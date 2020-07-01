Как воспитать предпринимательский дух и business sense у подростка?

​​Стоит ли каждому попробовать себя в роли предпринимателя? Предпринимательский подход — это способ мышления. Он помогает решать и профессиональные, и личные задачи в условиях постоянных изменений.

Тогда и теперь

Многие звезды бизнеса что-то придумывали еще в школе. Основатель IKEA Ингвар Кампрад торговал в розницу спичками до того, как в 17 лет открыл свою компанию. Билл Гейтс продал компьютерную программу своей команды разработчиков в 15 лет. Основатель Dell Майкл Делл начал собирать и продавать компьютеры в колледже.

Sharing economy, искусственный интеллект, блокчейн, VR/AR, робототехника — мир меняется, профессии рождаются и умирают чуть ли не каждый день. Исследование World Economic Forum называет самыми востребованными качествами сотрудников в 2020–м способность решать сложные проблемы, критическое мышление, креативность, управление людьми и процессами.

Традиционные системы образования не всегда успевают за изменениями. Бизнесвумен и колумнист Forbes Екатерина Дорожкина рассказывает, что могут сделать родители уже сейчас и что стоит позаимствовать в самой предпринимательской культуре мира — американской.

Знакомьте ребенка со своей работой

Знакомьте ребенка со своей работой или бизнесом — не формально, а по существу. Обсуждайте задачи и проблемы.

Американские предприниматели с дошкольного возраста знакомят детей со своей деятельностью. И речь не о 15–минутном выступлении. Детей берут с собой в офисы и на производства, объясняют процессы и роли, рассказывают о клиентах и болях, которые решает продукт, о налогах, трудностях и способах их решить. Как минимум – расскажите, как прошел день. Попросите о помощи в проекте или задаче. Такая стратегия полезна и для вас – незаангажированный, свежий взгляд ребенка может принести удивительные плоды!

Объясните, как вы зарабатываете деньги

Дайте возможность самостоятельно заработать деньги ребенку – для личных целей или для нужд общественной организации. Познакомьте с фандрейзингом. Объясните, какие потребности есть у вашей семьи и что вы делаете, чтобы удовлетворить их. Как планируете расходы, распределяете ресурсы и приоритеты.

Предложите сделать собственный бизнес

Поиграйте в игру – предложите ребенку сделать собственный бизнес, станьте инвестором. Сделайте детскую благотворительную ярмарку! Чем раньше ребенок поймет, что его усилия и навыки могут принести вознаграждение, тем быстрее он начнет мыслить экономическими категориями. Зарабатывая деньги не только для себя, но и для благотворительных программ или организаций, ребенок сможет оценить эффект от совместных действий.

Поощряйте креатив

Поощряйте творческое самостоятельное мышление, учите задавать вопросы, аргументировать точку зрения, не бояться ошибок.

Чтобы преуспеть в бизнесе, важно уметь мыслить нестандартно и свободно, с удовольствием пробовать новое и не бояться ошибиться. Традиционные системы образования за ошибки наказывают. Задача родителя – создать альтернативную реальность, в которой можно и нужно ошибаться. Навыки самопрезентации, публичных выступлений важны не меньше. Научите детей правильно аргументировать свои «хотелки». Научите «продавать» свою идею – находить и презентовать преимущества, пользу своих идей и желаний.

Математика — царица наук

Воспитать наиболее востребованные качества в 2020-2021 году поможет онлайн-платформа для изучения математики GIOS. Во время прохождения уроков ребенок научится решать сложные задачи, платформа поможет ученику развить критическое мышление, креативность и улучшить свои математические skills.

Уроки на платформе имеют геймификований характер: ребенок зарабатывает баллы, тратит их на новые аватарки, решает интересные интерактивные задачи и учит математику, играя в игру.

Успейте приобрести годовой курс по математике по лучшей цене до начала учебного года!