Как беременные переносят коронавирус: официальная информация

Для того, чтобы преодолеть вспышки коронавируса, агенство ООН и ВОЗ тщательно контролируют все вопросы, связанные с сексуальным образованием: просвещают женщин репродуктивного возраста и беременных женщин, рассказывают о рисках и о том, как обращаться за мед помощью.

Хотя страх и неуверенность являются естественными реакциями на коронавирус, мы должны руководствоваться фактами и надежной информацией», — говорит доктор Наталья Канем, исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA). Мы должны быть солидарными, бороться с стигмой и дискриминацией и заботиться, чтобы люди получали необходимую информацию и услуги, особенно беременные и женщины, которые кормят».

Вспышка COVID-19 может вызвать особые беспокойства среди беременных женщин, поэтому UNFPA хотел бы поделиться имеющимися ограниченными доказательствами о рисках для этой группы, а также рекомендованными профилактическими мерами и поддерживающей терапии.

На сегодняшний день не существует научных доказательств повышенной восприимчивости беременных женщин к COVID-19. Однако беременность приносит физические изменения, которые могут сделать некоторых беременных более восприимчивыми к вирусным респираторным инфекциям. Беременным женщинам с респираторными заболеваниями следует относиться к лечению крайне взвешенно-за повышенного риска неблагоприятных последствий.

Беременным женщинам следует употреблять таких же профилактических мероприятий, как и другим взрослым людям, чтобы избежать заражения, например, избегать тесного контакта с теми, кто кашляет и чихает, часто мыть руки мылом с водой или протирать руки раствором на основе алкоголя, прикрывать рот и нос тканью или локтем при кашле и чихании и принимать в пищу тщательно приготовленные мясо и яйца.

Все рекомендуемые действия на веб-сайте ВОЗ.

О лечении коронавируса

На данный момент не существует вакцины для предотвращения или лечения вируса, но рекомендуется лечение его симптомов. Лечение беременных с подозрением или подтвержденной инфекцией COVID-19 должно обеспечиваться поддерживающей терапии, рекомендованными ВОЗ для взрослых пациентов, в тесном консультации по их акушерами или гинекологами.

Кормление грудью не следует прекращать, ведь нет доказательств, которые говорят о том, что респираторные вирусы могут передаваться через грудное молоко, сообщает ЮНИСЕФ. Мать может продолжать кормить грудью, применяя необходимые меры безопасности:

● Матерям, которые имеют симптомы заболевания, можно продолжать кормить грудью, но следует носить маску (в том числе во время кормления), мыть руки до и после контакта с ребенком (включая кормление) и чистить / дезинфицировать загрязненные поверхности.

● Если мать слишком больна для грудного вскармливания, ее следует поощрять сцеживать молоко, которое можно давать ребенку через чистую бутылочку и / или ложку. Во время сцеживания также нужно носить маску, мыть руки до и после контакта с ребенком и убирать / дезинфицировать загрязненные поверхности.

Обеспечение психического здоровья и психосоциальной поддержки пострадавших людей, семей, общин и медицинских работников является критической частью реагирования на заболевание.

UNFPA вместе с пострадавшими общинами, особенно с наиболее уязвимыми женщинами и девушками, чьи потребности в защите и здоровье должны быть в центре усилий в реагировании. Мы работаем с нашими сотрудниками по всему миру, чтобы пересмотреть свою внутреннюю подготовленность, а также наше взаимодействие с партнерами, правительствами и общинами, которым мы служим для предотвращения и реагирования на эпидемию.

Заявление на сайте UNFPA Украина