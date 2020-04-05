Натуральные антидепрессанты: Топ-5 романов для чтения на карантине

Британские ученые всегда на шаг впереди. Сейчас мы мучаемся, думая, как унять тревожность и стресс от карантина и бушующей в мире пандемии, а они еще в 2009 году на базе Университета Сассекса доказали, что книги — один из самых эффективных антидепрессантов. Представьте себе, за 6 минут чтения ваш уровень стресса снизится на 68%. А если вы будете читать регулярно, например, по часу? Вы познаете дзэн и станете островком спокойствия в море тревог. Что читать? Новое и старое, но обязательно позитивное, умное и светлое.

Гра в пари

Хана Оренстин, #книголав

Свежайший роман из категории «young adult» для тех, кому в душе вечные 18 лет. В конце концов, весну и любовь еще никто не отменял! Главная героиня, молодая девушка по имени Саша становится консультанткой в брачном агентстве. Ее задача — находить и соединять «половинки». Это так нелегко, ведь у каждого свои требования и ожидания. Но Сашу не остановить, она хочет быть нью-йоркским Купидоном. Главное — не попасть стрелой в себя.

Її тіло та інші сторони

Кармен Мария Мачадо, «Видавництво Старого Лева»

Малая проза — настоящие таблетки быстрого действия. Один рассказ займет совсем немного времени, а вы прочли целую историю, целую жизнь. Концентрат вдохновения в каждом рассказе американки Мачадо для тех, кто любит волшебные коктейли из магического реализма, юмористической прозы, хоррора и историй о женском взрослении. Взросление это не проходит безболезненно ни для одной из нас. И очень здорово, что мы можем узнать себя друг в друге.

Маленькі жінки

Луиза Мэй Олкотт, «Фоліо»

Нет ничего более успокаивающего, чем то, что мы уже знаем. Чем гарантировано хорошее. Самая классическая из всех классических книг для подрастающих девочек, написана в 1869 году. У этого романа тоже есть «сиквелы», поэтому вы рискуете пристраститься к запойному чтению, «глотая» страницу за страницей, книгу за книгой. В книге описана жизнь четырех сестер Марч: Маргарет, Джо, Бет и Эмми. Все четыре девочки абсолютно разные, их характеры совсем не лубочные, а очень живые, со своими достоинствами и недостатками. Героиням по 12-16 лет, но они во всю переживают начало взрослой жизни с ее тревогами и волнениями. Подойдет эта книга и тем, кто не знаком с историей сестер, и тем, кто смотрел ее экранизации.

Будинок на вулиці Тредд

Карен Уайт, «Vivat»

Старинный дом с привидениями, семейные тайны и любовный треугольник. Вы забудете про все на свете, пока будете следить за развитием сюжета, в котором успешная и дерзкая женщина, «которая обойдется и без мужчин», учится видеть мир, в котором есть не только очевидное и «нормальное». Мелани — риелтор, котороая видит духов, но тщательно это скрывает даже от самой себя. Ей не интересны старинные усадьбы, но совершенно неожиданно один клиент оставляет ей такую в наследство — вместе с собачкой и призраками. А в жизни Мелани появляются двое обворожительных мужчин, каждый из которых желает завоевать ее сердце. И где-то среди этого вороха фактов находится еще и нераскрытое убийство.

Рецепти щастя. Щоденник східного кулінара

Эльчин Сафарли, «Book Chef», «Форс»

Еда на карантине — отдельная тема. Для кого-то — уже болезненная. Но мы не будем отрицать, что вкусная, приготовленная с любовью, пища — успокаивает и дарит радость. Эльчин Сафарли умеет каждое слово сделать вкусным. Но если это слово — «пахлава» или «плов», то вкусно будет вдвойне. Читайте о том, как, готовя пищу, можно делиться любовью и счастьем.