Как токсичные партнеры убивают цели и мечты

Казалось бы, соответствуй. Ты всю жизнь впахивала, чтобы тебе было комфортно. Чтоб счастливой быть! А тут что один — нарцисс, то другой — психопат. А чего вообще не ожидала — альфонс попался. Нарцисс/психопат/социопат – какая разница от кого «умирают» успешные женщины? Важно, что силы у этих женщин высасывают годами через тонкую трубочку.

Такие женщины на консультациях психотерапевта не редкость. Только, правда, «бывшие» успешные женщины, от успешности и яркости которых не осталось и следа. Остался только след боли, надрыва, тоски, депрессии, самоуничижения, искаженного восприятия мира и себя. След пустоты и страха перед неопределенным настоящим, обесцененным прошлыми неизвестным будущим.

Воспоминания, чувства, комплексы и страхи у этих женщин очень схожи. Как будто кто-то умело подогнал их истории под один шаблон. Что же объединило этих екс-ярких, активных, целеустремленных женщин в их историях?

Их объединили любовь, чувства, отношения.

Но отношения с деструктивными партнерами/нарциссами/психопатами/социопатами/перверзными нарциссами. У всех этих прекрасных типажей много общих поведенческих признаков, которые приводят к смешению этих понятий. Границы этих признаков размыты.

Последствия отношений с такими людьми, в большинстве случаев, схожи, очень болезненны и зачастую необратимы.

Возможно, меня осудят коллеги, за то, что в этой статье я смешиваю все эти понятия. Но для меня — человека, пережившего отношения с таким агрессором и помогающим пройти этот путь своим клиентам — не особо есть разница, от какого типа расстройства партнера пострадала женщина.

Все они — деструктивные личности, всех их я готова называть психопатами, какими бы отличительными чертами они не отличались друг от друга.

Я опираюсь на определения исключительно бытовые, понятные многим и часто используемые, дабы не углубляться в медицинскую терминологию.

Понятия «психопат», «нарцисс», «перверзный нарцисс», «социопат», «манипулятор» в международном классификаторе болезней отсутствуют и определение таких личностей возможно по общим признакам расстройства личности.

То есть, мы можем воспользоваться чертами характера партнера, которые чаще всего проявляются.

Психопаты не всегда догадываются о своей особенности, могут работать с психологом или обвинять весь мир в своих неудачах, могут быть очень адаптированными в социуме или же предельно диссоциальными.

Важно понимать одно – жертве, попавшей в такие отношения, ждать хорошего от них все же не стоит.

Почему же их интересуют именно успешные женщины?

Разве обычные не рискуют стать жертвами таких отношений, не подвергаются насилию, оскорблениям и годами не терпят унизительного отношения в свой адрес? Ответ прост. Да, любая женщина может попасть под влияние деструктивного партнера, друга, родственника, начальника.

Но успешные женщины в особой зоне риска.

Какая же она – эта успешная женщина, чем привлекательна она для партнера с расстройством личности? Как, почему и зачем попала в такие отношения, с чего все началось, куда все делось, как не заметила подвох и ради чего терпела?

В своих отношениях с окружающими человек с расстройством личности проходит несколько фаз:

Фаза идеализации.

Период знакомства, завоевания, «захватывания». Нарцисс такой прекрасный в своем великолепии, в поисках женщины, которая по всем параметрам будет «самой лучшей», успешной, энергичной, социально активной, возможно, обеспеченной или имеющей высокий социальный статус.

Она просто обязана стать предметом зависти, ведь только такую он заслуживает. Не всегда его привлекают материальные блага, очень часто ему нужны блага душевные и интеллектуальные, которые не пощупаешь, те качества, которых нет у него…Таким образом, как бы прикоснувшись к чужим успехам и достижениям, нарцисс как вампир хочет «заразиться», «облучиться» ими, подсознательно повторяя самому себе: «И у меня так будет, и я такой…». Это зависть, неосознанная зависть к благам, достижениям, качествам успешной женщины, которую нарцисс принимает, как идеализацию своей жертвы. Зависть к качествам, которых у него нет. Женщина выбрала его и “подпитала”. Признала его равным себе, а значит, он может быть причислен к этому тайному миру великолепных личностей с набором отсутствующих у него характеристик.

