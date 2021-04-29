Как сделать рестарт карьеры: ТОП 6 правил

Меня зовут Яна Гурченко. Почти два года я сотрудничаю с компанией ЕРАМ в роли инженера по разработке программного обеспечения и автоматизации тестирования. Сегодня мне 34 года и с момента выпуска из ВУЗа я несколько раз кардинально меняла сферу деятельности. Работала продавцом-консультантом и фитнес-тренером, зарабатывала в составе танцевальных групп и контролировала строительство крупных объектов в родном Днепре, а пять лет назад начала с нуля карьеру в IT-сфере. В моей голове всегда была мысль: я в любом случае найду свою работу. В этом материале поделюсь личным опытом и мыслями, которые, возможно, помогут кому-то решиться на непростой шаг.

В моем дипломе о высшем образовании – специальность инженера промышленного и гражданского строительства. При этом с детства я люблю творчество: пение, музыку, рисование, танцы… Особенно танцы! Они меня раскрепостили, научили думать и делать то, что я хочу. Оглядываясь назад, считаю, что именно разностороннее развитие в детстве позволило мне легко менять сферы деятельности во взрослом возрасте.

Однако в мои 16 лет речи о поступлении на театральный факультет не было. Нас с братом и сестрой мама растила самостоятельно. Она постоянно заботилась о заработке и благополучии нашей семьи. Потому и ВУЗ выбрала за меня. Так я поступила в Приднепровскую академию строительства и архитектуры. К счастью, еще со школьных лет математика давалась мне легко, в программе значилась начертательная геометрия, от которой я была просто в восторге, а строительство вдохновляло: на пустом месте можно было создать что-то полезное для людей! Это (а еще КВН и разнообразные творческие направления в академии) меня устраивало. Как послушный ребенок, рожденный в 80-х, я могла получить и «серьезную профессию», и творческую реализацию.

Кризис 2008 и 12 лет перемен

Закончила ВУЗ я в 2008-м. Пришло время зарабатывать на жизнь самостоятельно. С этого момента и началась история моего свитчинга – кардинальной смены сферы деятельности. И я быстро поняла, что это не страшно. В моей голове всегда была мысль: если что-то не получится, то можно вернуться назад, но уже с новым опытом.

Летом 2008-го в разгаре был кризис, молодому инженеру можно было устроиться разве что в проектный институт на мизерную зарплату. Я начала карьеру в роли продавца-консультанта в крупном магазине техники и электроники. Работала в отделе с компьютерами и смартфонами по 12-14 часов в день и получала хорошую зарплату. Но однажды встретила хореографа, с которой занималась еще в школе. Она вдохновила меня перейти на работу в спортклуб. Там я преподавала современные танцы, а заодно готовила людей к соревнованиям по армрестлингу (я – мастер спорта по этому виду).

Вскоре я услышала от близкого человека пресловутое: «Найди нормальную работу». Послушалась, быстро подтянула знания по специальности (благо в академии училась хорошо) и устроилась в проектную организацию. Проработала там год и поняла, что денег не хватает. Не помогала даже вторая работа тренером по танцам.

В спортклубе, где преподавала, я познакомилась с человеком, который организовывал шоу-балеты. Мне удалось присоединиться к одной из групп. Через три месяца тренировок я отправилась на работу по контракту в Китай. Разница в зарплате выглядела существенно: в проектной организации я зарабатывала 250 долларов в месяц по курсу 8 грн., а в составе шоу-балета получала в четыре раза больше.

Артисткой я была около 5 лет, в перерывах, когда возвращалась в Украину, снова работала тренером в фитнес-клубе. Но наступил момент, когда поняла, что хочу большего. Какое-то время поработала в офисе, съездила на еще один контракт, который оказался крайне неудачным… После возвращения я была очень подавлена, не знала, чем заняться, и снова начала работать в фитнес-клубе. И снова там же однажды разговорилась с человеком, который оказался директором строительной компании. У них были вакансии.

Я обновила резюме, освежила знания по специальности и пришла на собеседование. Следующие несколько лет провела в роли инженера производственно-технического отдела, а позже – заместителя начальника сметно-договорного отдела. Вместе с этой компанией я была вовлечена в строительство нескольких крупных объектов в родном Днепре. Это была интересная, но одна из самых сложных работ в моей жизни.

Первые мысли об ІТ

В 2015-м в строительную компанию, где я работала, пришел новый руководитель. Назрели организационные изменения. Пока многие коллеги сопротивлялись им, я увлеклась бизнес-стратегиями и процессами. Посодействовала этому и книга о Стиве Джобсе, которую я тогда слушала.

