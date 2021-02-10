IT-освіта‌ ‌для‌ ‌підлітків:‌ ‌як‌ ‌побудувати‌ кар’єру‌ ‌в‌ ‌найпопулярнішій‌ ‌сфері

Як допомогти дитині досягти успіху? Коли варто замислюватися про вибір майбутньої професії, з чого взагалі розпочати? Ці непрості, але важливі питання ставлять собі батьки, які переймаються майбутнім своїх дітей. Сьогодні освіта не має кордонів, тепер для школярів відкрито безліч можливостей — варто лише обрати напрям, який буде насправді цікавим і перспективним саме для вашої дитини. І одним з таких напрямів може бути IT (Інформаційні технології).

На сьогодні існує 3 причини популярності IT-галузі. Це високий дохід фахівців, швидкий старт в професії та актуальність, потреба ринку в фахівцях. Розглянемо кожен з цих пунктів.

Високий дохід фахівців

Згідно з даними компанії Daxx середня зарплата розробника в Україні складає від $2 до $5 тис. на місяць. Залежно від досвіду і рівня відповідальності на робочому місці річна зарплата українського розробника в великих містах України — Києві, Дніпрі, Харкові та Львові — від $24 до $72 тис.

Звичайно, дохід фахівців в IT-сфері зростає пропорційно знанням: що активніше ви навчаєтеся, що більше досвіду маєте, то вище ваш дохід. Про кар’єрний шлях IT-фахівців та ступені розвитку ми ще поговоримо нижче.

Швидкий старт в професії

Для того, щоб побудувати кар’єру в IT, немає потреби навчатися 4-5 років в університеті. Тому і вартість IT-навчання істотно нижча. Замість того, щоб витрачати роки на теоретичне навчання в університеті, ви можете час від часу навчатися за короткостроковими програмами, опановувати нові навички та отримувати сертифікати в окремих галузях інформаційних технологій. Все просто: студент отримує знання, застосовує їх на практиці, продовжує розвиватися.

Ви заощаджуєте величезні суми грошей, які могли б витратити на роки навчання в ВНЗ. Окрім того, здобувати досвід в IT можна ще під час навчання в школі. Замість того, щоб нескінченно скролити стрічку в Instagram, ваша дитина просто зараз може робити перші кроки в IT та бути попереду однолітків!

Потреба ринку у фахівцях

Ми протягом довгого часу жили в світі, де онлайн-сфера ніби й існувала, але якось відокремлено. Пандемія коронавірусу показала: будь-який бізнес, який можна перевести в онлайн, залишиться стійким навіть в пандемію. Але чи можлива онлайн-галузь без IT? Ні.

Останнім часом багато компаній активно наймають розробників різних рівнів, експертів в галузях хмарних обчислень, кібербезпеки і мережевої безпеки, щоб запускати нові проекти та покращувати наявні. IT-професіонал може працевлаштуватися в державному чи приватному секторі, а також — вести проекти на фрилансі. Зазвичай, IT-фахівці одночасно успішно працюють над декількома проектами.

Кар’єрні можливості в IT

Як і в будь-якій сфері, в ІТ теж є шлях розвитку фахівця — від початкового до просунутого рівня. Загалом, розвиток розробника передбачає 3 кроки:

junior (джуніор) — молодший спеціаліст;

middle (мідл) — спеціаліст середнього рівня;

senior (синьор) — просунутий фахівець.

Джуніор — фахівець початкового рівня. Серед основних завдань джуніор-спеціаліста — самостійно виконувати технічні завдання, писати код, щоденно вдосконалювати свої знання, переймати досвід старших колег, активно нарощувати технічні навички — hard skills. Важливо розуміти, що джуніор може час від часу помилятися, не розбиратися в нюансах, обговорювати плани введення або перевіряти готовий код з керівними групами.

Для джуніора найважливіше — щоденний невпинний розвиток та ефективна робота в команді. Важливо спокійно сприймати критику та брати до уваги зауваження старших колег.

Середній дохід джуніора за 1 місяць: $500-$1000.

Мідл — наступний рівень розвитку фахівця. Як джуніору перейти на рівень мідл-спеціаліста? Перш за все, мідлу важливо самостійно виконувати поставлені завдання. Важливий нюанс — тут не зазначене слово «технічне» щодо завдання, адже на цьому рівні важливо розуміти бізнес-вимоги та вміти самостійно переводити їх у технічні рішення.

Спеціалісту важливо затриматися на мідл-позиції на декілька років, щоб на максимум прокачати навички та впевнено розвиватися далі.

Середній дохід мідла за 1 місяць: $1000 до $2000.

Синьор — це спеціаліст просунутого рівня, який вирішує нестандартні завдання з найменшою кількістю помилок. Senior — це досвідчений самостійний розробник, який вже встиг попрацювати з величезною кількістю коду, неодноразово припускався помилок та найважливіше — зробив правильні висновки. Синьор — це IT-спеціаліст, який має близько 3-4 років досвіду та розвинуті технічні навички.

