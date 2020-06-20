К каким врачам чаще всего обращались украинцы этой весной

Во время карантина, введенного в марте этого года из-за распространения коронавируса, украинские медицинские учреждения продолжали работать и принимать пациентов. На время действия ограничений плановые госпитализации и операции отменили, а в стоматологиях была разрешена только неотложная стоматологическая помощь. Специалисты других медицинских отраслей продолжали консультировать и лечить граждан, иногда в усиленном режиме. Спрос на медицинские услуги этой весной, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, несколько снизился. Однако украинцы не прекратили заботиться о своем здоровье.

«Люди начали более бережно относиться к себе. Все чаще клиенты идут не лечить что-то, когда болит, а следят за тем, чтобы болеть не начинало. Карантин заставил многих задуматься: а достаточно ли я здоров для того, чтобы в случае возможного заболевания легче его перенести? Это однозначно помогает человеку сэкономить не только время и деньги, но также усилия и нервы», — отмечают в Doc.ua.

По информации онлайн-хаба, во время карантина, с марта по май 2020 года, наиболее востребованными были такие врачи:

-специалисты по лечению мочеполовой и репродуктивной систем;

-медики, которые лечат заболевания кожи;

-семейные врачи;

-специалисты, которые занимаются болезнями желудочно-кишечного тракта;

-неврологи, нейрохирурги и массажисты.

За услугами медиков, которые лечат заболевания мочеполовой и репродуктивной систем, заболеваний кожи и к семейным врачам этой весной обратилось 54% пациентов. 20% всех весенних записей к врачу пришлись на гинекологов, акушеров-гинекологов, гинекологов-эндокринологов, маммологов, андрологов и урологов.

«Чаще всего в апреле-мае пациентки обращались к гинекологам с проблемой нарушения менструального цикла. Дефицит витамина D влияет на гормональный фон, а повышенный уровень стресса — на работу иммунной системы. Из-за этого обостряются хронические заболевания, появляются проблемы с ЖКТ, которые очень часто путают с гинекологическими патологиями. Также обратилось много беременных, которые во время карантина не могли попасть в женскую консультацию. Повышение уровня заболеваемости органов мочеполовой системы у мужчин в большей степени связано с сидячим и малоподвижным образом жизни во время карантина», — объясняет заведующая терапевтическим отделением «Клиники Выходного Дня» Анна Глуговская.

К дерматологам, дерматоонкологам, трихологам и косметологам обратилось 10% клиентов. Запись к терапевтам, педиатрам, инфекционистам и семейным врачам осуществили 9% пользователей онлайн-сервиса. По сравнению с 2019 годом, спрос на семейных врачей несколько увеличился.

«К семейным врачам количество обращений выросло из-за коронавируса. Если раньше обычный насморк, заложенность носа, сопли и ОРВИ лечили самостоятельно, то в этом году люди предпочитали консультации со специалистами», — отмечает Глуговская.

К гастроэнтерологам и проктологам записались около 8% пациентов. Спрос на услуги неврологов, нейрохирургов и массажистов также составил 8%. По словам специалиста, в период карантина пациенты не могут адекватно контролировать частоту приемов пищи, ее качество и количество. Это приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом. На фоне стресса возникает постоянное чувство голода, что также негативно влияет на работу желудка. Малоподвижный образ жизни на карантине спровоцировал волну обострений заболеваний позвоночника, а хронический стресс привел к увеличению патологий сосудов головного мозга и сердца.

Стоит отметить, что этой весной за услугами фтизиатров и пульмонологов украинцы обращались почти в два раза чаще, чем прошлой. Однако доля обращений к этим специалистам не превышает 2% от общего количества запросов.

А вот цены на услуги специалистов частных клиник во время карантина не увеличивались.

Этой весной, в разгар пандемии коронавируса, фраза о заблаговременной заботе о своем здоровье стала не только трендовой, но и наполнилась конкретным содержанием. Проблемы со здоровьем, на которые вы сейчас можете не обращать внимания, в будущем могут привести к неприятным последствиям. Поэтому лучше постоянно следить за своим самочувствием и беречь себя, чем лечиться. В современном мире это можно делать быстро благодаря эффективным онлайн-сервисам. Вот почему с DOC.ua быть здоровым — удобно.