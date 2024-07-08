Запрошуємо на другу зустріч ком’юніті «Майстерня сенсів» від Womo

24 липня 2024 року відбудеться знакова подія для всіх, хто хоче долучитися до спільноти Womo, жіночого онлайн видання, яке надихає та об’єднує українок.

Зустріч під гаслом «Запали у собі світло» має на меті розкрити творчий та бізнесовий потенціал жінок, надати цікаві та сучасні інструменти, які додають впевненості у собі та своїх рішеннях. А ще ця зустріч — про щастя, без якого немає життя!

«Майстерня сенсів» — це регулярні зустрічі у колі однодумців, де ми ділимося досвідом та знаходимо підтримку; надихаємося історіями успіху та досягненнями одна одної; створюємо безпечний простір для своїх мрій, цінностей та прагнень; разом розвиваємося, навчаємося та йдемо до своїх цілей. А також, і це зараз дуже важливо, шукаємо способи відновлення ресурсу.

Наші спікери

Людмила Богуш: бізнес-тренерка світового рівня. Авторка технології При-Цільного Тайм-менеджменту. Засновниця та власниця компанії BogushTime — лідера інноваційної освіти в Україні. 30% найбагатших людей України за версією Форбс. ТОП-100 успішних жінок України. Авторка та власниця патенту на органайзер-планувальник BogushBook. Ідейна натхненниця проєкту – фестиваль «Карта Мрії». Авторка книг: «Як досягати цілей. Практичні поради», «Як створити Давида? 88 порад. Робочий зошит тренера».

Тема: Fight Back — ти сильніший за обставини

Наталія Кравець: експертка продукції для дому преміумсегмента. Власниця компанії «Monet home collection». Керуючий директор ТЦ Домосфера 2008-2021 рр. Організаторка проєкту «Щирі», організаторка виставки “Ceramik Art Week”.

Тема: Створи свій щасливий дім. Як домашнє середовище може відігравати ключову роль у боротьбі зі стресом та бути підтримкою нашого ментального здоров’я:

— Ваш стіл, як оаза усвідомленого харчування

— Здоровий сон, як засіб боротьби зі стресом

Лілія Олійник: Засновниця Центру розвитку та дозвілля сімʼї «І Live Centre», власниця лаунж-кафе здорового харчування «iLive», віцепрезидент Міжнародного клубу успішних жінок, ініціаторка Міжнародного Екологічного Форуму, засновниця видання “Eco Ukraine”, володарка багатьох національних та міжнародних нагород, при цьому — любляча та турботлива мама чотирьох дітей, справжній взірець інтелігентності, мудрості та жіночності

Тема: Відновлення енергії життя під час складних випробувань. Техніка Як насолоджуватись життям через їжу, та завдяки звичкам, що змінюють внутрішній світ.

Ольга Низенко: компанія AB InBev Efes Ukraine, Національний менеджер з розвитку кегового пива

Тема: Ключові стратегії успішного партнерства в продажах: клієнтський сервіс як основа побудови довгострокового партнерства. Секрети досягнення партнерства на умовах win-win.

Юлія Ярмоленко: Голова наглядової ради компанії «Київський БКК», депутатка Київської міської ради, волонтерка, професорка, лідерка та експертка з щастя.

Тема: Щастя у війну на рівні особистості, підприємництва та країни.

Ведучий: В’ячеслав Матюхін

А також на гостей чекають фото та відеозйомка, частування, смачний фуршет від ресторану BOHO, Італійське ігристе San Mare Prosecco, крутий настрій та приємні ПОДАРУНКИ.

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Генеральний партнер:

Monet home collection— мультибрендові бутики преміального домашнього текстилю, посуду та декору всесвітньо відомих фабрик, які займають провідні позиції на світовому ринку: Blumarine home, Brinkhaus, Fazzini, Aquanova, Michael Aram, Wolf1834, Deshoulieres, Robert Welch, Arthur Price.

Партнери заходу:

Компанія BogushTime

Бренд ювелірних подарунків LOVE YOU

Компанія AB InBev Efes . Ми мріємо про більше, наповнюючи майбутнє радісними моментами!

BOHO — ресторан паназійської кухні та оригінальних коктейлів

SEMA. HATS, CREATED IN UKRAINE

Італійське ігристе San Mare Prosecco . Живи в стилі Італія. Живи в стилі San Mare.

Солодкий партнер — Київський БКК — барвуємо життя солодким щастям!

Бутік Colette Fashion Group

SemaHats

Інформаційні партнери:

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