Основна задача синьора — приймати важливі технологічні рішення у проекті. Старші спеціалісти мають організаторські здібності, діляться досвідом, можуть виступати менеджерами проектів, коучами та менторами, навчати команди.

Середній дохід синьора за 1 місяць: від $2000 і вище.

Варто розуміти, що IT-сфера — не тільки для розробників. У кожній IT-компанії окрім програмістів також є:

відділ продажів, в якому працює команда менеджерів з продажу;

HR-спеціалісти та рекрутери, які створюють команди;

акаунт-менеджери, які працюють з клієнтами;

проектні менеджери, які відповідають за комунікацію між командами розробників та клієнтами;

маркетологи, які просувають продукт та інші спеціалісти.

Якому спеціалісту нададуть перевагу IT-компанії? Перш за все, тому, який матиме баланс навичок hard skills та soft skills.

Hard skills — це технічні навички, знання, якими володіє фахівець.

Soft skills — це м’які навички (командна робота, емоційний інтелект, навички презентацій, керування стресом, тайм-менеджмент, прийняття рішень).

Чому це важливо? IT — це про взаємодію. Кожен фахівець має свою зону відповідальності, але результат проекту — це результат командної роботи. Вміння презентувати ідеї, спокійно реагувати на критику, прислухатися до інших членів команди — все це надважливо в IT, тому компанії шукають спеціалістів, які мають мікс розвинутих навичок.

М’які навички важливо і потрібно розвивати ще з дитинства. Soft skills стануть незамінними для вашої дитини ще під час навчання в школі — незалежно від того, за яким напрямом вона навчатиметься в майбутньому.

Де навчатися?

IT — вже давно не тільки для дорослих хлопців та дівчат. Сьогодні все більше людей роблять перші кроки в ІТ ще у підлітковому віці, а у 19-20 років вже мають повноцінне портфоліо! Але з чого розпочати? Де дітям та підліткам отримати знання в ІТ?

Навчальний центр DAN.IT education розробив навчальні IT-програми для дітей від 9 років. Особливість цього навчального центру в тому, що він пропонує лише офлайн-освіту.

Учні DAN.IT education:

визначаються з найцікавішим напрямом IT;

вчаться працювати в командах;

вчаться презентувати ідеї одноліткам та викладачам;

отримують зворотний зв’язок від викладачів та менторів;

працюють над помилками та покращують результат.

Випускники програм наприкінці навчання матимуть понад 10 готових проектів, а це вже повноцінне портфоліо!

DAN.IT education пропонує 3 програми для дітей та підлітків.

FULL STACK FOR TEENS

Програма підійде учням 12-14 років, які цікавляться програмуванням, хотіли б зробити перші кроки в цій професії. Курс стане ідеальним вибором для школярів, які прагнуть займатися розробкою та планують працювати над проектами на фрілансі.

Тривалість курсу: 5 місяців.

Результат навчання: після проходження програми ваша дитина зможе повноцінно займатися роботою над проектами, спілкуватися з замовниками та працювати на фрілансі, а також переходити до складнішого навчання в дорослих групах.

PROGRAMMING FOR KIDS&TEENS

Курс підійде для дітей віком 9-12 років, які хочуть вивчати програмування з нуля. Курс розрахований на 5 модулів, і за цей час будь-яка дитина визначиться з тим, що їй подобається робити найбільше — кодувати, верстати, будувати комунікацію або розробляти пітч-проект?

Тривалість курсу: 7 місяців

Результат навчання: школярі володіють Scratch, Wix, HTML, CSS і основами JavaScript. В межах цієї програми учні вивчають Python і 3D — ідеально для тих, хто любить створювати об’ємні моделі.

PROGRAMMING FOR KIDS AND TEENS — ADVANCED

Це просунута версія попередньої програми. Курс підійде школярам 10-13 років, ​​які вже володіють навичками роботи з простими програмами, пробували писати код і створювати сторінки.

Тривалість курсу: 7 місяців

Результат навчання: після закінчення навчання учень володітиме знаннями та навичками, необхідними для навчання на курсах з програмування для дорослих.

Де проходить навчання?

Головний навчальний центр DAN.IT education знаходиться на лівому березі, в ТЦ Silver Breeze (проспект Павла Тичини, 1в). Але вже у лютому DAN.IT education відкриває ще один навчальний центр — на правому березі, в бізнес-центрі «Соло Плюс» (вул. Володимирська, 77а).

Команда DAN.IT education створила максимум умов для результативного навчання школярів: великі аудиторії, комфортні робочі місця та безліч простору для командної роботи та генерації ідей. Впевніться в цьому особисто — завітайте на День відкритих дверей у DAN.it education на правому березі!

Коли? Вже цієї суботи, 13 лютого.

Початок об 11:00.

Приходьте всією родиною, отримайте особисту консультацію від кар’єрного менеджера та зрозумійте, як саме ваші дитині побудувати успішну кар’єру в IT-індустрії. Більше деталей про івент читайте на сайті DAN.IT education.