Кто из двух: Одна из двух женщин индо-американок может в 2020 году занять пост вице-президента США

Индо-американцы сегодня занимают высокие посты в крупнейших глобальных компаниях. Наиболее известные – Сатья Наделла, генеральный директор Microsoft, и Сундар Пичаи, генеральный директор Alphabet.

В американской же политике индо-американцев можно назвать меньшинством среди меньшинств. Тем не менее, текущая политическая обстановка показала, что президентские выборы 2020 года могут вывести на арену двух женщин индо-американок – Камалу Харрис (Джо Байден) и Никки Хейли (Дональд Трамп). Обе – дочери индийских иммигрантов.

Камала Деви Харрис, младший сенатор из Калифорнии, называет себя чернокожим политиком, потому что ее отец, Дональд Харрис, профессор экономики в Стэнфорде, был чернокожим иммигрантом с Ямайки. Однако ее покойная мать Шьямала Гопалан была тамильской индийкой из Ченнаи, Индия, с которой Камала и ее сестра Майя жили после развода родителей.

Нимрата «Никки» Рандхава, бывший посол США в ООН, замужем за Майклом Хейли. Никки – дочь Аджиты Сингха Рандхавы и Раджа Каура Рандхавы, сикхских иммигрантов из Пенджаба, Индия.

Результаты опросов

Политологи прогнозировали, что Трамп выиграет переизбрание благодаря здоровой экономике США: с января 2017 года по февраль 2020 было создано 8,5 млн рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 3,5% — самый низкий показатель за последние 50 лет.

Однако COVID-19 полностью изменил ситуацию. При пандемии вирусом заразилось 2,7 млн человек, умерло более 130 тыс. американцев. Уровень безработицы в июне составил 12,4%, несмотря на масштабную экономическую помощь, связанную с COVID-19.

Согласно исследованию, проведенному Университетом Монмута, экономический спад серьезно повлиял на рейтинг Трампа – в марте показатель упал на 3%, в апреле на 8%, в мае на 13%. Смерть Джорджа Флойда, согласно данным того же опроса, также негативно повлияла на рейтинг действующего президента.

Более того, агрегированные опросы RealClearPolitics показали, что Трамп отстает от Байдена на 9,4% в общем по стране.

Поддержка женщин

Лоуренс Арнольд из Bloomberg в газете «Вашингтон пост» говорит, что с 1964 года женщины во всех президентских выборах всегда были активнее мужчин. Женщины склонны выбирать кандидатов от Демократической партии, в то время как мужчины выбирают Республиканскую партию с 1980 года. На президентских выборах 2016 года 53% избирателей составляли женщины и 47% мужчины. Среди мужчин Трамп тогда набрал на 11% больше, а среди женщин – на 13% меньше.

Новый национальный опрос The New York Times / Siena показывает, что Трамп уступает Байдену среди женщин на 22%, а поддержка мужчин сократилась на 3%.

Почему Харрис и Хейли

Байден сказал, что в случае выигрыша на выборах, вице-президентом он назначит женщину. Среди потенциальных кандидаток: белые женщины – сенатор Тэмми Болдуин, губернатор Гретхен Уитмер, сенатор Элизабет Уоррен и сенатор Эми Клобучар; латиноамериканские женщины – сенатор Кэтрин Кортез Масто и губернатор Мишель Лужан Гришам; темнокожие женщины – член палаты представителей Стейси Абрамс, представитель Вэл Демингс, бывший советник по национальной безопасности Сьюзан Райс и сенатор Камала Харрис.

Тем не менее, текущие антирасовые движения по всей территории США могут привести к тому, что на пост вице-президента будет выбран именно темнокожий политик. Профессор информационных систем Картик Баласубраманян пишет в «Нью-Йорк таймс», что для победы на выборах 2020 года Байден может сосредоточиться на том, чтобы привлечь избирателей, имеющих право голоса, в ключевых столичных городах Флориде, Висконсине, Мичигане и Пенсильвании.

Анализ Картик показывает, что в 2016 году Трамп выиграл во Флориде на 113 000 голосов больше, в то время как 379 000 имеющих право голоса темнокожих избирателей в округе Майами-Дейд не голосовали. Похожая ситуация наблюдалась в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании.

Абрамс, Демингс, Райс или Харрис – отличный выбор на место вице-президента. Однако Абрамс не известна в национальном масштабе, Демингс – бывшая начальница полиции, что может негативно повлиять на энтузиазм темнокожих избирателей, а имя Райс может воскресить плохую память о ситуации в Бенгази.

Камала Харрис, имеющая 20-летний юридический и политический опыт, по мнению Билла Шера, редактора журнала Politico является «Do No Harm» кандидатом в вице-президенты.

Предположение о том, что Никки Хейли будет вице-президентом при Дональде Трампе, возникло в конце прошлого года – в книге «Предупреждении», написанной анонимным автором в администрации Трампа. В марте 2020 года политолог CNN Пол Бегала заявил, что Трамп почти наверняка выберет Хейли в качестве своего кандидата в вице-президенты для привлечения женщин, живущих в пригороде.

Трамп неоднократно отрицал спекуляции, но электоральная реальность и опросы общественного мнения показывают, что шансы Трампа выиграть переизбрание довольно малы, если он будет направлять свои предвыборные усилия на основную базу – республиканцев, мужчин, сельских жителей.

Хейли привлекательна в глазах избирателей из-за ее сильных консервативных взглядов. Кроме того, она намного популярнее президента среди различных групп избирателей.

Опрос Quinnipiac, проведенный в апреле 2018 года, показал, что Никки Хейли была самой популярной фигурой в команде Трампа по внешней политике. Она получила чистый рейтинг одобрения +46, в то время как чистый рейтинг одобрения президента составил -15%.

Политическая динамика в США может еще измениться до ноября, так что, кто именно станет вице-президентом пока говорить рано.

Несмотря на это, предположение о том, что вице-президентом станет женщина – представительница национального меньшинства (независимо от того, кто будет президентом), учит нас тому, что политические реалии могут сделать дихотомию большинства и меньшинства неуместной.

Источник: https://jakartaglobe.id

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