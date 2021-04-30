“Лучший способ предвидеть будущее — создать его”, — директор по цифровой трансформации продаж AB InBev Efes

Пандемия COVID-19 разрушала рынки труда во всем мире в течение всего прошлого года. Краткосрочные последствия стали внезапными и часто серьезными: миллионы людей были уволены или потеряли работы, а другие приспособились к работе из дома по мере закрытия офисов. Пандемия подтолкнула компании и потребителей оперативно принять новое поведение и создать новые должности. Им пришлось выстраивать заново процессы, стратегию и прокачивать скилы управленцев. Инга Паныч, директор по цифровой трансформации продаж AB InBev Efes, рассказала WoMo о том, как организовывать работу команды, реализовать свои навыки в новой реальности, какими качествами управленца нужно обладать, чтобы работа каждого была эффективной, и о роли инноваций.

Как пандемия повлияла на обязанности

2020 год принес изменения не только в бизнес-процессы, но и в должностные обязанности сотрудников. Это также коснулось и меня: моя позиция трансформировалась с тех пор как началось внедрение диджитал продаж. До этого я занималась разработкой цифровых продуктов, но сейчас наш фокус и все усилия направлены на цифровизацию продаж на нашей онлайн-платформе B2B и повышение клиентского сервиса. Также мы запустили CRM систему по поддержке клиентов, для которой тоже необходима цифровизация.

На данный момент у меня в команде со всеми центрами и направлениями около 400 человек. Моя основная задача – максимально обеспечить команду продаж цифровыми инструментами, чтобы наш продукт присутствовал во всех магазинах, барах и ресторанах страны.

Моя команда разрабатывает приложения для работы с заказом, обеспечивает всей необходимой бизнес-аналитикой для оперативного принятия решений, разрабатывает и внедряет процессы, которые бы давали понимание всем участникам команды, что от них требуется и за что они получают свои бонусы.

Также в мои обязанности входит поддержка эффективности команды — я определяю роли, позиции, точки и процесс обслуживания клиентов. Все это дает высокий уровень эффективности отдела продаж.

Кроме того, я контролирую и выполняю коммерческую функцию – все, что связано с цифровизацией вопросов продаж: от постановки целей до оценки эффективности работы с каждым клиентом.

Как сегодня строить стратегию и как на нее влияют инновации

Мы постоянно собираем инсайты с рынка, мировые практики нашей компании и других CPG компаний. С точки зрения стратегии всегда ориентируемся на нашу глобальную цель, но если на рынке появляется что-то стоящее или у нас возникает в чем-то потребность, мы пересматриваем приоритеты и думаем, как реализовать новые инсайты, на рынке Украины в том числе.

Технологии развиваются с сумасшедшей скоростью, тут главное держать руку на пульсе. Есть два варианта — создавать будущее самим или очень быстро адаптироваться к новым условиям.

Мы международная компания, поэтому всегда на связи с нашим глобальным офисом, где команда работает с ведущими консалтинговыми компаниями, аналитическими центрами и лучшими университетами мира. Таким образом, мы следим за тем, какие проекты делают наши коллеги. Они делятся с нами инсайтами, а мы примеряем их на наши локальные рынки, адаптируем информацию под себя, обращая внимания на то, что для нас релевантно, применимо и даст результат.

Мы не планируем развитие технологий на три года вперед, предсказать их в нынешнее время практически невозможно. Технологии меняются, решения быстро устаревают, поэтому мы быстро адаптируемся и пересматриваем свою стратегию, подстраивая ее под потребности бизнеса прямо сейчас.

Детальную стратегию сейчас выстраивать нерационально. Я не представляю, как можно спрогнозировать будущее в сфере цифровых технологий. Все очень быстро создается и меняется, поэтому предсказать просто невозможно.

Я люблю говорить «лучший способ предвидеть будущее — создать его», но браться за предсказание в такой сфере, как технологии, на три года — нет.

О навыках топ-менеджера международной компании и роли лидера

Для топ-менеджера важны такие качества как: решительность, амбициозность, любознательность, осознанность и адаптивность. И как плюс – открытость и стремление к совершенству. Это все – основные базовые лидерские навыки, без которых нельзя правильно управлять командой.

Нужно уметь быть лидером, особенно во время кризиса — вести команду, брать на себя ответственность, чтобы твоя команда чувствовала себя в безопасности. Сотрудники в профессиональной деятельности «зеркалят» поведение своего руководителя, поэтому лидеру стоит контролировать эмоции и проявлять эмпатию, быть спокойным, уравновешенным и уверенным в себе.

Важное качество управленца сегодня — уметь работать над собой

В 2021 году уже нельзя стоять на месте, необходимо ежедневно заниматься развитием и совершенствовать знания. Например, важно развивать грамотность в науке о больших данных, не просто знать, как строятся данные (big datа, — ред.), а уметь анализировать и понимать, как с ними работать. Это помогает выстраивать гипотезы и применять их в работе.

Также в новой реальности на первый план вышли soft skills, которые полезны в любой сфере и во многом определяют профессиональный успех – это эмоциональный интеллект, коммуникабельность, самопрезентация, целеполагание и критическое мышление. Если вы обладаете высоким уровнем эмоционального интеллекта, вам гораздо проще достигать поставленных целей как в работе, так и в личной жизни.

