На першій зустрічі ком’юніті «Майстерня сенсів» обговорили секрети гармонії

27 квітня у Києві відбулася перша зустріч ком’юніті «Майстерня сенсів» від Womo. Головна тема – «Сила та краса: секрети гармонії для сучасної жінки».

У форматі лекцій та майстер-класів досвідом лідерства та балансу поділилися:

Юлія Пономаренко, P&A менеджер компанії AB InBev Efes Україна, яка розповіла про антикризовий менеджмент у бізнесі та збереження команди навіть у важких умовах.

Дар’я Мос, експертка з голосу та дикції, яка поділилася секретами використання голосу для досягнення успіху у різних аспектах життя.

Любов Рудницька, гештальт-терапевтка, яка розповіла гостям про особливості виховання підлітків у сучасних умовах.

Лідія Білас, засновниця мережі освітніх проєктів МрійДій, яка розкрила важливість мрій як інструменту розвитку та щастя.

Учасниці не лише отримали важливі знання для самореалізації, але й долучилися до активного нетворкінгу. Ком’юніті стало місцем обміну ідеями, створення нових знайомств та колаборацій.

Завершилася подія захоплюючим обговоренням майбутніх планів, розіграшем подарунків від брендів ZARINA, TRESemmé, MINT та смачним частуванням від ресторану MAFIA, Київський БКК та San Mare. А зірковий ведучий В’ячеслав Матюхін додав заходу не тільки шарму, а й родинної атмосфери.

Головна редакторка Womo, Анастасія Ніколаєнко, підкреслила важливість подібних зустрічей, адже досвід який мають жінки України може стати натхненням та ресурсом для інших.

Свою думку додала також Вікторія Штейнберг, яка є керівником проєктів Womo – зокрема, вона вважає гармонію однією зі складових щастя, а значить, необхідністю для щасливої жінки.

Womo регулярно проводитиме зустрічі ком’юніті «Майстерня сенсів», аби об’єднати активних та цілеспрямованих жінок, дати їм можливості зростання та підтримку. Вже зовсім скоро ми анонсуємо деталі нового заходу, тож підписуйтеся на наш канал в Телеграм, аби не пропустити початок реєстрації.

Партнери заходу:

TRESemmé – бренд засобів догляду за волоссям професійної TRESemmé – бренд засобів догляду за волоссям професійної якості, який прагне, щоб кожна жінка відчувала себе розкішно, ніби вона щойно вийшла з салону.

MAFIA – ресторан, де поєднуються вишукані смаки Італії та Японії.

San Mare – італійське ігристе. Живи в стилі Італія. Живи в стилі San Mare

Ювелірний Дім ZARINA – перший діамантовий бренд України. Місія бренду – давати силу й натхнення жінкам та щоденно нагадувати. Цінність – це ти!

MINT — український бренд жіночого одягу. Одяг від Mint ніжний, невагомий, легкий і дає відчуття свіжості. Саме так і народився слоган: «Освіжи свій стиль!»

Київський БКК – барвуємо життя солодким щастям!

Інформаційні партнери:

33 канал, Перший Бізнесовий, Ділова столиця, MMR, Delo.ua, Постфактум, STAR BROTHERS, Best People Club, FEMIDA.UA.