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Как приготовить вкусный джин тоник

Так выпьем же за здоровье!

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Food&Wine

Катерина Кириченко, маркетинг менеджер премиум алкоголя Diageo Reserve

С тех времен, как человек придумал алкоголь – сквозь века, континенты и культуры — алкоголь пили, мазали и использовали в терапевтических целях. Даже тост «за здоровье» сохранился во многих языках мира. Сейчас мы все знаем об умеренном, ответственном потреблении и том, что алкоголь ни в коем случае не стоит употреблять в медицинских целях. Однако для прочтения следующего материала рекомендую приготовить вкусный джин тоник, расположиться поудобнее и насладиться примерами, как общество через мифы, легенды, целителей и религии пропагандировало алкоголь как «лекарство от всех болезней».

  • В китайской медицине растительные алкогольные настойки использовались для профилактики болезней и как средство продления жизни.
  • Во времена владык Египта – фараонов, мифический бог Осирис, бог жизни, мертвых, также был богом вина.  Пиво и вино было частью ритуалов, использовалось как лекарственные препараты, а «святое опьянение» поощрялось среди жрецов, как проводник для общения с богами. 
  • Еще до н.э. американские индейские племена варили алкоголь из меда, коры деревьев, кактусов, кукурузы и фруктов. Алкоголь использовался для проведения церемоний и обрядов, поддержания светских и социальных связей. Некоторые племена апаче занимались изготовлением ферментированных напитков.   
  • В Древней Греции, Гиппократ изучал и документировал использование вина в медицине. Он подбирал винотерапию в зависимости от болезни, возраста, пола и образа жизни пациента, таким образом рекомендовал вина по цвету, происхождению, вкусу или консистенции, запаху и выдержке. Ну и о Дионисе, бога вина, пива и театра тоже знаете. 
  • Начиная с средневековья, в Европе пивоварение было уделом монахов, а также — источником средств к существованию монастырей. Пиво рекомендовали употреблять во время эпидемий, а также как альтернативу воде.  Врачи верили в лечебные свойства дистиллированных смесей, таких как aqua vitae, «божественного лекарства».
  • Развитие мореплавания и колонизация дала европейским аптекарям изобилие экзотических трав, специй, коры, кожуры и ягод для добавления в лекарственные аптечки, с этого момента до относительно недавнего времени большой процент лекарств производился на базе алкоголя.
  • Джин — пример алкогольного напитка, который изначально использовался в качестве лекарства. Считалось, что использование можжевельника в качестве мочегонного способно излечить лихорадку и тропические болезни, от которых страдали голландские поселенцы в недавно колонизированной Вест-Индии. Дешевый и широко доступный джин вызвал зависимость населения, вызвав кризис общественного здравоохранения, сравнимый с эпидемией. Во времена Gin Craze считалось, что пить джин намного безопаснее чем воду и даже пиво. 
  • Ром ежедневно использовался в британском флоте как средство обеззараживания пресной воды. 

Для приготовления джин тоника вам понадобится:

  • 50 мл джина Tanqueray London Dry
  • 100-200 мл тоника, лучше если премиального и качественного
  • Красивый гарниш, например, дольки цитрусовых, ветка розмарина, тимьяна, тархуна или базилика, любые ягоды, фрукты и специи. Используйте свою фантазию для того чтоб украсить напиток и при помощи гарниша оттенить ботаникалы, входящие в состав джина. 

Способ приготовления:

  • Наполните большой винный бокал льдом.
  • Влейте джин.
  • Добавьте тоник.
  • Украсьте бокал гарнишем.
  • Закройте глаза и сделайте большой и жадный первый глоток.
  • Повторите. 

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