Роль лидера в компании требует от него огромной работы над собой. Вчерашняя ты уже не актуальна, нужно всегда быть чуть лучше. Ключевой навык директора по инновациям и цифровизации — быть открытым ко всему новому, убирать старые привычки и старые законы. Отказываться от фраз «мы так привыкли» и «мы так делали всегда». Не нужно бояться челленджей, нужно быть открытым и быстро адаптироваться.

Также очень важно развивать свои личные качества и уметь выстраивать коммуникацию с большим количеством людей. Стоит научиться создавать стратегию вместе с командой, а не самостоятельно. Тогда твои сотрудники очень вовлечены, у них появляется мотивация, нацеленность на результат и как бонус – эффективная работа.

Я в компании уже 13 лет и могу с точностью определить, что для карьерного роста мне всегда нужны были такие качества как: решительность, желание постоянно учиться и стремление совершенствовать свои результаты. Каждый день я получала опыт, который приближал меня к цели.

Как менялось понятие «лидер» за последние 10 лет

На примере нашей компании могу заметить, что были существенные изменения. Не только я была директивным лидером, но и многие в нашей компании. Особенно на старте моей карьеры. У нас даже была программа по выработке военной дисциплины у сотрудников компании. Мы все учились быть лидерами, не просто назначенными, а теми, за кем с удовольствием идут люди.

Сейчас мы развиваем инклюзивность, принятие решений с командой, позволяем ей развиваться и расти, мы открытые и готовые к диалогу.

Об эффективности команды

У меня стабильная команда, с которой мы прошли многое. На данный момент она слаженная, показывает хорошие результаты работы и идет к нашей общей цели.

Коннект не произошел сразу, у нас было всякое, и я была не самым правильным руководителем. Но методом проб и ошибок я поняла, что если хочу строить серьезные вещи и сильную команду, важно развивать в себе осознанность и инклюзивность.



Люди должны понимать, что они делают, быть заинтересованными и чувствовать, что они развиваются, приносят огромный вклад в общее дело.

Важно, чтобы они не боялись высказывать свою позицию и были открытыми — это помогает решать проблемы и вопросы. Очень важно также заниматься внутренним развитием, видеть пользу от своей деятельности и иметь общественное признание в профессиональной среде.

Что нужно женщинам из регионов

Навыки, о которых я говорила ранее, пригодятся каждой женщине. Я сама родилась в маленьком городе и считаю, что именно девчонки из провинции — способные и решительные. Они знают, ради чего они это делают.

Я воспитывала в себе необходимые качества, училась постепенно на теории и практике, на своих ошибках, мне приходилось ломать себя и принимать те законы, которые дадут мне развитие.

Ключевое — не бояться. Решительность, целеустремленность, вера в себя, с этими качествами не важно, где ты живешь, ты всегда добьешься своего.

Где учиться строить карьеру

Сейчас таких ресурсов много, но к ним нужно относиться избирательно.

В первую очередь, я советую читать книги успешных людей и предпринимателей. Из них можно вынести для себя полезные советы и научиться на чужих ошибках. Также не забывайте о своем окружении, которое играет важную роль. Окружайте себя нужными людьми, найдите возможность общаться с теми, кем вы бы хотели быть. Следите за профессионалами, которые действительно чего-то добились, а не просто продают воздух. И, конечно, совершенствуйте свои скилы, в том числе – английский язык.

Кроме того, хочу заметить, что если вы нашли свою стезю, то вам будет интересно развиваться в ней самостоятельно, и вы не будете ждать помощи со стороны. Вы захотите стать номером один, найдете того, кто сейчас лучше вас, и обгоните его.

О том, что такое «быть в потоке»

Я не люблю слово работа, я люблю слово «мое любимое дело». «В потоке» — это когда я делаю то, что мне приносит удовольствие и двигает меня в развитии. Моя компания дает мне такую возможность. Важно то, как ты относишься к своему делу. Если ты воспринимаешь его как работу, то у тебя не будет этого состояния потока.

Чтобы быть в потоке, нужно кайфовать от того, что ты делаешь, и если ты не любишь свое дело, то лучше его поменять. В наше время это возможно.

Я прекрасно совмещаю все сферы своей жизни и решила, что работа — мое хобби. Например, у меня нет понятия «рабочее время» – в этих рамках трудно рассчитывать на рост и карьеру. Если ко мне пришла идея ночью, я подскочу и запишу ее или напишу такому же, как я, неспящему члену своей команды. Я убеждена в том, что если вы хотите строить карьеру, надо забыть про «мое рабочее время с 9:00 до 18:00», ваша голова практически всегда занята мыслями и идеями о бизнесе. Иначе вы будете просто исполнителями. Но каждому свое, не всем быть управленцами.

Почему не стоит разделять жизнь и работу

Для меня лайф — это тоже моя деятельность, и я не понимаю, почему их ставят в противовес друг другу. Я не разделяю жизнь и работу. Всегда найду время для любимых людей, чтения и для работы.

Между продуктивностью и занятостью есть огромная разница, и время можно найти для всего, что имеет для тебя смысл.

Мы же не ставим вопрос «семья или друзья», обе эти сферы имеют огромное значение. Поэтому для меня легко находить время для всех и при этом быть счастливой, получать удовольствие от жизни. Если вас тяготит ваша работа, то нужно просто ее менять, находить то, что нравится, и тогда вопрос «work&life balance» вставать не будет.