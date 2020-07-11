Как подготовить подростка к принятию важных решений: Опыт школы Stratoplan:College

Сейчас в школах и ВУЗах подростков никто не учит как зарабатывать и тратить деньги, как строить отношения с людьми, как найти и получить хорошую работу, как вообще сделать первый шаг во взрослую жизнь. На все эти вопросы стараются отвечать родители, у которых не всегда есть время, нужные знания и опыт. Основатели Stratoplan:College пришли к тому, что нужен взгляд со стороны.

Школа менеджеров «Стратоплан» уже более 10 лет учит менеджеров, руководителей, директоров по всему миру тому, что нужно современному бизнесу. Можно сказать, что это классическая школа менеджмента в современной онлайн-среде. Однако сегодня основатели школы поняли, что пришло время поделиться этим опытом с подрастающим поколением. Из школы для взрослых получился Stratoplan:College: школа подростков, старшеклассников и студентов, где есть пошаговая, недирективная, простая система подготовки к будущей работе и миру большого бизнеса.

Цель и перспектива

Цель школы — через обучение привить детям базовые модели поведения взрослой жизни, чтобы ошибки совершались реже, а карьерная лестница не превратилась в «бег по замкнутому кругу». Программа школы максимально полезна для подростков 13-14 лет. Если же ребенок младшего возраста, в школе советуют ориентироваться на собственные ощущения и ощущения ребенка, на то, насколько он может быть готов к занятиям про взрослую жизнь. «Stratoplan:College» поможет ребенку стать Business ready: понять, что их ждет в мире бизнеса.

Вячеслав Панкратов, управляющий партнер Школы менеджеров «Стратоплан» отмечает: «Вся наша система среднего и высшего образования заточена на передачу и “накачку” подростков знаниями. И она с этим успешно справляется. Но как только подростки выпускаются из учебного заведения и выходят в мир большого бизнеса, выясняется, что им принципиально не хватает определенных знаний и навыков, без которых попасть в этот “мир” — очень сложно, а развиваться в нем — практически невозможно.

Мы в Школе менеджеров «Стратоплан» знаем, что на все эти вопросы изо всех сил стараются отвечать родители. Но не всегда на это у них есть время, нужные слова или опыт. Часто получается и так, что мы, родители, становимся менее интересны и авторитетны для наших подрастающих детей. Мы для них сложные и непонятные, уставшие и не всегда достаточно терпеливо поясняем. Более того, родители не могут и не должны быть экспертами или консультантами во всех отраслях и знать все на свете. Ребятам нужен взгляд со стороны.»

Ценность знаний

Программа ориентирована на то, чтобы подростки поняли, что такое карьера, какие бывают виды карьерного развития и почему владеть одним навыком — недостаточно. Ребят научат составлять свое первое резюме и понимать, как его читают HR-ы в разных компаниях, вносить в него ключевые навыки, которые будут выделять их из остальных кандидатов. Ученики Колледжа узнают что такое «карьерный лифт» и как в него попасть. Как «сплетать» нужные навыки, что такое «карта прокачки». Как «выйти из сумрака» и попасть «на радар» в список повышения. А еще о том, как выбрать компанию своей мечты, попасть на собеседование, успешно пройти его и, что важкак проявить себя в первый день на работе.

В школе к тому же еще учат основам финансовой грамотности, ключевым техникам взаимоотношений с окружающими, ведь все мы разные и необходимо, чтобы подростки как можно раньше поняли, как находить взаимопонимание с другими людьми.

В процесс обучения заложен один из ключевых навыков, который будет двигать студентов всю жизнь — они полюбят учиться. Поймут, что новые знания — это не мучения, а способ делать свою жизнь комфортнее.

Формат обучения

В «Stratoplan:College» обучение занимает всего 1 час в неделю в течении года. В личном кабинете у ребенка будет сохраняться весь полезный, образовательный и интерактивный материал, который он получает на занятиях в формате видео, подкастов, заметок и статей. К тому же дети могут обучаться в своем любимом и удобном смартфоне в любое удобное для них время. Могут подключаться к онлайн-вебинарам, смотреть трансляции вживую, по выходным или пересматривать записи уроков в своих личных кабинетах: ставить на паузу, конспектировать, пробовать и снова возвращаться к материалу, учиться в том темпе, в котором им комфортно.

На протяжении всего курса у них есть возможность общаться с тренерами и школой. Задавать все интересующие вопросы, советоваться или просто делиться успехами и неудачами.

