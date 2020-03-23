Как приготовить вкусный джин тоник

С тех времен, как человек придумал алкоголь – сквозь века, континенты и культуры — алкоголь пили, мазали и использовали в терапевтических целях. Даже тост «за здоровье» сохранился во многих языках мира. Сейчас мы все знаем об умеренном, ответственном потреблении и том, что алкоголь ни в коем случае не стоит употреблять в медицинских целях. Однако для прочтения следующего материала рекомендую приготовить вкусный джин тоник, расположиться поудобнее и насладиться примерами, как общество через мифы, легенды, целителей и религии пропагандировало алкоголь как «лекарство от всех болезней».

В китайской медицине растительные алкогольные настойки использовались для профилактики болезней и как средство продления жизни.

Во времена владык Египта – фараонов, мифический бог Осирис, бог жизни, мертвых, также был богом вина. Пиво и вино было частью ритуалов, использовалось как лекарственные препараты, а «святое опьянение» поощрялось среди жрецов, как проводник для общения с богами.

Еще до н.э. американские индейские племена варили алкоголь из меда, коры деревьев, кактусов, кукурузы и фруктов. Алкоголь использовался для проведения церемоний и обрядов, поддержания светских и социальных связей. Некоторые племена апаче занимались изготовлением ферментированных напитков.

В Древней Греции, Гиппократ изучал и документировал использование вина в медицине. Он подбирал винотерапию в зависимости от болезни, возраста, пола и образа жизни пациента, таким образом рекомендовал вина по цвету, происхождению, вкусу или консистенции, запаху и выдержке. Ну и о Дионисе, бога вина, пива и театра тоже знаете.

Начиная с средневековья, в Европе пивоварение было уделом монахов, а также — источником средств к существованию монастырей. Пиво рекомендовали употреблять во время эпидемий, а также как альтернативу воде. Врачи верили в лечебные свойства дистиллированных смесей, таких как aqua vitae, «божественного лекарства».

Развитие мореплавания и колонизация дала европейским аптекарям изобилие экзотических трав, специй, коры, кожуры и ягод для добавления в лекарственные аптечки, с этого момента до относительно недавнего времени большой процент лекарств производился на базе алкоголя.

Джин — пример алкогольного напитка, который изначально использовался в качестве лекарства. Считалось, что использование можжевельника в качестве мочегонного способно излечить лихорадку и тропические болезни, от которых страдали голландские поселенцы в недавно колонизированной Вест-Индии. Дешевый и широко доступный джин вызвал зависимость населения, вызвав кризис общественного здравоохранения, сравнимый с эпидемией. Во времена Gin Craze считалось, что пить джин намного безопаснее чем воду и даже пиво.