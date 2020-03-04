Карьера женщины в IT: Ирина Волк

Ирина Волк, генеральный менеджер Dell Technologies в Украине, Беларуси, Азербайджане, Молдове, Армении и Грузии рассказала WoMo о важности образования, личном карьерном пути в сфере технологий и о том, что помогает достигать целей.

О высшем образовании

Мне повезло попасть в IT в период развития отрасли в Украине. Поступление на факультет информатики и вычислительной техники — логичный шаг после окончания физико-математической школы. Образование помогло мне не только получить работу в передовой на то время телекоммуникационной отрасли, но и убедиться, что будущее за технологиями.

Есть мнение, что в высшем образовании смысла нет. Для меня это абсурд. Очевидно, что образовательные паттерны прошлого века сегодня не работают. Около семнадцати лет назад на ужине с профессором Оксфордского университета мы обсуждали проблему поиска специалиста, который одинаково хорошо разбирался бы и в IT, и в биологии. Профессор был в отчаянии, так как не мог найти эксперта для своего научного проекта. Сейчас в высших учебных заведениях доступны такие специальности как биоинформатика или математическая биология, где учат как востребованным методам прикладной математики, обработки больших и сложных массивов данных, так и молекулярной биологии и устройству биологических систем.

Для того, чтобы реализоваться в карьере, нужно шаг за шагом «строить свое CV». Базовое образование — важный элемент наряду с отраслевыми знаниями и практическим опытом. Самое важное — нельзя останавливаться. Это особенно справедливо для IT, где технологические тренды развиваются с сумасшедшей скоростью. Невозможно добиться успеха, не поставив себе задачу постоянно учиться.

О карьере

Мой опыт в телекоммуникациях и IT насчитывает больше 20 лет. Карьерный путь начался в 1997 году с украино-американского дистрибьютора IT-оборудования для полиграфии и допечатных процессов. Работая в операторе мобильной связи, я параллельно защитила диссертацию по экономике мобильной связи.

Надо мной смеялись оппоненты, когда я озвучила мысль о том, что скоро у всех будут мобильные телефоны. Моя диссертация была настоящим вызовом для академического научного совета. Работу долго не принимали, мне пришлось переписывать ее практически полностью. Сегодня, оглядываясь назад, я понимаю: мы наблюдаем эволюцию и революцию технологий, которые кардинально меняют нашу жизнь. Когда работаешь в таких гигантах как Microsoft, Dell Technologies — ты буквально дышишь этими изменениями каждый день.

У каждого свое видение карьерного пути. Для одного — это хождение по горящим углям, для другого — восхождение на Эверест, а для кого-то — прогулка по канату. Мне ближе первое сравнение — двигаться к цели максимально без потерь «себя». Это, в свою очередь, требует эффективного управления приоритетами и ресурсами. То, что сегодня должно быть на первом плане, может завтра уйти на второй. Подход «покорить Эверест любой ценой» точно не про меня. А постоянное напряжение как у канатоходца — это краткосрочная стратегия. Если строить карьеру или бизнес надолго, важно делать паузы, пополнять ресурс, иногда отходить в сторону и давать оценку ситуации с разных сторон.

О гендерном равенстве

В компании Dell Technologies поддержка инклюзивности и гендерного равенства — ключевой элемент корпоративной культуры. Большинство глобальных корпораций понимают, что это приносит осязаемые плюсы для развития бизнеса. К сожалению, многие локальные компании воспринимают эту философию в лучшем случае как дань моде или рекламу.

Мне не приходилось сталкиваться с откровенной дискриминацией. Была даже смешная история: в ходе интервью мой будущий менеджер выразил уверенность, что я как женщина смогу добиться больших результатов. По его мнению украинские женщины более трудолюбивы, настойчивы и ответственны, чем украинские мужчины.

Профессионализм — эффективное лекарство от дискриминации, которое не различает полов. Если ты классный специалист, тебя сложно «положить на лопатки». Вместе с тем, проблема гендерного равенства актуальна для IT: эффект «the only», разница в оплате труда, предвзятость при отборе кандидатов и продвижении по карьерной лестнице. За последний год на восьми из десяти бизнес-встреч была только одна женщина — я. Это явный признак того, что нам еще далеко до равных возможностей несмотря на то, что IT — одна из самых прогрессивных сфер. Тема важная и сложная, над ней нужно продолжать активно работать.

