Уютный город: Ирина Терех о том, как создавать и продавать комфортные урбанистические решения

Мы часто сетуем на эффект “разбитого окна” когда говорим о наших улицах и домах: отсутствие эстетичных и функциональных элементов городского благоустройства, а где-то и попросту удручающие картины запустения, делают нас несчастными, обозленными и безынициативными. Архитектура и дизайн могут творить с городами и людьми настоящие чудеса. Тем не менее в Украине в этой сфере работают не так много компаний. Как заняла свою нишу в производстве уличной мебели и элементов городского благоустройства компания Terekh Group рассказывает ее основательница и руководительница Ирина Терех.

Существует ли женский дизайн

Когда-то лет 30 назад архитектура действительно была более мужской сферой, но уже довольно давно эта тенденция поменялась. При этом, пожалуй, строительство все-таки домен мужчин, но архитектура — нет. На факультете, где я училась, было больше девушек, и среди парней было намного больше тех, кто попал на архитектурный “случайно”. Тем не менее, я не думаю, что у женщин-архитекторок какой-то особенный взгляд на города. Для того, чтобы строить инклюзивные, удобные пространства вовсе не обязательно испытать на себе каково быть мамой с коляской в городских джунглях. Достаточно внимательно читать действующие нормы, в которых очень четко прописаны все стандарты, разработанные с учетом потребностей всех групп населения.

Радует то, что сейчас не нужно много усилий, чтобы убедить заказчика, что удобство и забота в дизайне — то, на чем не надо экономить. Мне часто говорят, что наш дизайн узнаваем, но я не знаю, насколько это связано с тем, что я женщина. Не думаю, что дизайн зависит от гендера.

Не могу назвать какой-то один свой любимый проект, но был в моей карьере такой знаковый момент — это парк между Печерской и Дружбы Народов. Это был первый большой парк, который мы оформили маленькой командой с огромным энтузиазмом — мы перешли от проектировки и продажи условных “бетонных горшков” до создания красивых городских парков.

Решение работать на себя

Свой первый бизнес я открыла в 18 лет. Как известно, в этом возрасте мозг человека еще не сформирован до конца и в юности мы часто принимаем решения, пренебрегая подробным анализом рисков. Если бы я была старше, решиться на открытие своего дела мне было бы в разы сложнее. Тогда же я просто не думала о том, чем рискую, что может пойти не так — у меня вся жизнь впереди и море по колено. Кстати, то же самое произошло и с материнством — я стала мамой, будучи молодой и принимала многие родительские решения “в потоке”. Чем старше мы становимся, тем больше мы думаем, взвешиваем, тем сложнее даются большие решения.

Первый бизнес был связан с домашним декором и я довольно быстро потеряла к нему интерес. Через два года появилась возможность открыть бизнес, связанный с производством архитектурных макетов — это было сложнее и интереснее. Пошли первые серьезные проекты, партнеры. В силу социально-экономической обстановки 2014-го года этот бизнес пришлось закрыть.

Однако у меня остались мастерская и оборудование, а конкуренции в сфере производства городского благоустройства практически не было, а заказчики были готовы к экспериментам. Мне захотелось направить Terekh Group именно на работу с интересной, эргономичной, качественной уличной мебелью и решениями для благоустройства. Сначала мы делали мелкий декор — наше развитие шло и через реинвестиции, иногда через кредитные средства. Одна из самых крупных инвестиций в моем бизнесе — это мой технический опыт, которому в университете не учат.

Деньги и продвижение

В сегменте В2С мы практически не работаем. Мы работаем с застройщиками, и во вторую очередь с коммунальными структурами. На сегодняшний день работать с коммерческими компаниями проще из-за гибкости и скорости принятия решений, но мы открыты к любому сотрудничеству, благодаря которому город станет лучше.

Застройщикам мы предлагаем продукт, который повышает комфорт, и, следовательно, стоимость объекта. Иметь качественный буфер между квартирой и офисом — это +100 к настроению, мироощущению и удовольствию от жизни. Мы много работаем в Киеве, но выполняем заказы и в других городах Украины.