О преподавателях

Преподаватели «Stratoplan:College» — это тренеры, которые работают в Школе менеджеров «Стратоплан» и Школе управления бизнесом «Стратоплан». Это люди, для которых идея Колледжа близка: им тоже не хватало этих знаний, когда они были подростками. Они умеют и знают как преподавать дисциплины, которые необходимы сейчас специалисту в бизнесе, инженеру, менеджеру, руководителю, директору.

“Они могут преподнести эту информацию не только взрослому человеку, который пришел учиться в осознанном возрасте, но и сделать ее доступной для подростка, студента института. С каждым тренером проходят пилотные занятия, студенты тестирую новую программу, работает с экспертная группа, которая подсказывает, что из предложенного сработает, а что не сработает. Если проверка проходит успешно, тогда человек становится преподавателем колледжа”, — говорит управяющий партнер Школы менеджеров «Стратоплан» Вячеслав Панкратов.

Как оказалось, многие преподаватели делились подобным опытом со своими детьми, поддерживали какой-то школьные или студенческие стартапы. «Stratoplan:College» стал для них, в каком то роде, катализатором и привел их тому, чтобы стать частью коллектива Колледжа Школы менеджеров «Стратоплан».

Уникальность «Stratoplan:College»

Чем же «Stratoplan:College» отличается от курсов, репетиторов, школ? У школы есть два отличия два главных отличия. Здесь не говорят про математику или языки. Здесь говорят про готовность подростка к взрослой жизни, выбору профессии, осознанному подходу в выборе специальности. Про ребенка, который знает, чего он хочет и как это получить.

С подростками здесь работают как со взрослыми людьми. Колледж — это место, где ребенок может попробовать — получить результат — порефлексировать — снова попробовать, без страха получить «двойку» или ярлык «неудачника».

Также у студентов Колледжа и их родителей есть возможность влиять на процесс обучения. Тут нет стандартной ситуации «учитель говорит — ученик слушает» или «дорогу мы тебе выбрали, теперь иди по ней». В Колледже понимают, что когда подросток оказывается в ситуации, на которую никак не сможет повлиять, он будет бунтовать. А значит, уже на старте обучения мотивация будет на нуле, ведь это еще одно место, где за него делают выбор.

Преподаватели Колледжа идут другим путем. Они дают студентам возможность подсказать, поправить, поменять что-то в процессе обучения. Студенты должны выступать не в качестве наблюдателей, а быть участниками процесса. Так «внутренний бунтарь» спокоен — ведь подросток активно включен в «настройку» обучения под себя.

Родители — тоже участники образовательного процесса, учитываются и их интересы, ведь они выступают заказчиками успешного обучения своих «студентов». Студенты могут на занятия приходить вместе с родителями. Родители могут смотреть материалы со своими детьми и участвовать в выполнении домашних заданий. В результате опроса, проведенного среди студентов колледжа и их родителей, стало понятно, что родители и студенты смотрят в одном направлении. У них одинаковые взгляды на самые необходимые навыки и на будущую карьеру подростков. Родителями всегда дают Колледжу обратную связь: насколько они довольны обучением, какие у них есть пожелания, корректировки и предложения.

Хотите увидеть, как проходят занятия в «Stratoplan:College»? Посмотрите видео с первым занятием!

Старая система, новые вызовы

О перегруженности современной системы образования академическими знаниями и о погоне за дипломом ВУЗа говорят многие современные экспетры в сфере образования. Нередко и неформальное образование грешит тем, что преследует формальные, поверхностные цели, но не готовит наших детей к будущему, которое очень скоро наступит.

Тони Вагнер и Тед Динтерсмит «Искусство учить. Как подготовить ребенка к реальной жизни» говорят о том, что стремительность инноваций вытесняет необходимость рутинной, однообразной работы. Такие работники больше не нужны, однако в большинстве школ основными целями являются повышение среднего балла и успешное поступление подростка в ВУЗ, который нравится родителям. С такими целями счастливых людей будущего не сформируешь. Авторы призывают педагогов и родителей сфокусироваться на формировании навыков, которые условно названы «навыками выживания»:

критическое мышление и проблем-солвинг

эффективная работа в команде и умение быть примером для других

гибкость и способность адаптироваться

инициативность и предпринимательская жилка

эффективное устное, письменное и мультимедийное общение

поиск и анализ информации

любознательность и воображение.

Именно на эти навыки и сориентирована программа «Stratoplan:College», которая также дает дополнительные инструменты для успешной реализации ребят в профессиональной сфере.