И вот какое дело: пока я искала информацию для грядущих изменений в компании, постоянно видела упоминания о сфере IT. В ней уже были реализованы процессы, которые мы только собирались внедрять. Но я видела и сходства со строительством: в одной сфере создают здания, в другой – приложения, в одной работают технадзоры, в другой – тестировщики… Чуть позже я узнала о профессии проектного менеджера и твердо решила, что однажды им стану. Но начинать надо было с малого.

Новый рестарт

Чтобы попасть в IT с нуля, я уволилась из строительной компании и начала изучать функциональное тестирование на курсах. Снова же: училась хорошо, старалась. Мне надо было как можно быстрее найти работу. Но все сложилось несколько иначе.

Я закончила обучение в ноябре 2015. А уже в декабре были активные поиски и слезы из-за того, что все происходит не так, как я хотела. Но вместе с тем не исчезала уверенность: я обязательно найду свою работу. Уже в феврале 2016 я стала тестировщицей в ІТ-компании.

На старте было очень сложно. Все-таки завидую людям, у которых есть высшее образование по ІТ-направлению. Вход в сферу намного проще для тех, кто несколько лет получал фундаментальные знания и буквально впитал их в кровь.

За пять лет в IT я поработала в функциональном и автоматизированном тестировании, занималась программированием и присматриваюсь к проектному менеджменту. В этой индустрии я работаю дольше, чем где бы то ни было. В IT есть столько направлений, столько любви к своему делу, возможности воплощать задуманное, создавать продукт своим умом, самостоятельно управлять временем и при этом получать достойную компенсацию, что менять сферу не собираюсь.

Шесть подсказок для рестарта карьеры: личный взгляд

Мне всегда нравилось учиться и пробовать новое. У меня нет детей или каких-либо материальных обязательств, чтобы ограничивать себя в экспериментах. В моем багаже знаний всегда будут строительство, тренерство, танцы. Значит на любом отрезке свой жизни я смогу найти работу в знакомых сферах. А вот IT в 2015 казалась сложной задачкой. Мне было интересно приблизиться к ее решению.

Следующие рекомендации основаны на моем опыте и персональном восприятии мира. Возможно, они будут полезны и вам.

Выпишите свои страхи

Если сделать шаг вам мешают тревоги, перенесите их из головы на бумагу. Далее – вспомните ситуацию, когда очень боялись, но все же сделали задуманное. Сходили на встречу, отправили резюме, поучаствовали в тендере… Что угодно! Важно, что свершившаяся ситуация уже не кажется такой страшной, как когда-то. Так же будет и с теперешними тревогами.

Относитесь к жизни проще

Что будет, если я попробую это? А вот это?.. Если мы не предполагаем инвестиции, старт бизнеса или другие рискованные активности, человек ничего не теряет. Но получает бесценный опыт.

Действуйте! Даже когда хочется только выживать

Если речь идет не о психическом заболевании, а о хандре, выводите себя из этого состояния. Понемногу собирайте силы и действуйте. Один шаг, другой, а там, глядишь, и побежите к новым горизонтам.

Умейте жить на маленькую зарплату, но стройте большие планы

Мне доводилось зарабатывать мало, есть только гречку, добираться на маршрутке или даже пешком, когда денег не хватало. Но мотивация учиться и развиваться от этого только приумножалась! А от жалоб пользы нет.

Верьте в себя

Если вы всерьез решили менять сферу деятельности, изучите всю доступную о ней информацию. Почитайте о заинтересовавшей индустрии в интернете, пообщайтесь с практиками, которые уже в ней работают. Для этого деньги не нужны! Пробуйте по чуть-чуть, находите свое, начинайте действовать и верьте: все у вас получится.

Общайтесь

Из моей истории видно, что о многих возможностях я узнавала в личном общении. Дальше все равно приходилось добиваться результатов своими силами и умом, однако, контакты с людьми из разных сфер расширяют кругозор и могут неожиданно принести разные возможности.

Может показаться, что с таким ритмом жизни и частыми переменами легко выгореть. И со мной это случалось в танцах. В сложные времена я даю себе погрустить день-два, а после направляю энергию в действия. Нет работы? Что ж, поучу английский. Работа найдется, а английский будет со мной. Нечем заняться? Схожу на тренировку. Для души я занимаюсь кроссфитом и по выходным продолжаю преподавать современные танцы. Физическая активность давно стала стилем жизни для меня. Это то, что хорошо получается и неизменно радует.

А вообще, бывало разное: я проваливалась на собеседованиях, огорчалась, плакала, но потом собиралась, училась и снова отправлялась на интервью. Уверена: если есть желание и стимул, то все получится!