У нас есть несколько каналов коммуникации для разных аудиторий, с которыми говорим про разное. Застройщикам мы говорим о том, что благодаря нашим решениям они смогут продавать свою недвижимость дороже, ведь благодаря благоустроенному двору метры повышаются в цене и статусе. Нам даже не приходится особо настаивать — эта выгода достаточно очевидна застройщикам. Пока нам даже не приходится как-то тратиться на рекламу — благодаря одним только рекомендациям мы сейчас загружены работой на четыре месяца вперед.

В рекламной коммуникации с архитекторами мы делаем упор на консалтинг и комфортную работу: всегда с удовольствием делимся знаниями об эргономике, технических решениях, консультируем по ходу создания проекта благоустройства, потому что все не могут знать всё. В коммуникации с активистами подсвечиваем, как можно развивать городские пространства, если ты не заказчик и не архитектор, но хочешь сделать город лучше. Я очень люблю и стараюсь поддерживать все социальные проекты в этой сфере всеми доступными мне ресурсами.

У этого бизнеса есть большой потенциал маржинальности — от 60% и выше, но мы сейчас находимся на точке между 30-40% маржинальности. Я иногда соглашаюсь на какой-то менее прибыльный проект ради получения опыта или, наоборот, мы беремся продавать серийные изделия с большой маржой, чтобы инвестировать в новое оборудование, например.

Команда и оптимизация

На данный момент у нас 10 сотрудников, я стараюсь оптимизировать все процессы. Стараюсь сделать так, чтобы мы меньше работали руками, и больше — головой. Мы сейчас строим новую производственную линию, на которой будет достаточно одного человека для обеспечения процесса, а ранее надо было четыре работника. Многие задачи я беру на себя, кое-что идет на аутсорс, что-то берут на себя партнеры. Это помогает существенно сэкономить на фонде оплаты труда, размерах помещения.

Как руководитель я как мама — в базовых настройках отношусь с любовью и заинтересована в развитии каждого сотрудника, но и умею одним только взглядом дать понять, как не надо делать. Эмпатию я считаю одним из своих сильных качеств, потому что это помогает “прочувствовать” сотрудника и понять, в чем он особенно хорош, какая деятельность делает его счастливым. Это важно, потому что сотрудники, чувствующие постоянный страх и давление, исходящее от токсичного руководителя, никогда не смогут сделать компанию процветающей, сколько б им ни платили. Я хочу, чтобы у моих сотрудников были достойная зарплата, комфортные условия работы, но в то же время, я против чрезмерного сокращения дистанции между нами: руководитель должен оставаться руководителем.

Творчество и бизнес

Я, как и многие, поначалу находилась в плену вредного стереотипа, мол, творческая личность не может быть стоящим системным предпринимателем, а не самозанятым. Считается, что именно качества, помогающие творить, — мешают с холодной головой строить систему и наоборот. Более того, у нас часто “творческим” называют человека, чтобы не использовать слово пообиднее.

Если говорить о своей самой крупной ошибке в бизнесе — это откладывать прокачку базовых навыков системного человека. Никто не говорил, что это легкий путь, но он в разы круче делегирования ответственности.

Освоение этих навыков помогают перейти от интуитивного управления к аналитическому, и второй вариант — единственный работающий, если вы планируете играть в долгую.

Каждый день, неделю и месяц я начинаю с чек-апа по аналитике по всем фронтам — финансы, реклама, производство, сервис. Это делает процесс приятным, спокойным и контролируемым: появляется игровой азарт, потому что ты знаешь свой мультипликатор.

Бизнес очень изменил меня: я поняла, что могу абсолютно все! Если я научилась всему тому, что научилась, пережила все сложности и сделала полезные выводы, каждый день стараюсь быть немного лучше, чем была вчера, — и чувствую себя при этом счастливым человеком, — значит, все идет по плану.

Такая уверенность лишила меня страха: я знаю, что моих навыков и ресурсов достаточно, чтобы в любой момент начать с нуля и даже с минуса.

Я помню, что самым не-поддерживающим человеком в начале своего предпринимательского пути была я сама. Теперь все изменилось, я учусь самоподдержке, навыкам адекватной самокритики. Но, как и раньше, сейчас я вижу насколько справедливо правило, говорящее, что тебя определяет твое ближайшее окружение. Окружение — это, без преувеличения, самый ценный актив у каждого человека. Он формируется не быстро, часто очень болезненно, но, как и в любом деле, начинать формировать окружение своей мечты надо с себя.

Фото из личного архива Ирины Терех.

Интервью провела Татьяна Гордиенко.