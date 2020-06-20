Лето в большом городе: 5 мест для идеального пикника в Киеве

Пикник и лето — это почти синонимы. Главное в пикнике, как и в лете, не сделать его банальным. Помните, пикник зародился как изысканный ланч для французской знати, уставшей от скучных обедов. Повод устроить оригинальный пикник представится нам совсем скоро: 18 июня отмечается Всемирный день пикника. Где и как устроить идеальный праздник? Компания “Молоко від Фермера” пригласила в Сад Шевченко на яркий завтрак женщин, которые знают толк в праздниках и вкусной еде.

Эвелина Попова

основательница бренда “From Kyiv with love”

Любимое место для пикника — Ботанический сад имени Гришко. В его большом пространстве вы точно найдете укромный уголок. Из обязательных вещей нужно взять веселых друзей и мягкий плед, в корзинку положить свежие фрукты, хрустящий круассан, вино и сыр. Вот и он, идеальный рецепт для пикника.

Аревик Арзуманова

соосновательница сообщества счастливых мам “Мамаслет”

Я с детства люблю пикники. Мне всегда казалось, что на природе все вкуснее, и я до сих пор в этом убеждена. Лучшее место — это, конечно же, парк Шевченко. Зеленый, любимый, настоящее сердце города. Постелите плед, щурьтесь от ласкового солнца и позвольте ветру путаться у вас волосах. На пикник зовите любимых, с собой берите круассаны и смузи.

Оля Котрус

авторка двух книг “Город, который меня съел”, “Назад на встречу”, основательница проекта “Korzina Club”

Идеальных мест для пикника в Киеве очень много. Это неадекватно зеленый город в самом лучшем смысле этого слова. Но, увы, места есть, а культуры пикников нет. Два года назад, когда проект Korzina Club только родился, мы начинали именно с пикников, потому что чувствовали в них дефицит.

Уютнее и приятнее всего устраивать посиделки на просторной поляне Пейзажной аллеи, прямо под старым рестораном «Монако».

Это очень приятное место: не проходное, тихое, тенистое. А тень на пикнике — вопрос принципиальной важности. На всех пикниках Korzina Club всегда много декора, мы шутим, что фактически это как устроить маленькую свадьбу. Поэтому, если составлять список обязательных деталей пикника, я внесла бы в него стеклянные бокалы, металлические приборы, красивую керамику, качественный плед и переносной холодильничек для вина. До сих пор считаю это нашим самым ценным вложением в пикники Korzina Club. Мы по ним очень соскучились. И очень надеемся на открытие нового сезона уже через пару недель.

Настя Калтыкан

видеограф

Наверное, самый беспроигрышный вариант для пикника — это Труханов остров. Но, если честно, дело совсем не в локации, а в настроении и людях, которые рядом. Берите любимых, наслаждайтесь природой, разговорами обо всем на свете и лучами закатного солнца. Это же так красиво.

Рецепт идеального пикника, оказывается, достаточно прост, но в нем, как и в любом настоящем шедевре, нужны в равных пропорциях фантазия и беспроигрышные компоненты. С одной стороны — приятные и интересные люди, с которыми вам комфортно, волшебное место, где рождаются счастливые воспоминания. С другой стороны — лакомства: сыры, хрустящая выпечка и прохладительные напитки, например, натуральные морсы или холодный капучино от «Молоко від Фермера”.

И, конечно, не забудьте про самые атмосферные элементы пикника: красивый плед (выбирайте на любой вкус в Beautiful Decor Lab) и очаровательную плетеную корзинку (загляните на blush.home.ua). Смешайте солнце, зелень, запахи цветов и вкусной еды, улыбки и шутки, игры, немного задушевных признаний и ярких планов на будущее — это и есть ваш идеальный пикник.

Иллюстрации: Карина Ханахбеева

Фотограф: Богдан Плавко