«Иметь убеждения — значит искусственно ограничивать и ограждать себя от возможностей»

О вдохновении

Меня вдохновляют технологии, открывающие возможности для человечества, о которых раньше можно было только мечтать. Например, инновационные разработки в области медицины. Над такими проектами трудятся люди новой формации, у них широкий спектр знаний и навыков из разных дисциплин. Технологии, дающие людям шанс на новую полноценную жизнь — слух, зрение, возможность двигаться — вызывают у меня восхищение.

Здесь сложно выделить одну технологию. Речь идет, скорее, о платформах, экосистемах, связанных между собой технологиями. В нашу жизнь ворвались искусственный интеллект, интернет вещей, виртуальная и дополненная реальность. 5G позволит применять их еще в более разнообразных сценариях. Человечество еще не стояло так близко к новому эволюционному прорыву — тесному взаимодействию людей и машин. Конечно, это несет в себе множество угроз, но возможностей и оптимизма гораздо больше.

Раньше для звонка нужно было идти к телефонной будке, бросать две копейки и вращать диск для набора номера абонента. С тех пор время пролетело быстро. Сегодня мой смартфон — это первое, что я проверяю, когда собираюсь в офис или в командировку. В одном небольшом девайсе сконцентрировано все, что в прошлом приходилось делать разными, далеко не самыми удобными способами. Разве это может не вдохновлять?

Что, если не IT?

Одна из целей моего обучения в Global Executive МВА — выход за границы индустрии, в которой я «варюсь» уже много лет. Я намеренно выбирала программу, где я смогла бы расширить свои горизонты и познакомиться с экспертами других отраслей и рынков.

Время от времени меня манили такие направления, как мода, ритейл, дизайн. Я посещала лекции, мастер-классы. Но это пока остается на уровне хобби и увлечений. Мир креатива дает мне энергию.

Таблетка от стресса

Все со временем устают. Здесь важно сохранять свою самоидентификацию, реально смотреть на мир, понимать и принимать энергетические спады. Честный диалог с самим собой учит слышать себя и не путать порывы бросить все и начать с нуля с простым утомлением. Невозможно всегда находиться в тонусе, на пике эмоционального задора. Нужно учиться маневрировать и сбавлять темп. Сегодня много социального шума и советов выйти из зоны комфорта. Это мешает людям прислушиваться к себе и часто толкает на необдуманные шаги.

Главное — не потерять свою простую формулу и способ «заземления». У каждого должна быть собственная методика пополнения энергии. Я изобрела для себя правило «трехколесного велосипеда»: семья, работа, друзья/хобби. На трехколесном велосипеде можно ехать долго и с любой скоростью. Спустило одно колесо — всегда доберешься до СТО и подкачаешь; тебя не выбросит на обочину жизни. Самое важное — иметь простые жизненные ценности и не жертвовать ими.

О предубеждениях

Мы все — заложники предубеждений и клише в той или иной степени. Признать этот факт — уже большое дело. Уход от стереотипов — это каждый раз маленькая победа, шаг навстречу личностному и профессиональному развитию. Например, раньше я думала, что нельзя одновременно расти как профи и воспитывать маленького ребенка. Когда я приняла решение двигаться дальше по карьерному пути, моему младшему сыну было меньше полугода. Я была зациклена на идее, что наличие ребенка станет причиной для отказа. Вместо этого, на интервью работодатель подбодрил меня тем, что компания поддерживает женское лидерство и не видит проблемы. У меня выросли крылья. В результате мне удалось гармонично развиваться в компании и воспитывать своих детей.

Отсюда важный вывод: иметь убеждения — значит искусственно ограничивать и ограждать себя от возможностей. Если ты решаешь двигаться вперед, ничто не должно стать преградой.

Важность поддержки

Мне повезло: в детстве мои родители всегда поддерживали мою самостоятельность. Во взрослой жизни мой муж поощрял мой профессиональный рост, никогда не требовал концентрироваться только на детях и доме. Кроме этого, на моем карьерном пути встречались прекрасные учителя. Они направляли меня, помогали развиваться и реализовывать мой потенциал. Я уверена, что менторинг — великая сила, которая помогает достигать поставленных целей. Ее нужно ценить и грамотно применять.