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Как перевести деньги в другую страну Как перевести деньги в другую страну

Как перевести деньги в другую страну

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С помощью каких сервисов перевести деньги из Украины в другую страну? Безопасны ли безналичные переводы и как это сделать гораздо проще и выгоднее?

Давайте разберемся в том, какие сервисы и системы переводов предлагают нам банки, узнаем нюансы безналичных переводов за границу. Поговорим о каждом отдельно.

Western Union

Western Union — это проверенная международная система срочных денежных переводов, которая бесперебойно работает уже не одно столетие. Сегодня система объединяет более 200 стран и территорий, предоставляет возможность отправки, как международных так и внутриукраинских переводов.

Главное преимущество перевода средств через Western Union в том, что ни отправителю, ни получателю денег не обязательно иметь банковский счет, а сами денежные переводы осуществляются в течении нескольких минут.

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Система переводов гарантирует самый высокий уровень безопасности, то есть ваш перевод не взломают и не вручат его другому человеку, а только указанному получателю.

Комиссия за переводы в Western Union зависит от суммы перевода и условий, страны, но она очень доступная и низкая.

Для того, чтобы перевести деньги, через Western Union нужно:

  1. Обратиться в любой банк, где работает Western Union.
  2. Заполнить форму «Для отправления денег», указать все данные получателя.
  3. Показать паспорт банковскому сотруднику.
  4. Внести оплату в полном объеме стоимости перевода денег и дополнительных услуг (доставку перевода, сообщение для получателя, контрольный вопрос).
  5. Сообщить получателю перевода контрольный номер из 10 цифр, его предоставляют операторы после того, как перевод будет отправлен.

Получатель должен будет прийти в любое отделение банка, заполнить соответствующую форму, предьявить свои документы и получить денежный перевод.

MoneyGram

MoneyGram — это система международных денежных переводов, которая также помогает быстро и безопасно совершить денежный перевод. MoneyGram обеспечивает денежный перевод в такие страны, как США, Россию и Европу. Важно: отправить и получить деньги можно только в долларах США или евро.

Главное преимущество MoneyGram в гибких тарифах, которые работают в сторону снижения комиссии. Чем больше сумма перевода — тем меньше процент комиссии, ее платит только отправитель. Также, вы можете отправить телеграмму до 10 слов бесплатно вместо с денежным переводом (если нужно), а сам перевод осуществляется за минуты.

Для того, чтобы перевести деньги с помощью этой системы вам также нужно прийти в банк, который сотрудничает с этой системой денежных переводов, заполнить форму, предьявить все необходимые данные и документы сотруднику и сообщить получателю контрольный номер перевода и валюту.

Ria

RIA — система международных денежных переводов, насчитывает более 435 тысяч пунктов обслуживания в 160 странах мира. Главное преимущество этой системы денежных переводов в минимальной комиссии (может составлять от 1 до 3,5% от суммы платежа), а также в быстрой обработке платежей.

Отправить деньги из Украины и получить в другой стране с помощью Ria можно в долларах США и евро согласно курсу.  У Ria есть максимальный лимит суммы перевода — 5 тысяч долларов или евро, а минимальный — 1,25 доллара/евро.

Получатель перевода может забрать отправленные ему средства уже через 5-30 минут, а если получатель не заберет средства, то они вернутся отправителю обратно через 25 дней.

С получателя не взымается комиссия, а оплата за транзакцию происходит в валюте страны по действующему курсу.

IntelExpress

IntelExpress — международная система денежных переводов, она работает с физическими лицами и осуществляет свою деятельность в более чем 70 стран мира.

Система денежный переводов предоставляет один из самых низких тарифов за осуществление перевода. В большинстве стран сумма комиссии составляет 1% от стоимости перевода, в других достигает 1,5%.

Оплата взымается с отправителя, а получатель может забрать перевод в любом отделении банка, который сотрудничает с платежной системой уже через 15 минут после отправки перевода.

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