Оксана Цвигун, генеральный директор Lamoda в Украине: о стиле управления и правилах достижения успеха 

Оксана Цвигун, генеральный директор Lamoda в Украине, рассказала о том, как управлять одним из самых известных интернет-магазинов одежды, что важно знать и уметь руководителю, который работает в постоянно меняющейся сфере, и благодаря каким качествам можно построить успешную карьеру.

Об образовании

Я родилась в селе в Винницкой области. Мой папа агроном, а мама работала в колхозе экономистом, поэтому, когда зашла речь о поступлении, я решила пойти по стопам родителей. Мы выбрали нархоз (сейчас КНЕУ им. В. Гетьмана) – один из самых престижных вузов с очень хорошей экономической и математической базой. Кроме того, здесь был высокий уровень преподавания английского языка.

Я еще точно не знала, чем стану заниматься в будущем, но на третьем курсе поняла, что хочу работать и зарабатывать деньги. И уже затем появились более сознательные решения и действия в построении карьеры.

О карьере

На третьем курсе института я начала работать в «Мироновском хлебопродукте», где получила очень хорошую базу. У меня были прекрасные руководители, но спустя четыре года я поняла, что хочу двигаться дальше. К сожалению, в украинской компании у меня не было возможности практиковать английский язык, поэтому я начала его забывать. Мне хотелось работать там, где можно было бы применить полученные знания.

Вскоре поступило предложение от L’Oreal. Помню, как я позвонила папе и сказала:

– Все, я нашла работу.

– Где именно? – спросил он.

– В L’Oreal.

– Это что – помады, кремы?

– Да!

– Ну, я думал, что будет нефть, газ или зерно, – с сожалением ответил папа.

У него явно складывались другие представления о моей работе, и он, наверное, в тот момент очень сильно расстроился. Но потом понял, что это тоже хороший выбор. Особенно для девушки.

О предпочтениях и выборе

В L’Oreal я проработала девять лет на разных позициях и в различных департаментах, в результате чего досконально изучила бьюти-индустрию. У меня остались очень хорошие воспоминания об этой компании.

Работа в больших корпорациях дает много возможностей. Благодаря тому, что все сосредоточено в одной компании, сотрудник проходит все этапы производства, учится, как строить процессы и наладить работу. Но в какой-то момент мне захотелось двигаться дальше и уже самостоятельно на что-то влиять. Поэтому когда поступило предложение от Lamoda, я согласилась перейти на позицию Deputy General Manager.

Еще будучи в L’Oreal, я часто общалась с коллегой, который работал в электронной коммерции, и мы очень живо обсуждали все тренды. Мне нравилось разбираться в данной сфере, поэтому предложение от Lamoda оказалось своевременным.

Я пришла на должность операционного директора с функциями заместителя и вскоре возглавила компанию, став генеральным директором Lamoda.

Наша украинская команда является частью Lamoda Group, которая представлена в четырех странах СНГ.

В Украине над целями компании работает 800 человек, представляя ее в Киеве, Житомире и Чернигове. У нас очень дружный и сплоченный коллектив.

Об ответственности

Быть крупнейшим интернет-магазином одежды – это находиться в постоянном движении, наблюдать за изменениями на мировом рынке, за покупателями и конкурентами. Необходимо постоянно задавать себе вопросы: «Какие новые тренды возникают в фэшн- и бьюти-индустрии?», «Как одеваются разные поколения людей?» «Можем ли мы дать им то, что они хотят?» и т.д.

При этом важно изучать большое количество информации, исследовать и анализировать тренды на рынке, что поможет выбрать правильную стратегию, чтобы оставаться первыми на рынке. Необходимо наполнять сайт новыми товарами и улучшать клиентский опыт.

Работа в Lamoda – это постоянное движение. Но у меня нет страха ответственности или, по крайней мере, я с ним успешно справляюсь .

В бизнесе не бывает на 100% правильных решений. Вы можете 10 раз ошибаться, но в дальнейшем ваши действия приведут к ошеломительному успеху. Для меня такое отношение к бизнесу – норма.

О женском стиле управления

На мой взгляд, руководящая должность не должна быть связана с гендерными стереотипами. Конечно, есть навыки, которыми женщина владеет лучше, чем мужчина, и наоборот. Но все зависит исключительно от человека. Хотя мне кажется, что женщины на руководящих постах более демократичны.

Что касается качеств хорошего руководителя, то это интеллект, ловкость, смелость, иногда даже хитрость и обязательно эмоциональная сдержанность. Разумеется, ситуации бывают разные, и человек может прийти к вам в слезах или быть враждебно настроенным. Но все нужно взвешивать и ни в коем случае не отвечать агрессией на агрессию. Важно быть гибкой и рациональной.

Если говорить о личных отношениях, то дома я не руководитель. Мне кажется, очень важно, придя домой после работы, снять с себя роль менеджера или директора, чтобы чувствовать себя максимально комфортно в домашней обстановке. Я стараюсь так и поступать.

Об успехе

Это очень широкое понятие, и у каждого человека будет свое субъективное мнение, как добиться успеха в бизнесе. Но если бы ко мне за советом обратился близкий друг, я бы ответила, что важно огромное желание, упорство и намерение делать то, что вы хотите. Плюс к этому нужна классная команда, которая пойдет за вами и будет готова поддержать в осуществлении целей. Кроме того, необходим упорный труд. В результате мы получаем успех. Но важное замечание – он может прийти не сразу. Нужно быть готовым к тому, что это достаточно тернистый путь.

О хобби

Уже несколько лет я непрофессионально занимаюсь балетом. Мой преподаватель меня мотивирует, и мне очень нравится мое хобби.

Недавно я увлеклась темой религии в искусстве. Другими словами, когда вы заходите в храм, смотрите на картины, фрески и понимаете, какие сюжеты из Библии стали основой для их написания. Это безумно интересно!

Фото: Peter Fothergill