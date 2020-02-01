Как договариваться партнерам в бизнесе, если они – муж и жена?

Во всем мире есть много примеров, где женщины вступают в брак, уже имея опыт предпринимательства. И в отношениях такие супруги могут инициировать старт нового совместного бизнеса, вкладывая свои деньги и опыт в общее дело. Я лично знаю много компаний, где бизнес – это семейное (брачное) дело, и дети стают основателями бизнес-династии.

… а деньги — врозь?

Конечно, я встречала, как и удачный опыт, так и неудачный. Признаюсь, видела больше неудачный опыт в плане негармоничных отношений, и, как результат, разводы. Счастливые семейные отношения бизнес-партнеров – это исключительно вопрос приоритета интересов каждого из супругов. Понимая, что я всегда буду заниматься бизнесом, я для себя сделала определенные выводы, чтобы отношения были в перспективе долгосрочные, крепкие, и бизнес не был причиной разногласий в семье.

Для США и европейских стран заключение брака между предпринимателями сопровождается всегда брачным контрактом. Это абсолютно естественно для их ментальности и вполне очевидный шаг для любого бизнесмена. Это некая минимизация потерь при конфликте и подушка безопасности для двух супругов в будущем при защите своих прав. В брачном контракте предполагаются варианты конфликтов, их решения и исход партнерства при расторжении брака. В постсоветских странах такой подход считает чем-то неприличным, таким, что якобы разрушает любовь. Паре очень сложно даётся даже обсуждение такого варианта событий в начале отношений. Другими словами, это всё зависит от культуры среды, в которой люди воспитывались и заключают брак. Огромную роль играет также законодательство, а именно: то, насколько защищена, например, женщина. В нашей стране неработающая женщина всегда имеет меньше прав, и много мужчин ускользают от законного дележа имущества, нажитого за совместные годы жизни. В связи с этим женщине-предпринимателю стоит позаботиться о юридической защите своего имущества на всякий случай. Здесь очень важно разделить понятия “мы как муж и жена” и “мы как партнеры”. По сравнению с тем, как в семье люди договариваются о том, кто выносит мусор, так и в бизнесе лучше прописать кто за что отвечает. Тогда будут любовь и гармония.

Гендерные нюансы бизнес-брака

Если говорить про совместный бизнес, при котором нет брачного контракта, то в таком случае сложно избежать ситуации, в которой мужчина и женщина встречаются с гендерными стереотипами. Проще говоря, женщины-предприниматели чаще занимают вторую роль в бизнес-отношениях. И вклад женщины часто недооценен. Женщина нисколько не слабее в бизнесе, у неё свои преимущества, в числе которых активность, сила воли, организованность, хитрость в расчете на 25 шагов вперед… Будет ли ваш партнер по-настоящему считаться с вами? Это важный аспект эффективного сотрудничества для любых партнеров, и тем более для тех, кто связан семейными узами.

Есть и второй нюанс. Чаще всего мужчины открыто не хотят сталкиваться с бизнес-женщинами, а сами женщины свои сильные качества демонстрируют, когда нужно произвести впечатление в духе «я сильная, и даже не думай сыграть на моей слабости». И получается, что когда мужья видят сильные стороны женщины, которые она демонстрирует в моменты рабочих конфликтов, то они перестают видеть в ней «ту самую женщину, с которой они начинали отношения» и видят только бизнес-партнера. Это очень распространенная проблема в семьях, где есть общий бизнес. Чтобы немного сгладить подобное «мужественное» впечатление, женщине ни в коем случае не стоит «тянуть бизнес» домой: это утомляет, надоедает и нивелирует легкость и уют, которые так нужны в домашней обстановке для любой пары. Кроме очевидной «инвестиции» в супружеские отношений, для женщины такая смена социальной модели поведения – это хорошая моральная и ментальная перезагрузка после рабочего дня.

Если женщина не только на работе, но и дома демонстрирует бизнес-поведение, то стоит задуматься. Это может свидетельствовать о защитной реакции женщины, когда она бессознательно пытается защитить свое право на владение. Такая женщина очень боится показаться слабой и уязвимой, и именно поэтому даже дома не сбрасывает «броню».

Как организовать бизнес-отношения с мужем

Если есть возможность работать в своей отдельной бизнес-нише, лучше так и сделать. Всегда удобнее не сталкиваться в бизнесе лбами и проявлять все свои лидерские качества в стенах офиса.

