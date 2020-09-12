Как перевести деньги в другую страну

С помощью каких сервисов перевести деньги из Украины в другую страну? Безопасны ли безналичные переводы и как это сделать гораздо проще и выгоднее?

Давайте разберемся в том, какие сервисы и системы переводов предлагают нам банки, узнаем нюансы безналичных переводов за границу. Поговорим о каждом отдельно.

Western Union

Western Union — это проверенная международная система срочных денежных переводов, которая бесперебойно работает уже не одно столетие. Сегодня система объединяет более 200 стран и территорий, предоставляет возможность отправки, как международных так и внутриукраинских переводов.

Главное преимущество перевода средств через Western Union в том, что ни отправителю, ни получателю денег не обязательно иметь банковский счет, а сами денежные переводы осуществляются в течении нескольких минут.

Система переводов гарантирует самый высокий уровень безопасности, то есть ваш перевод не взломают и не вручат его другому человеку, а только указанному получателю.

Комиссия за переводы в Western Union зависит от суммы перевода и условий, страны, но она очень доступная и низкая.

Для того, чтобы перевести деньги, через Western Union нужно:

Обратиться в любой банк, где работает Western Union. Заполнить форму «Для отправления денег», указать все данные получателя. Показать паспорт банковскому сотруднику. Внести оплату в полном объеме стоимости перевода денег и дополнительных услуг (доставку перевода, сообщение для получателя, контрольный вопрос). Сообщить получателю перевода контрольный номер из 10 цифр, его предоставляют операторы после того, как перевод будет отправлен.

Получатель должен будет прийти в любое отделение банка, заполнить соответствующую форму, предьявить свои документы и получить денежный перевод.

MoneyGram

MoneyGram — это система международных денежных переводов, которая также помогает быстро и безопасно совершить денежный перевод. MoneyGram обеспечивает денежный перевод в такие страны, как США, Россию и Европу. Важно: отправить и получить деньги можно только в долларах США или евро.

Главное преимущество MoneyGram в гибких тарифах, которые работают в сторону снижения комиссии. Чем больше сумма перевода — тем меньше процент комиссии, ее платит только отправитель. Также, вы можете отправить телеграмму до 10 слов бесплатно вместо с денежным переводом (если нужно), а сам перевод осуществляется за минуты.

Для того, чтобы перевести деньги с помощью этой системы вам также нужно прийти в банк, который сотрудничает с этой системой денежных переводов, заполнить форму, предьявить все необходимые данные и документы сотруднику и сообщить получателю контрольный номер перевода и валюту.

Ria

RIA — система международных денежных переводов, насчитывает более 435 тысяч пунктов обслуживания в 160 странах мира. Главное преимущество этой системы денежных переводов в минимальной комиссии (может составлять от 1 до 3,5% от суммы платежа), а также в быстрой обработке платежей.

Отправить деньги из Украины и получить в другой стране с помощью Ria можно в долларах США и евро согласно курсу. У Ria есть максимальный лимит суммы перевода — 5 тысяч долларов или евро, а минимальный — 1,25 доллара/евро.

Получатель перевода может забрать отправленные ему средства уже через 5-30 минут, а если получатель не заберет средства, то они вернутся отправителю обратно через 25 дней.

С получателя не взымается комиссия, а оплата за транзакцию происходит в валюте страны по действующему курсу.

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