів в галузях хмарних обчислень, кібербезпеки і мережевої безпеки, щоб запускати нові проекти та покращувати наявні. IT-професіонал може працевлаштуватися в державному чи приватному секторі, а також — вести проекти на фрилансі. Зазвичай, IT-фахівці одночасно успішно працюють над декількома проектами.
Кар’єрні можливості в IT
Як і в будь-якій сфері, в ІТ теж є шлях розвитку фахівця — від початкового до просунутого рівня. Загалом, розвиток розробника передбачає 3 кроки:
- junior (джуніор) — молодший спеціаліст;
- middle (мідл) — спеціаліст середнього рівня;
- senior (синьор) — просунутий фахівець.
Джуніор — фахівець початкового рівня. Серед основних завдань джуніор-спеціаліста — самостійно виконувати технічні завдання, писати код, щоденно вдосконалювати свої знання, переймати досвід старших колег, активно нарощувати технічні навички — hard skills. Важливо розуміти, що джуніор може час від часу помилятися, не розбиратися в нюансах, обговорювати плани введення або перевіряти готовий код з керівними групами.
Для джуніора найважливіше — щоденний невпинний розвиток та ефективна робота в команді. Важливо спокійно сприймати критику та брати до уваги зауваження старших колег.
Середній дохід джуніора за 1 місяць: $500-$1000.
Мідл — наступний рівень розвитку фахівця. Як джуніору перейти на рівень мідл-спеціаліста? Перш за все, мідлу важливо самостійно виконувати поставлені завдання. Важливий нюанс — тут не зазначене слово «технічне» щодо завдання, адже на цьому рівні важливо розуміти бізнес-вимоги та вміти самостійно переводити їх у технічні рішення.
Спеціалісту важливо затриматися на мідл-позиції на декілька років, щоб на максимум прокачати навички та впевнено розвиватися далі.
Середній дохід мідла за 1 місяць: $1000 до $2000.
Синьор — це спеціаліст просунутого рівня, який вирішує нестандартні завдання з найменшою кількістю помилок. Senior — це досвідчений самостійний розробник, який вже встиг попрацювати з величезною кількістю коду, неодноразово припускався помилок та найважливіше — зробив правильні висновки. Синьор — це IT-спеціаліст, який має близько 3-4 років досвіду та розвинуті технічні навички.
Основна задача синьора — приймати важливі технологічні рішення у проекті. Старші спеціалісти мають організаторські здібності, діляться досвідом, можуть виступати менеджерами проектів, коучами та менторами, навчати команди.
Середній дохід синьора за 1 місяць: від $2000 і вище.
Варто розуміти, що IT-сфера — не тільки для розробників. У кожній IT-компанії окрім програмістів також є:
- відділ продажів, в якому працює команда менеджерів з продажу;
- HR-спеціалісти та рекрутери, які створюють команди;
- акаунт-менеджери, які працюють з клієнтами;
- проектні менеджери, які відповідають за комунікацію між командами розробників та клієнтами;
- маркетологи, які просувають продукт та інші спеціалісти.
Якому спеціалісту нададуть перевагу IT-компанії? Перш за все, тому, який матиме баланс навичок hard skills та soft skills.
- Hard skills — це технічні навички, знання, якими володіє фахівець.
- Soft skills — це м’які навички (командна робота, емоційний інтелект, навички презентацій, керування стресом, тайм-менеджмент, прийняття рішень).
Чому це важливо? IT — це про взаємодію. Кожен фахівець має свою зону відповідальності, але результат проекту — це результат командної роботи. Вміння презентувати ідеї, спокійно реагувати на критику, прислухатися до інших членів команди — все це надважливо в IT, тому компанії шукають спеціалістів, які мають мікс розвинутих навичок.
М’які навички важливо і потрібно розвивати ще з дитинства. Soft skills стануть незамінними для вашої дитини ще під час навчання в школі — незалежно від того, за яким напрямом вона навчатиметься в майбутньому.
Де навчатися?
IT — вже давно не тільки для дорослих хлопців та дівчат. Сьогодні все більше людей роблять перші кроки в ІТ ще у підлітковому віці, а у 19-20 років вже мають повноцінне портфоліо! Але з чого розпочати? Де дітям та підліткам отримати знання в ІТ?
Навчальний центр DAN.IT education розробив навчальні IT-програми для дітей від 9 років. Особливість цього навчального центру в тому, що він пропонує лише офлайн-освіту.
Учні DAN.IT education:
- визначаються з найцікавішим напрямом IT;
- вчаться працювати в командах;
- вчаться презентувати ідеї одноліткам та викладачам;
- отримують зворотний зв’язок від викладачів та менторів;
- працюють над помилками та покращують результат.
Випускники програм наприкінці навчання матимуть понад 10 готових проектів, а це вже повноцінне портфоліо!
DAN.IT education пропонує 3 програми для дітей та підлітків.
Програма підійде учням 12-14 років, які цікавляться програмуванням, хотіли б зробити перші кроки в цій професії. Курс стане ідеальним вибором для школярів, які прагнуть займатися розробкою та планують працювати над проектами на фрілансі.
Тривалість курсу: 5 місяців.
Результат навчання: після проходження програми ваша дитина зможе повноцінно займатися роботою над проектами, спілкуватися з замовниками та працювати на фрілансі, а також переходити до складнішого навчання в дорослих групах.
Курс підійде для дітей віком 9-12 років, які хочуть вивчати програмування з нуля. Курс розрахований на 5 модулів, і за цей час будь-яка дитина визначиться з тим, що їй подобається робити найбільше — кодувати, верстати, будувати комунікацію або розробляти пітч-проект?
Тривалість курсу: 7 місяців
Результат навчання: школярі володіють Scratch, Wix, HTML, CSS і основами JavaScript. В межах цієї програми учні вивчають Python і 3D — ідеально для тих, хто любить створювати об’ємні моделі.
PROGRAMMING FOR KIDS AND TEENS — ADVANCED
Це просунута версія попередньої програми. Курс підійде школярам 10-13 років, які вже володіють навичками роботи з простими програмами, пробували писати код і створювати сторінки.
Тривалість курсу: 7 місяців
Результат навчання: після закінчення навчання учень володітиме знаннями та навичками, необхідними для навчання на курсах з програмування для дорослих.
Де проходить навчання?
Головний навчальний центр DAN.IT education знаходиться на лівому березі, в ТЦ Silver Breeze (проспект Павла Тичини, 1в). Але вже у лютому DAN.IT education відкриває ще один навчальний центр — на правому березі, в бізнес-центрі «Соло Плюс» (вул. Володимирська, 77а).
Команда DAN.IT education створила максимум умов для результативного навчання школярів: великі аудиторії, комфортні робочі місця та безліч простору для командної роботи та генерації ідей. Впевніться в цьому особисто — завітайте на День відкритих дверей у DAN.it education на правому березі!
- Коли? Вже цієї суботи, 13 лютого.
- Початок об 11:00.
Приходьте всією родиною, отримайте особисту консультацію від кар’єрного менеджера та зрозумійте, як саме ваші дитині побудувати успішну кар’єру в IT-індустрії. Більше деталей про івент читайте на сайті DAN.IT education.