Если есть рвение вступить в бизнес-отношения, нужно четко распределить, кто чем занимается, какие обязанности и полномочия, сферы влияния и т.д. Я рекомендую все же составить контракт, к которому относиться не как к договору между мужем и женой, а как к заключению между партнерами, в котором четко будут прописаны пункты о том, кто за что отвечает.

Если бизнес у одного из супругов, а второй вступает как вспомогательный партнер, то лидер очевиден, и ему должна принадлежать ведущая роль в решении вопросов. Обязанности и долевые части прибыли тоже лучше прописать, исходя из вовлечения второго супруга в функционирование бизнеса. Иначе потом окажется, что вы были просто в роли наемного сотрудника, которого можно было нанять за небольшие деньги и при разводе вам ничего не полагается. Хотя за это время вы могли создать свою империю (и всегда не поздно это сделать отдельно от второго супруга). Хороший вариант – заявить о своих правах как, например, акционер, чтобы вас соответствующе воспринимали те, с кем вы ведете бизнес.

Если оба супруга вкладывают деньги, и хотят принимать активную часть в решении задач, то нужно обязательно иметь управляющего, на которого можно “сбрасывать всех собак” и четко разделить свои сферы влияния. Например, кто-то отвечает за производство, кто-то за продажи, экспорт/импорт, юридические вопросы, маркетинг. Вариантов очень много, главное распределить по талантам и склонностям партнеров, соответственно их профессиональному опыту и не в коем случае не учить, указывая друг другу на ошибки, а быть терпеливыми и вместе принимать все решения. Если хочется что-то донести, лучше высказывать своё мнение топ-менеджерам, чтобы избежать конфликтов в семье.

Сразу лучше поставить табу на обсуждение рабочих вопросов в домашней обстановке. Выделить место, где можно спокойно обсудить рабочие вопросы, но дома акцент на семейные отношения исключительно.

Риски и преимущества

Я считаю, что каждый должен иметь определенную независимость. Вступая в любые отношения, нужно думать немножко наперед. Очень часто мужчины юридически сдерживают своих работающих женщин. Такие жены не имеют юридического права на собственность в случае развода или же могут претендовать на гораздо меньшую часть того, что они реально заслуживают. Некоторые мужчины могут использовать такие обстоятельства как аргумент «оставлю без ничего» при ссорах, угрожая на случай развода. Для женщины это большой удар, тем более если она вложила всю свою энергию, время, усилия, деньги в бизнесе со своим мужем. Такая женщина вынуждена терпеть, подавлять свои желания и стремления, потому что цена часто бывает слишком высока (по мнению самой же женщины). Бывает и наоборот: мужчины которые вошли в существующий бизнес женщины, развивая его вместе много лет, потом остаются ни с чем. Именно поэтому нужно думать на шаг вперед и договариваться, когда вы в хороших отношениях. Когда нет опасений, сценарий известен и карты, так сказать, все открыты, то заниматься бизнесом вместе в партнерстве проще и эффективней.

Бизнес с мужем для женщины имеет массу преимуществ. Например, можно делегировать участки работы, которые претят интересам или характеру женщины. Очень часто мужчины таким образом занимаются технологическим решением задач, решением конфликтов, юридических проволочек. Женщины часто сильны в управлении, маркетинге и финансах.

Не стоит бояться угасания влечения от любимого мужчины, если только вы сами не подавите свое либидо. Сила женщины всегда чувствуется, при этом не стоит ее выпячивать, как щит, вооружившись жесткостью. Это наоборот говорит о неуверенности. Гораздо лучше защищать себя при помощи юриста, а женственность не подавлять. Женщина в бизнесе – это необязательно воин в юбке. Вопреки стереотипам это может быть абсолютно женственная особа, которая умеет эффективно коммуницировать, делегировать и организовать рабочий процесс. При этом нет разницы, продаете вы цветы или металл. На самом деле в любом бизнесе вопросы одинаковые, разный масштаб.

Личный пример

В нашей семье каждый занимается своим делом. Мы всегда можем друг с другом посоветоваться, но ответственность и риски за свой бизнес каждый несет сам. Если есть моменты соприкосновения наших бизнесов, то этим занимаются другие люди в наших компаниях. Мы с мужем не обсуждаем наши бизнес-дела дома, делегируя это своим управленцам. Для меня сложно оставаться в гармонии и любви и быть при этом в бизнес-отношениях. Мне хочется больше быть в роли любящих супругов и родителей, нежели бизнес-партнеров. Но выбор у каждой женщины свой. Я желаю каждой из нас силы, смелости и мудрости обсуждать все аспекты своих стремлений, договариваться о желаемом, пребывая в гармонии с самой собой.