Не всегда психопатов манят только интеллектуальные достижения, бывает и сухой расчет – когда социопатическая личность просто останавливает свой выбор на женщине со связями, бизнесом, деньгами. В этом выборе нет никакой идеализации – только четкая стратегия, вопрос только остается один – осознаваемая или нет.

Вас никогда так не любили. И это первая ошибка, которую вы совершаете.

Любят не вас, а тот набор «плюшек», за которые вас выбрали и которыми так восхищен нарцисс.

Любят свой выбор, свою приближенность к этим качествам, лелеют свою мечту наполниться этими качествами и заполнить брешь внутри себя.

На этом этапе и происходит смешение всех границ, вы растворяетесь друг в друге, вы же так похожи, так близки. И со временем уже не понять – где я, а где он. Но пока это счастье, пока это близость и нежность, доверие и дыхание одним воздухом.

Какой же это кайф разрушить и эмоционально истощить именно сильную личность, использовать ее блага, питаться ее энергией, наблюдать за ее увяданием, опустошить ее и подчинить, тем самым и доказать свое превосходство. Но это все потом, не сразу. Не сейчас.

Фаза разочарования

Агрессор все больше разочаровывается в партнере, ему все больше кажется, что он отбирает, ворует все то, что должно принадлежать ему. Разочаровывается в том, что возможно недополучает от вас. Возможно, вы отдаете слишком много – и это тоже начинает раздражать, и не важно, мало ему или много. Всегда недостаточно хорошо то, что вы делаете для него. Ведь его основная задача – самоутверждение за счет контроля и принижения сильной и уверенной женщины.

Психопат – нарцисс не воспринимает полутонов, все видит как «белое и черное», «плохое и хорошее», поэтому и себя он также воспринимает полярно – как великолепного и ничтожного одновременно.

Великолепная его часть (осознаваемая и обожаемая им) подпитывает вас обоих, ничтожная – остается на уровне бессознательного, отрицается и проецируется на партнершу. Агрессор начинает активно обесценивать.

Фаза обесценивания

Обесценивание всегда строится на чувстве стыда, «благодаря» постоянной медленно нарастающей критике. Вы всегда с приставкой “недо”.

И не важно каким способом происходит обесценивание – постоянная критика, указания, унижения, замечания, советы, игнорирование, запугивание, пренебрежение , газлайтинг (как же без него!) – важно только то, что все это ведет к такому состоянию жертвы, что выходить из него нужно годами, а иногда и вовсе невозможно.

Жертва ощущает себя «поломанной», и в голове звучит одно: «Со мной что-то не так».

Задача такого обесценивания это «уменьшить» роскошную, уверенную и самостоятельную женщину до ничтожных размеров, принизить ее достоинство, внушить ей уверенность в своей никчемности и несостоятельности, чтобы на фоне этой мелкой прибитой личности повысить свою низкую самооценку, свою значимость. Другого пути он не знает.

И что же мы имеем в конце этой истории, если когда нибудь этот конец случится?

Пустоту. Ноль. Пустое место там, где была женщина. Там где была карьера, бизнес, социальный статус, связи и друзья.Жертва в опустошении, с отсутствующей самооценкой, не понимающая, кто и какая она в этом мире. Все, что она о себе знает — это то, что «предложил» ей в ассортименте агрессор.

У нее отсутствует энергия и тяга к жизни, она вечно сомневающаяся, тревожно-депрессивная и испуганная, ей некуда и не к кому идти. Ее профессионализм или бизнесовая хватка слабеют.

Она уже не “та”. Если вы узнали в этом себя — не бойтесь обратиться к психотерапевту. Говорите вслух.